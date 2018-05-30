О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<123 Додано: Вів 22 тра, 2018 16:09 sal написав: alyak написав: потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась . потратили 4 года теряя ресурс влияния на сепаратистов . Использовались их низменные стадные инстинкты . Наше стадо против ненашего стада . А в этой формуле уже заложен сепаратизм , и это формула стаду нравилась .

Ваши предложения?

что делать сейчас. можно было сделать тогда Ваши предложения?что делать сейчас. можно было сделать тогда



минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .



далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .



Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...



Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .



ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ... минимально - озвучивал роман бессмертный - начинать работать с населением . населению все , оккупантам ничего . Украина для населения должна быть самой лучше страной и выгодно отличаться от сепаратистов . Это должно быть во всем , в каждой мелочи . Надо газировочный автомат поставить на пункте пропуска - значит надо .далее в чем нам помогли блокады крыма . чем закончилась продовольственная блокада кроме создания образа врага как украины ? ничем . Энергетическая - ничем . Правильной была только водная - по той причине что это реально уникальный ресурс для крыма .Вместо блокад должна быть тактика как с МВФ , хотят аборигены кредит - будьте добры оттанцуйте антикоррупционный суд ... Кот плачет , но все равно ест лук ... Мы имеем точно такие же ресурсы давления на оккупированные территории ...Все это растраченные ресурсы на пользу врага . Впрочем ... ну ведь радовались когда блокировали продукты ... подсчитывали сколько каллорий съедает крымчанин ... как они будут дохнуть без нас ... простые инстинкты стада . фактический результат только ноль .ах да , если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2620 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 тра, 2018 16:15 Re: ах alyak написав: если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему

А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашемуА если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. sal Повідомлень: 2482 З нами з: 25.03.16 Подякував: 350 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 13:27 sal написав: alyak написав: если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы если загасить из пушки пару сепаров - то мы приблизимся к решению проблемы

Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашему

А если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?.. Сепары и население с сепаратистскими взглядами - то разные люди? по-вашемуА если им нужны не только бесплатная газировка, а и улица с названием 2013 г. и вообще все, как прежде?..



Я уже объяснял , что украина это ИМПЕРИЯ . В эту империю входят оккупированные территории польши , венгрии , бессарабии , территории российской империи , крымское ханство . И везде разная история , и разные взгляды . Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .



Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...



история войны территориий уже более 500 лет . козаков казнили во львове . четвертовали , вешали и т.д. и каждый президент поездками на говерлу или в запорожскую сичь показывает за кого он . с какой стороны битвы .



чтоб понимать больше . вот вам карта . отгадайте это карта чего ? территорий российской империи или современной украины ? это надо заканчивать .







не знаю как уменьшить , но вы думаю найдете способ посмотреть .



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... t1pic0.png Я уже объяснял , что украина это ИМПЕРИЯ . В эту империю входят оккупированные территории польши , венгрии , бессарабии , территории российской империи , крымское ханство . И везде разная история , и разные взгляды . Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...история войны территориий уже более 500 лет . козаков казнили во львове . четвертовали , вешали и т.д. и каждый президент поездками на говерлу или в запорожскую сичь показывает за кого он . с какой стороны битвы .чтоб понимать больше . вот вам карта . отгадайте это карта чего ? территорий российской империи или современной украины ? это надо заканчивать .не знаю как уменьшить , но вы думаю найдете способ посмотреть . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2620 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 665 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 15:52 alyak написав: myshapiton написав: Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил. Да и хватит писать глупость об идейных донецких. Я таких там не видел все годы, когда туда ездил.



Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...



вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи. Точно , вы же другой , а они было безидейное ... просто надо дать в морду ...вот так сепаратизм и рождается . вы не чувствуете с ними связи.

А когда это "безыдейность" была ругательным словом? Что такого в этом слове.



Не нужно на меня навешивать ярлыки. "Безыдейность" - это не "сепаратизм", а яркий объективный факт! На Донбассе и Крыму люди ментально живут в девяностых - СССР только распался, Россия братская (и богатая!), Украина родная (но дальше своего Донецкого/Крымского села по ней не ездил).



Идея создает и разрушает государства! Путин это понимает с самого своего прихода к власти, а тут это поняли только в 2014 году. Потому вирус "русского мира" он искусно вкладывал в головы людей и потом ими манипулировал.



Легче всего манипулировать безыдейными - у них эта ниша в сознании свободна. Людям хотелось величия СССР. Он им его дал.... виртуального величия!



Если долго рассказывать какие "хохлы ущербные" (с выкапыванием Черного Моря украми, что есть 100% выдумка российской пропаганды, так же как и распятый мальчик), а потом зарядить про РФ бороздящую просторы космоса и победившую великую Америку, то люди с величайшим наслаждением в это верят.



Сейчас Порох создает украинскую идею. Начали снимать фильмы, СОЗДАВАТЬ украинских героев и пр. Формируется некая уникальная украинская мифология. Плохо это или хорошо, но только через единую идею государство останется целым.



Люди животные, они воспринимают мир через эмоции. Им нужно давать эмоции. Не нужно искать рационализм там, где он невозможен. А когда это "безыдейность" была ругательным словом? Что такого в этом слове.Не нужно на меня навешивать ярлыки. "Безыдейность" - это не "сепаратизм", а яркий объективный факт! На Донбассе и Крыму люди ментально живут в девяностых - СССР только распался, Россия братская (и богатая!), Украина родная (но дальше своего Донецкого/Крымского села по ней не ездил).Идея создает и разрушает государства! Путин это понимает с самого своего прихода к власти, а тут это поняли только в 2014 году. Потому вирус "русского мира" он искусно вкладывал в головы людей и потом ими манипулировал.Легче всего манипулировать безыдейными - у них эта ниша в сознании свободна. Людям хотелось величия СССР. Он им его дал.... виртуального величия!Если долго рассказывать какие "хохлы ущербные" (с выкапыванием Черного Моря украми, что есть 100% выдумка российской пропаганды, так же как и распятый мальчик), а потом зарядить про РФ бороздящую просторы космоса и победившую великую Америку, то люди с величайшим наслаждением в это верят.Сейчас Порох создает украинскую идею. Начали снимать фильмы, СОЗДАВАТЬ украинских героев и пр. Формируется некая уникальная украинская мифология. Плохо это или хорошо, но только черезидею государство останется целым.Люди животные, они воспринимают мир через эмоции. Им нужно давать эмоции. Не нужно искать рационализм там, где он невозможен. myshapiton

Повідомлень: 2480 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1306 раз. Подякували: 550 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 16:02 alyak написав: Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .



Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...

Для империй - это НОРМ . Задача императора подвести правильно скрепы .Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . А у нас идет битва восток - запад . Типа кто в шашечки перекрасит . Между частями империи . Если кто не знает главное достижение упа - это убийство 100 тыс поляков по национальному признаку . те кто хочет возразить , расскажите мне об успехах нашей 40 тыс группировки в АТО ( аэропорт - 8 месяцев битва против превосходящего противника в стекляшке аэропорта ) , и сравните их с эпическими сражениями упа ...

Ага, опять предлагается отсутствие идеи сразу после призыва создания "скреп".



Еще раз повторюсь. Идея создается СЕЙЧАС. С 2014 года. Так же как СССР создал культ из войны с немцами, так и нынешняя власть создает идею на базе войны с РФ.



Нельзя называть отсутствие идеи идеей.



Может ты сам безыдейный и просто не понимаешь о чем я говорю. Ага, опять предлагается отсутствие идеи сразу после призыва создания "скреп".Еще раз повторюсь. Идея создается СЕЙЧАС. С 2014 года. Так же как СССР создал культ из войны с немцами, так и нынешняя власть создает идею на базе войны с РФ.Нельзя называть отсутствие идеи идеей.Может ты сам безыдейный и просто не понимаешь о чем я говорю. myshapiton

Повідомлень: 2480 З нами з: 30.11.15 Подякував: 1306 раз. Подякували: 550 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 17:23 alyak написав: Напомню что Украина состоит из оккупированных территорий польши , венгрии , бессарабии , крымского ханства , из части российской империи . Это история 500 летнего противостояния когда запорожских козаков четвертовали во львове . Напомню что Украина состоит из оккупированных территорий польши , венгрии , бессарабии , крымского ханства , из части российской империи . Это история 500 летнего противостояния когда запорожских козаков четвертовали во львове . Як гарно промиті мізки....

1 А чому період в 500 років?

Наприклад 300 років тому полки запоріжських козаків під проводом Мазепи протистояли полкам запоріжських козаків які присягнули Петру....

Якби тоді виграли не пропетровські запоріжські козаки а про-карловські- ми б сьогодні були в Швеції?

2 Так само

1933 рік - голодомор

Моя мама памятає оповідання її мами(моєї бабусі ), ці оповідання можуть послухати мої діти..... , але мої внуки вже змочуть їх почути в переказах через третю особу....

Мої діди , в 1939 році один визволяв Західну Україну ( помер 40 років тому) , другий захищав в той самий час Західну Україну(помер 45 років тому)

Я їх оповідання слухав - мої діти своїх прадідів навіть не бачили....



Тому оповідання про 500 років багна-це пропоганда

А сьогоднішній нуль - це навіть не вчорашня історія. це сьогодення, і як би не помилялась наша влада - наші снаряди жодного разу не впали на території росії , наші солдати не блукали просторами Кубані без військових квитків але з вінторєзами.



Тому нехай москалі з пуйлом спочатку пояснять собі чому їх тут ненавидять і не вчать своїх пятиколонників як нам насолити і де знайти соринку в наших очах- не побачивши колод в своїх.



Чи не шановний вже альяк вважає що танки і гради знайшлись у покинутих воєнторгах? Як гарно промиті мізки....1 А чому період в 500 років?Наприклад 300 років тому полки запоріжських козаків під проводом Мазепи протистояли полкам запоріжських козаків які присягнули Петру....Якби тоді виграли не пропетровські запоріжські козаки а про-карловські- ми б сьогодні були в Швеції?2 Так само1933 рік - голодоморМоя мама памятає оповідання її мами(моєї бабусі ), ці оповідання можуть послухати мої діти..... , але мої внуки вже змочуть їх почути в переказах через третю особу....Мої діди , в 1939 році один визволяв Західну Україну ( помер 40 років тому) , другий захищав в той самий час Західну Україну(помер 45 років тому)Я їх оповідання слухав - мої діти своїх прадідів навіть не бачили....Тому оповідання про 500 років багна-це пропогандаА сьогоднішній нуль - це навіть не вчорашня історія. це сьогодення, і як би не помилялась наша влада - наші снаряди жодного разу не впали на території росії , наші солдати не блукали просторами Кубані без військових квитків але з вінторєзами.Тому нехай москалі з пуйлом спочатку пояснять собі чому їх тут ненавидять і не вчать своїх пятиколонників як нам насолити і де знайти соринку в наших очах- не побачивши колод в своїх.Чи не шановний вже альяк вважає що танки і гради знайшлись у покинутих воєнторгах? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19341 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1780 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 18:04 budivelnik написав: Мої діди , в 1939 році один визволяв Західну Україну ( помер 40 років тому) ,

Мої діди , в 1939 році один визволяв Західну Україну ( помер 40 років тому) ,



до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона .



budivelnik написав: Тому оповідання про 500 років багна-це пропоганда

Тому оповідання про 500 років багна-це пропоганда

Козаков не вешали во львове ? до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона .Козаков не вешали во львове ? Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2620 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 18:09 myshapiton написав: Еще раз повторюсь. Идея создается СЕЙЧАС. С 2014 года. Так же как СССР создал культ из войны с немцами, так и нынешняя власть создает идею на базе войны с РФ.

Еще раз повторюсь. Идея создается СЕЙЧАС. С 2014 года. Так же как СССР создал культ из войны с немцами, так и нынешняя власть создает идею на базе войны с РФ.



использование образа внешнего врага для единения вокруг личности главнокомандующего, консолидации общества и выбивания денег с народа - не нова . Так делали все и постоянно . Тот же путин пошел на конфликт с западом только чтоб дряхлеющий лидер сконсолидировал вокруг себя народ .



вопрос , эта идея объединит нас с крымом и донбассом ?



что будет когда прийдет "усталость от войны" .



что будет когда наши партнеры из европы от нас устанут ? Они не собираются устраивать войны с РФ . Им это не выгодно . Они могут помочь загладить конфликт , но побеждать и воевать никто не собирается . использование образа внешнего врага для единения вокруг личности главнокомандующего, консолидации общества и выбивания денег с народа - не нова . Так делали все и постоянно . Тот же путин пошел на конфликт с западом только чтоб дряхлеющий лидер сконсолидировал вокруг себя народ .вопрос , эта идея объединит нас с крымом и донбассом ?что будет когда прийдет "усталость от войны" .что будет когда наши партнеры из европы от нас устанут ? Они не собираются устраивать войны с РФ . Им это не выгодно . Они могут помочь загладить конфликт , но побеждать и воевать никто не собирается . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2620 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 665 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 18:58 alyak написав: budivelnik написав: Мої діди , в 1939 році один визволяв Західну Україну ( помер 40 років тому) ,

Мої діди , в 1939 році один визволяв Західну Україну ( помер 40 років тому) , до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона . до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона .

Як засрано все в головах....

Ки́ївська Русь (у джерелах сучасники називали цю державу Русь або Ру́ська земля́[3], стцерк.-слов. Роусь; Ки́ївська Русь — термін на означення цієї держави[4][3][5]) — середньовічна держава-імперія на території Східної Європи з центром у Києві[6], яка існувала з кінця IX до середини XIII століть і являла собою об'єднання руських князівств під владою династії Рюриковичів. У часи найбільшої могутності простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від верхів'їв Вісли на заході до Таманського півострова на сході.

Отже 900-1200 - територія де в 1254 році був заснований Львів знаходилась в межах України . так на хвильку - 300 років

Га́лицько-Воли́нське князівство (в західних джерелах також Галицьке королівство лат. Regnum Galiciæ[1]), від 1253 року також Ру́ське королі́вство (лат. Regnum Russiæ) — центральноєвропейська середньовічна руська держава. Знаходилася на південному заході Київської Русі....

Існувало протягом 1199–1349 років . Керувалася монархами із династій Рюриковичів, П'ястів та Гедиміновичів. Утворене волинським князем Романом Мстиславичем внаслідок приєднання Галицького князівства у 1199. Після коронації Данила Романовича у 1253, стало Руським королівством, спадкоємцем Київської династії,

1199-1349 - ще 150 років

Вели́ке кня́зівство Лито́вське (лат.: Magnus Ducatus Lithuaniae, скорочено ВКЛ), повна назва — Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жамойтське та інших земель — монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу. Існувала в 1236–1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах сучасної Литви, Білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, Придністров'ї Молдови, невеликої частини східної Польщі та невеликої частини східної Латвії.

Отже ще 560 років

300+560=860 років Західна Україна була у складі як мінімум трьох держав в назві яких не було Польща (Київська Русь+Галицько-Волинське+Велике князівство Литовське)

alyak написав: budivelnik написав: Тому оповідання про 500 років багна-це пропоганда Тому оповідання про 500 років багна-це пропоганда Козаков не вешали во львове ? Козаков не вешали во львове ? Козаків зашкварювали в биках Варшави , садили на палю в Стамбулі і Кафі , четвертували в Москві, Єкатирина розгромила Запоріжську Січ і вигнала частину в Туреччину(Придунайська Січ) , частину на Кубань , частину в Сибір.....

І ще це дає право сьогоднішнім нащадкам тих козаків палити турків, вводити війська в Кубань , чи в черговий раз з поляками йти і знищувати москву? Як засрано все в головах....Отже 900-1200 - територія де в 1254 році був заснований Львів знаходилась в межах України . так на хвильку - 300 років1199-1349 - ще 150 роківОтже ще 560 років300+560=860 років Західна Україна була у складі як мінімум трьох держав в назві яких не було Польща (Київська Русь+Галицько-Волинське+Велике князівство Литовське)Козаків зашкварювали в биках Варшави , садили на палю в Стамбулі і Кафі , четвертували в Москві, Єкатирина розгромила Запоріжську Січ і вигнала частину в Туреччину(Придунайська Січ) , частину на Кубань , частину в Сибір.....І ще це дає право сьогоднішнім нащадкам тих козаків палити турків, вводити війська в Кубань , чи в черговий раз з поляками йти і знищувати москву? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19341 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1780 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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