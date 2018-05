Форуми / Архіви / Макропосиденьки в alyakа / О сепаратизме О сепаратизме + Додати

#<12345 Додано: Чет 31 тра, 2018 10:10 budivelnik написав: 1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.

1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.



Это были результаты конфликтов ? войн ?



теперь вы понимаете что козачество и львов были на разных сторонах баталий ? что это противостояние длиться 500 лет как минимум ?



посмотрите на карту выборов , он ТОЧНО повторяет территории из которых штопали современную украину . Потому что эти общности имеют РАЗНУЮ историю и разные видения этой истории . И до сих пор не могут успокоиться и найти скрепы - показывает карта выборов .



И если страна не найдет скрепы , не поймет что на такой территории легко умещаются 26 европейских стран , каждая из которых имеет свой язык и причины почему она когда-то отделилась , то может произойти дальнейшая эррозия страны .



. Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .



Як можна заперечувати клас бид.а. Повноцінний прошарок нашого суспільства... він загальнонаціональний з деякими регіональними особливостями не важливо як вони іменуються - бид.о, рагуль, бичі чи лохи... Київське, Донецьке, Львівське чи Одеське. Його відсоток періодично змінюється. Міграція впливає і не тільки вона. Виїжджають з країни не лише найрозумніші а і воно також. Не буває ідеальних суспільств. І це навіть добре. Так краще видно яким не треба бути. Саме донецьке бид.о і стало "показово правлячим" кланом на територіях, близьких до вас. І це також показує як не потрібно робити. ЮВТ (ніколи не був її прихильником) його не запускала. Дончани з мого кола спілкування іноді так само і називають... Як можна заперечувати клас бид.а. Повноцінний прошарок нашого суспільства... він загальнонаціональний з деякими регіональними особливостями не важливо як вони іменуються - бид.о, рагуль, бичі чи лохи... Київське, Донецьке, Львівське чи Одеське. Його відсоток періодично змінюється. Міграція впливає і не тільки вона. Виїжджають з країни не лише найрозумніші а і воно також. Не буває ідеальних суспільств. І це навіть добре. Так краще видно яким не треба бути. Саме донецьке бид.о і стало "показово правлячим" кланом на територіях, близьких до вас. І це також показує як не потрібно робити. ЮВТ (ніколи не був її прихильником) його не запускала. Дончани з мого кола спілкування іноді так само і називають...



В германии за такие руссуждения вы сели бы в тюрьму . У нас - можно . У нас гадюшник . Запомните НЕЛЬЗЯ , НИКОГДА , часть СВОЕЙ страны называть "бы***" , оскорблять унижать . Точно так же по рассовым признакам , цвету кожи , и т.д. и т.п. С этого начинается развал и война . Это и есть сепаратизм . Просто даже выражений таких не должно быть . Даже в воздухе не витать .





да и



https://censor.net.ua/news/3068707/shta ... ionalizmom



"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.







Сомнительны "достижения" майдана.

и кто он такой этот "майдан" Сомнительны "достижения" майдана.и кто он такой этот "майдан" sal Повідомлень: 2494 З нами з: 25.03.16 Подякував: 350 раз. Подякували: 208 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 10:52 alyak



Називаю речі чи явища своїми іменами - і хороші і погані (хоча це відносно). Простіше наркомана називати саме наркоманом а спортсмена спортсменом ніж плохой человек и хороший человек. Жодних частин країни не ображаю, не притесняю, не щемлю... чи як там. В тюрму вас в цьому "гадюшнику" за створення теми о сепаратизме точно не посядють.

Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш і прогнозуєш їй апокаліпсиси Називаю речі чи явища своїми іменами - і хороші і погані (хоча це відносно). Простіше наркомана називати саме наркоманом а спортсмена спортсменом ніж плохой человек и хороший человек. Жодних частин країни не ображаю, не притесняю, не щемлю... чи як там. В тюрму вас в цьому "гадюшнику" за створення теми о сепаратизме точно не посядють.Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш і прогнозуєш їй апокаліпсиси Viz Повідомлень: 799 З нами з: 29.08.08 Подякував: 7 раз. Подякували: 64 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 11:04 Re: О сепаратизме Viz написав: Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш. Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш.

трагедия в том, шо меньшинство пытается сделать из страны гадюшник, в котором большинству хреново жить... трагедия в том, шо меньшинство пытается сделать из страны гадюшник, в котором большинству хреново жить... а шо делать? чик Повідомлень: 5551 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3012 раз. Подякували: 466 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 11:20 Львов это Польша? Перепись населения Австро-Венгрии 1851 года Fedor Повідомлень: 57 З нами з: 11.09.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 11:23 alyak написав: budivelnik написав: 1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.

Почитавши Вашу писанину, чесно скажу - зайшов у Ваш профіль подивитися на вік, думав почалися вікові зміни. Не хочеться розвивати історичні ексурси, скажу тільки одне - Ви не зовсім праві в їх трактуванні, як і в баченні сучасної України львівянами.

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням L,

Модератори: ТупУм, alyak Зараз переглядають цей форум: Fedor Рыба-сом і 1 гістьМодератори: Ірина_