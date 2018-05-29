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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:09

  sal написав:
  alyak написав:потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась .

Ваши предложения?
что делать сейчас. можно было сделать тогда


минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .

далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .

Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...

Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .

ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ...
alyak
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 16:15

Re: ах

  alyak написав:если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему
А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27

  sal написав:
  alyak написав:если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему
А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..


Я уже объяснял , что украина это ИМПЕРИЯ . В эту империю входят оккупированные территории польши , венгрии , бессарабии , территории российской империи , крымское ханство . И везде разная история , и разные взгляды . Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .

Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...

история войны территориий уже более 500 лет . козаков казнили во львове . четвертовали , вешали и т.д. и каждый президент поездками на говерлу или в запорожскую сичь показывает за кого он . с какой стороны битвы .

чтоб понимать больше . вот вам карта . отгадайте это карта чего ? территорий российской империи или современной украины ? это надо заканчивать .

Зображення

не знаю как уменьшить , но вы думаю найдете способ посмотреть .

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... t1pic0.png
alyak
 
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