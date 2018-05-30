О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1234 Додано: Сер 30 тра, 2018 19:57 alyak написав: budivelnik написав: alyak написав: до до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона . до до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона .

Як засрано все в головах....

Ки́ївська Русь (у джерелах сучасники називали цю державу Русь або Ру́ська земля́[3], стцерк.-слов. Роусь; Ки́ївська Русь — термін на означення цієї держави[4][3][5]) — середньовічна держава-імперія на території Східної Європи з центром у Києві[6], яка існувала з кінця IX до середини XIII століть і являла собою об'єднання руських князівств під владою династії Рюриковичів. У часи найбільшої могутності простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні, і від верхів'їв Вісли на заході до Таманського півострова на сході.

Отже 900-1200 - територія де в 1254 році був заснований Львів знаходилась в межах України . так на хвильку - 300 років

Га́лицько-Воли́нське князівство (в західних джерелах також Галицьке королівство лат. Regnum Galiciæ[1]), від 1253 року також Ру́ське королі́вство (лат. Regnum Russiæ) — центральноєвропейська середньовічна руська держава. Знаходилася на південному заході Київської Русі....

Існувало протягом 1199–1349 років . Керувалася монархами із династій Рюриковичів, П'ястів та Гедиміновичів. Утворене волинським князем Романом Мстиславичем внаслідок приєднання Галицького князівства у 1199. Після коронації Данила Романовича у 1253, стало Руським королівством, спадкоємцем Київської династії,

1199-1349 - ще 150 років

Вели́ке кня́зівство Лито́вське (лат.: Magnus Ducatus Lithuaniae, скорочено ВКЛ), повна назва — Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жамойтське та інших земель — монархічна держава у Східній Європі середньовіччя і нового часу. Існувала в 1236–1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах сучасної Литви, Білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, Придністров'ї Молдови, невеликої частини східної Польщі та невеликої частини східної Латвії.

Отже ще 560 років

300+560=860 років Західна Україна була у складі як мінімум трьох держав в назві яких не було Польща (Київська Русь+Галицько-Волинське+Велике князівство Литовське) Як засрано все в головах....Отже 900-1200 - територія де в 1254 році був заснований Львів знаходилась в межах України . так на хвильку - 300 років1199-1349 - ще 150 роківОтже ще 560 років300+560=860 років Західна Україна була у складі як мінімум трьох держав в назві яких не було Польща (Київська Русь+Галицько-Волинське+Велике князівство Литовське) Это точно ...

от основания в 1240 + 860 лет = до 2100 года у вас программа расписана

тогда и москва это украина ... основана великим князем киевским . и находилась под рюриковичами . украина и россия тогда один народ ?

включая годы оккупации киева . особенно забавно когда вы приплетаете родичей царей , тогда получается россия и германия было единым государством потому что россией правила екатерина ...

крым в составе украины всего 54 года , а уже украина .

когда армия одной страны заходит на территорию другой = оккупация . тогда "освободили крым" ... Это точно ...от основания в 1240 + 860 лет = до 2100 года у вас программа расписанатогда и москва это украина ... основана великим князем киевским . и находилась под рюриковичами . украина и россия тогда один народ ?включая годы оккупации киева . особенно забавно когда вы приплетаете родичей царей , тогда получается россия и германия было единым государством потому что россией правила екатерина ...крым в составе украины всего 54 года , а уже украина .когда армия одной страны заходит на территорию другой = оккупация . тогда "освободили крым" ... Я ж Вас попереджав- не лізьте в мінус 500 років...

І в мінус 54 роки не лізьте, бо

1 Ми зараз в Криму не воюємо і наших військ там не має - на відміну від педераційних

2 На Кубані наших військ немає , на відміну від педераційників/відпускників в ОРДЛО чи наприклад як мясо для Апачів в Сірії

3 Не боїтесь що Японці згадають чий Сахалін(Карафуто) , Німці чий Калініград(Кенігсберг) і користуючись своїєю економічно-військовою перевагою покажуть жижовидобувачам кузькіну мать?

В них же прав на ці території на порядок більше ніж в москаликів на ОРДЛО



Тому ще раз - не хочете третьої світової - то не Українців просіть здатись , а від москалів вимагайте не нападати, бо москалі зупиняютьсяч тільки після хорошої зуботичини, як наприклад відкат в 1922 від Вісли , чи здача в 1990 ГДР Я ж Вас попереджав- не лізьте в мінус 500 років...І в мінус 54 роки не лізьте, бо1 Ми зараз в Криму не воюємо і наших військ там не має - на відміну від педераційних2 На Кубані наших військ немає , на відміну від педераційників/відпускників в ОРДЛО чи наприклад як мясо для Апачів в Сірії3 Не боїтесь що Японці згадають чий Сахалін(Карафуто) , Німці чий Калініград(Кенігсберг) і користуючись своїєю економічно-військовою перевагою покажуть жижовидобувачам кузькіну мать?В них же прав на ці території на порядок більше ніж в москаликів на ОРДЛОТому ще раз - не хочете третьої світової - то не Українців просіть здатись , а від москалів вимагайте не нападати, бо москалі зупиняютьсяч тільки після хорошої зуботичини, як наприклад відкат в 1922 від Вісли , чи здача в 1990 ГДР http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19343 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 20:27 budivelnik написав: Я ж Вас попереджав- не лізьте в мінус 500 років...

І в мінус 54 роки не лізьте, бо

1 Ми зараз в Криму не воюємо і наших військ там не має - на відміну від педераційних

2 На Кубані наших військ немає , на відміну від педераційників/відпускників в ОРДЛО чи наприклад як мясо для Апачів в Сірії

3 Не боїтесь що Японці згадають чий Сахалін(Карафуто) , Німці чий Калініград(Кенігсберг) і користуючись своїєю економічно-військовою перевагою покажуть жижовидобувачам кузькіну мать?

В них же прав на ці території на порядок більше ніж в москаликів на ОРДЛО



Тому ще раз - не хочете третьої світової - то не Українців просіть здатись , а від москалів вимагайте не нападати, бо москалі зупиняютьсяч тільки після хорошої зуботичини, як наприклад відкат в 1922 від Вісли , чи здача в 1990 ГДР Я ж Вас попереджав- не лізьте в мінус 500 років...І в мінус 54 роки не лізьте, бо1 Ми зараз в Криму не воюємо і наших військ там не має - на відміну від педераційних2 На Кубані наших військ немає , на відміну від педераційників/відпускників в ОРДЛО чи наприклад як мясо для Апачів в Сірії3 Не боїтесь що Японці згадають чий Сахалін(Карафуто) , Німці чий Калініград(Кенігсберг) і користуючись своїєю економічно-військовою перевагою покажуть жижовидобувачам кузькіну мать?В них же прав на ці території на порядок більше ніж в москаликів на ОРДЛОТому ще раз - не хочете третьої світової - то не Українців просіть здатись , а від москалів вимагайте не нападати, бо москалі зупиняютьсяч тільки після хорошої зуботичини, як наприклад відкат в 1922 від Вісли , чи здача в 1990 ГДР



Наши войска на оккупированных в 1939 году территориях польши есть ?



чем отличается ? "забрали свое" на основании родства князей ?



вы изображаете какой то дробадан . типа мы на планете всей самые самые ... если мы посрали - это сирень , если сосед - какашки .



так вешали 500 лет назад козаков во львове ? или нет ?



на чьей стороне воевало запорожье и львов ?



вообще утомляет ... общаясь с людьми типа вас хочется сказать - делайте что хотите ... но я понимаю что УЖЕ натворили и еще натворят . Наши войска на оккупированных в 1939 году территориях польши есть ?чем отличается ? "забрали свое" на основании родства князей ?вы изображаете какой то дробадан . типа мы на планете всей самые самые ... если мы посрали - это сирень , если сосед - какашки .так вешали 500 лет назад козаков во львове ? или нет ?на чьей стороне воевало запорожье и львов ?вообще утомляет ... общаясь с людьми типа вас хочется сказать - делайте что хотите ... но я понимаю что УЖЕ натворили и еще натворят . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2623 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 673 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 20:53 Re: О сепаратизме alyak написав: вообще утомляет ... общаясь с людьми типа вас вообще утомляет ... общаясь с людьми типа вас Вам би спочатку грамоті підучитись,



**** оффтоп и переход на личности . Пока без наказаний Вам би спочатку грамоті підучитись, Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4735 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3639 раз. Подякували: 1670 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 тра, 2018 21:07 Re: О сепаратизме Василь-Рівне написав: **** оффтоп и переход на личности . Пока без наказаний **** оффтоп и переход на личности . Пока без наказаний

або Аляка розсудивши хто з нас правий.



*** опять оффтоп , лингвистические форумы в другом месте ***

alyak або Аляка розсудивши хто з нас правий. Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4735 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3639 раз. Подякували: 1670 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 07:49 alyak написав: так вешали 500 лет назад козаков во львове ? или нет ?

на чьей стороне воевало запорожье и львов ? так вешали 500 лет назад козаков во львове ? или нет ?на чьей стороне воевало запорожье и львов ? Ще раз для тихв кого в голові каша

1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.

2 Частенько козаків вішали і в Запоріжжі

3 На пару десятків тисяч повішених і замучиних в Москві-Стамбулі-Львові козаків - є пару мільонів заморених голодом в 1933 , при чому козаки -* це мінус 400 років , мільони заморених це мінус 85 років

Моя генетична память що сприйме краще ?

4 Це не я.це Ви влізли в історію , але історія показує що

а - росія не має прав на землі в ОРДЛО більше ніж Німеччина на землі Кенігсберга, чи Японія на землі Сахаліну

б - росія не може заявляти що вона на правах православного світу , бо основна маса православних знаходиться в Україні

5 Європа свої ідеї просуває з точки зору зручностві

В ЄвроСоюз стоїть черга бажаючих вступити

Росія з точки зору сили - танками і градами і з митного союзустоїть черга на вихід.

6 Ми натворили те,що Ваші діти не будуть вмирати в Сірії , Ваші діти вже зараз безперешкодно можуть їздити по світу , у Ваших дітей московія не забирає зайвих 2 млрд доларів щороку ( як вона це робила до 2014 і це признано в Стокгольмському арбітражі)



Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство? Ще раз для тихв кого в голові каша1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.2 Частенько козаків вішали і в Запоріжжі3 На пару десятків тисяч повішених і замучиних в Москві-Стамбулі-Львові козаків - є пару мільонів заморених голодом в 1933 , при чому козаки -* це мінус 400 років , мільони заморених це мінус 85 роківМоя генетична память що сприйме краще ?4 Це не я.це Ви влізли в історію , але історія показує щоа - росія не має прав на землі в ОРДЛО більше ніж Німеччина на землі Кенігсберга, чи Японія на землі Сахалінуб - росія не може заявляти що вона на правах православного світу , бо основна маса православних знаходиться в Україні5 Європа свої ідеї просуває з точки зору зручноствіВ ЄвроСоюз стоїть черга бажаючих вступитиРосія з точки зору сили - танками і градами і з митного союзустоїть черга на вихід.6 Ми натворили те,що Ваші діти не будуть вмирати в Сірії , Ваші діти вже зараз безперешкодно можуть їздити по світу , у Ваших дітей московія не забирає зайвих 2 млрд доларів щороку ( як вона це робила до 2014 і це признано в Стокгольмському арбітражі)Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19343 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 08:24 "так вешали 500 лет назад козаков во львове ? " Если вы говорите о временах Богдана Хмельницкого, то да, вешали. И не только во Львове, а и в Киеве, Полтаве, Прилуках, Чегирине, Брацлаве и т.д., как только он попадал в руки польской шляхты.



Добавлю, что в составе войска Хмельникого воевали и крестьяне Львовской области - отряд под предводительством Семена Высочана численностью около 15 тыс. Fedor Повідомлень: 56 З нами з: 11.09.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 08:44 budivelnik написав: Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство? Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?

видимо, да.

странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.

даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей... видимо, да.странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12840 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1718 раз. Подякували: 3467 раз. Профіль 5 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 09:30 Yuri_T написав: budivelnik написав: Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство? Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство? видимо, да.

странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.

даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей... видимо, да.странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей... Якщо чесно - то мене альяк шокував....

Ніби розумна людина,зміг передбачити падіння гривні в 2008 ( я на цьому форумі зявився тільки тому , що друзі якраз показали його дописи) і так попався на лапшу ...

Чого вартує тільки наприклад ця

alyak написав: вы изображаете какой то дробадан . типа мы на планете всей самые самые ... если мы посрали - это сирень , если сосед - какашки . вы изображаете какой то дробадан . типа мы на планете всей самые самые ... если мы посрали - это сирень , если сосед - какашки . Давайте розглянемо останні 30 років ( по порядку)

Росія просрала

Прибалтику

Країни Східної Європи

Грузію

Варшавський договір

Україну

Кубу



Але при цьому всюди де можна заявляє про свою велич і здобутки....

Навіть в Україні , карлик в мештах на платформі зробив для єднання України більше ніж Степан Бандера

Було - 50% території і мешканців за Росію

Стало - 90% території і мешканців проти Росії

Де здобутки?

Забрали в нас Крим , який засаджували своїми ж військовими пенсіонерами десятки років щоб витратити 300 млрд рублів на міст , по якому навіть туристи їздити не хочуть і при цьому зменшили свій політичний вплив на 2 млн голосів совка ( а всередині в себе просто збільшили на 2 млн совків. які і росіян то розглядали виключно крізь призму багатого туриста якого обібрати не гріх)

Зброєю втримують ОРДЛО ( створили ще одну резервацію для своїх симпатиків.які також не зможуть впливати на вибори....)

В нас відсутній політик з рівнем довіри а-ля Теччер , тому жоден з наших політиків не зміг би знищити вугільну галузь ( яку до речі росіяни в себе в ростовській практично знищили , бо в ниє є Кємеровський відкритий басейн)

А росіяни нам в цьому допомогли , зробили всю брудну роботу , тепер нам прийдеться відновлювати , але

а - тих хто відновлює поважають більше ніж тих хто знищує

б - хто платить за відновлення, той і вибирає що відновлювати



От і виходить . як в кривому зеркалі - все що росіяни вважають досягненням - це пірова перемога, яка в кінці кінців завершиться програшом в глобальному масштабі. Якщо чесно - то мене альяк шокував....Ніби розумна людина,зміг передбачити падіння гривні в 2008 ( я на цьому форумі зявився тільки тому , що друзі якраз показали його дописи) і так попався на лапшу ...Чого вартує тільки наприклад цяДавайте розглянемо останні 30 років ( по порядку)Росія просралаПрибалтикуКраїни Східної ЄвропиГрузіюВаршавський договірУкраїнуКубуАле при цьому всюди де можна заявляє про свою велич і здобутки....Навіть в Україні , карлик в мештах на платформі зробив для єднання України більше ніж Степан БандераБуло - 50% території і мешканців за РосіюСтало - 90% території і мешканців проти РосіїДе здобутки?Забрали в нас Крим , який засаджували своїми ж військовими пенсіонерами десятки років щоб витратити 300 млрд рублів на міст , по якому навіть туристи їздити не хочуть і при цьому зменшили свій політичний вплив на 2 млн голосів совка ( а всередині в себе просто збільшили на 2 млн совків. які і росіян то розглядали виключно крізь призму багатого туриста якого обібрати не гріх)Зброєю втримують ОРДЛО ( створили ще одну резервацію для своїх симпатиків.які також не зможуть впливати на вибори....)В нас відсутній політик з рівнем довіри а-ля Теччер , тому жоден з наших політиків не зміг би знищити вугільну галузь ( яку до речі росіяни в себе в ростовській практично знищили , бо в ниє є Кємеровський відкритий басейн)А росіяни нам в цьому допомогли , зробили всю брудну роботу , тепер нам прийдеться відновлювати , алеа - тих хто відновлює поважають більше ніж тих хто знищуєб - хто платить за відновлення, той і вибирає що відновлюватиОт і виходить . як в кривому зеркалі - все що росіяни вважають досягненням - це пірова перемога, яка в кінці кінців завершиться програшом в глобальному масштабі. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19343 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1783 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1234 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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