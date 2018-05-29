О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<123 Додано: Вів 22 тра, 2018 16:09 sal написав: alyak написав: потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась . потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась .

Ваши предложения?

что делать сейчас. можно было сделать тогда Ваши предложения?что делать сейчас. можно было сделать тогда



минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .



далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .



Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...



Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .



ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ... минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2616 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 664 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 16:15 Re: ах alyak написав: если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему

А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашемуА если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. sal Повідомлень: 2479 З нами з: 25.03.16 Подякував: 350 раз. Подякували: 207 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27 sal написав: alyak написав: если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему

А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашемуА если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..



Я уже объяснял , что украина это ИМПЕРИЯ . В эту империю входят оккупированные территории польши , венгрии , бессарабии , территории российской империи , крымское ханство . И везде разная история , и разные взгляды . Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .



Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...



история войны территориий уже более 500 лет . козаков казнили во львове . четвертовали , вешали и т.д. и каждый президент поездками на говерлу или в запорожскую сичь показывает за кого он . с какой стороны битвы .



чтоб понимать больше . вот вам карта . отгадайте это карта чего ? территорий российской империи или современной украины ? это надо заканчивать .







не знаю как уменьшить , но вы думаю найдете способ посмотреть .



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... t1pic0.png Я уже объяснял , что украина это ИМПЕРИЯ . В эту империю входят оккупированные территории польши , венгрии , бессарабии , территории российской империи , крымское ханство . И везде разная история , и разные взгляды . Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...история войны территориий уже более 500 лет . козаков казнили во львове . четвертовали , вешали и т.д. и каждый президент поездками на говерлу или в запорожскую сичь показывает за кого он . с какой стороны битвы .чтоб понимать больше . вот вам карта . отгадайте это карта чего ? территорий российской империи или современной украины ? это надо заканчивать .не знаю как уменьшить , но вы думаю найдете способ посмотреть . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2616 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 664 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 15:52 alyak написав: myshapiton написав: Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил.



Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...



вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи. Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи.

А когда это "безыдейность" была ругательным словом? Что такого в этом слове.



Не нужно на меня навешивать ярлыки. "Безыдейность" - это не "сепаратизм", а яркий объективный факт! На Донбассе и Крыму люди ментально живут в девяностых - СССР только распался, Россия братская (и богатая!), Украина родная (но дальше своего Донецкого/Крымского села по ней не ездил).



Идея создает и разрушает государства! Путин это понимает с самого своего прихода к власти, а тут это поняли только в 2014 году. Потому вирус "русского мира" он искусно вкладывал в головы людей и потом ими манипулировал.



Легче всего манипулировать безыдейными - у них эта ниша в сознании свободна. Людям хотелось величия СССР. Он им его дал.... виртуального величия!



Если долго рассказывать какие "хохлы ущербные" (с выкапыванием Черного Моря украми, что есть 100% выдумка российской пропаганды, так же как и распятый мальчик), а потом зарядить про РФ бороздящую просторы космоса и победившую великую Америку, то люди с величайшим наслаждением в это верят.



Сейчас Порох создает украинскую идею. Начали снимать фильмы, СОЗДАВАТЬ украинских героев и пр. Формируется некая уникальная украинская мифология. Плохо это или хорошо, но только через единую идею государство останется целым.



Люди животные, они воспринимают мир через эмоции. Им нужно давать эмоции. Не нужно искать рационализм там, где он невозможен. А когда это "безыдейность" была ругательным словом? Что такого в этом слове.Не нужно на меня навешивать ярлыки. "Безыдейность" - это не "сепаратизм", а яркий объективный факт! На Донбассе и Крыму люди ментально живут в девяностых - СССР только распался, Россия братская (и богатая!), Украина родная (но дальше своего Донецкого/Крымского села по ней не ездил).Идея создает и разрушает государства! Путин это понимает с самого своего прихода к власти, а тут это поняли только в 2014 году. Потому вирус "русского мира" он искусно вкладывал в головы людей и потом ими манипулировал.Легче всего манипулировать безыдейными - у них эта ниша в сознании свободна. Людям хотелось величия СССР. Он им его дал.... виртуального величия!Если долго рассказывать какие "хохлы ущербные" (с выкапыванием Черного Моря украми, что есть 100% выдумка российской пропаганды, так же как и распятый мальчик), а потом зарядить про РФ бороздящую просторы космоса и победившую великую Америку, то люди с величайшим наслаждением в это верят.Сейчас Порох создает украинскую идею. Начали снимать фильмы, СОЗДАВАТЬ украинских героев и пр. Формируется некая уникальная украинская мифология. Плохо это или хорошо, но только черезидею государство останется целым.Люди животные, они воспринимают мир через эмоции. Им нужно давать эмоции. Не нужно искать рационализм там, где он невозможен. myshapiton

Повідомлень: 2480 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1305 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 16:02 alyak написав: Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .



Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...

Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...

Ага, опять предлагается отсутствие идеи сразу после призыва создания "скреп".



Еще раз повторюсь. Идея создается СЕЙЧАС. С 2014 года. Так же как СССР создал культ из войны с немцами, так и нынешняя власть создает идею на базе войны с РФ.



Нельзя называть отсутствие идеи идеей.



Может ты сам безыдейный и просто не понимаешь о чем я говорю. Ага, опять предлагается отсутствие идеи сразу после призыва создания "скреп".Еще раз повторюсь. Идея создается СЕЙЧАС. С 2014 года. Так же как СССР создал культ из войны с немцами, так и нынешняя власть создает идею на базе войны с РФ.Нельзя называть отсутствие идеи идеей.Может ты сам безыдейный и просто не понимаешь о чем я говорю. myshapiton

Повідомлень: 2480 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1305 раз. Подякували: 547 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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