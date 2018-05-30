О сепаратизме

Я ж Вас попереджав- не лізьте в мінус 500 років...alyak написав:Это точно ...budivelnik написав:
Як засрано все в головах....Ки́ївська Русь (у джерелах сучасники називали цю державу Русь або Ру́ська земля́[3], стцерк.-слов. Роусь; Ки́ївська Русь — термін на означення цієї держави[4][3][5]) — середньовічна держава-імперія на території Східної Європи з центром у Києві[6], яка існувала з кінця IX до середини XIII століть і являла собою об'єднання руських князівств під владою династії Рюриковичів. У часи найбільшої могутності простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від верхів'їв Вісли на заході до Таманського півострова на сході.
Отже 900-1200 - територія де в 1254 році був заснований Львів знаходилась в межах України . так на хвильку - 300 роківГа́лицько-Воли́нське князівство (в західних джерелах також Галицьке королівство лат. Regnum Galiciæ[1]), від 1253 року також Ру́ське королі́вство (лат. Regnum Russiæ) — центральноєвропейська середньовічна руська держава. Знаходилася на південному заході Київської Русі....
Існувало протягом 1199–1349 років. Керувалася монархами із династій Рюриковичів, П'ястів та Гедиміновичів. Утворене волинським князем Романом Мстиславичем внаслідок приєднання Галицького князівства у 1199. Після коронації Данила Романовича у 1253, стало Руським королівством, спадкоємцем Київської династії,
1199-1349 - ще 150 роківВели́ке кня́зівство Лито́вське (лат.: Magnus Ducatus Lithuaniae, скорочено ВКЛ), повна назва — Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жамойтське та інших земель — монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу. Існувала в 1236–1795. У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах сучасної Литви, Білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, Придністров'ї Молдови, невеликої частини східної Польщі та невеликої частини східної Латвії.
Отже ще 560 років
300+560=860 років Західна Україна була у складі як мінімум трьох держав в назві яких не було Польща (Київська Русь+Галицько-Волинське+Велике князівство Литовське)
от основания в 1240 + 860 лет = до 2100 года у вас программа расписана
тогда и москва это украина ... основана великим князем киевским . и находилась под рюриковичами . украина и россия тогда один народ ?
включая годы оккупации киева . особенно забавно когда вы приплетаете родичей царей , тогда получается россия и германия было единым государством потому что россией правила екатерина ...
крым в составе украины всего 54 года , а уже украина .
когда армия одной страны заходит на территорию другой = оккупация . тогда "освободили крым" ...
І в мінус 54 роки не лізьте, бо
1 Ми зараз в Криму не воюємо і наших військ там не має - на відміну від педераційних
2 На Кубані наших військ немає , на відміну від педераційників/відпускників в ОРДЛО чи наприклад як мясо для Апачів в Сірії
3 Не боїтесь що Японці згадають чий Сахалін(Карафуто) , Німці чий Калініград(Кенігсберг) і користуючись своїєю економічно-військовою перевагою покажуть жижовидобувачам кузькіну мать?
В них же прав на ці території на порядок більше ніж в москаликів на ОРДЛО
Тому ще раз - не хочете третьої світової - то не Українців просіть здатись , а від москалів вимагайте не нападати, бо москалі зупиняютьсяч тільки після хорошої зуботичини, як наприклад відкат в 1922 від Вісли , чи здача в 1990 ГДР