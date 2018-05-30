О сепаратизме

budivelnik написав:1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.
Это были результаты конфликтов ? войн ?
теперь вы понимаете что козачество и львов были на разных сторонах баталий ? что это противостояние длиться 500 лет как минимум ?
посмотрите на карту выборов , он ТОЧНО повторяет территории из которых штопали современную украину . Потому что эти общности имеют РАЗНУЮ историю и разные видения этой истории . И до сих пор не могут успокоиться и найти скрепы - показывает карта выборов .
И если страна не найдет скрепы , не поймет что на такой территории легко умещаются 26 европейских стран , каждая из которых имеет свой язык и причины почему она когда-то отделилась , то может произойти дальнейшая эррозия страны .
На сегодня чтоб развалить страну путину достаточно финансировать националистов , они сами доведут дело в 500 летнем противостоянии .
alyak написав:Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку . .
Як можна заперечувати клас бид.а. Повноцінний прошарок нашого суспільства... він загальнонаціональний з деякими регіональними особливостями не важливо як вони іменуються - бид.о, рагуль, бичі чи лохи... Київське, Донецьке, Львівське чи Одеське. Його відсоток періодично змінюється. Міграція впливає і не тільки вона. Виїжджають з країни не лише найрозумніші а і воно також. Не буває ідеальних суспільств. І це навіть добре. Так краще видно яким не треба бути. Саме донецьке бид.о і стало "показово правлячим" кланом на територіях, близьких до вас. І це також показує як не потрібно робити. ЮВТ (ніколи не був її прихильником) його не запускала. Дончани з мого кола спілкування іноді так само і називають...
В германии за такие руссуждения вы сели бы в тюрьму . У нас - можно . У нас гадюшник . Запомните НЕЛЬЗЯ , НИКОГДА , часть СВОЕЙ страны называть "бы***" , оскорблять унижать . Точно так же по рассовым признакам , цвету кожи , и т.д. и т.п. С этого начинается развал и война . Это и есть сепаратизм . Просто даже выражений таких не должно быть . Даже в воздухе не витать .
"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.
ущерб от национализма в украине уже оценивается как равным ущербу от коррупции . задумайтесь .
alyak написав:коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии. ущерб от национализма в украине уже оценивается как равным ущербу от коррупции.
Сомнительны "достижения" майдана. и кто он такой этот "майдан"
Називаю речі чи явища своїми іменами - і хороші і погані (хоча це відносно). Простіше наркомана називати саме наркоманом а спортсмена спортсменом ніж плохой человек и хороший человек. Жодних частин країни не ображаю, не притесняю, не щемлю... чи як там. В тюрму вас в цьому "гадюшнику" за створення теми о сепаратизме точно не посядють. Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш і прогнозуєш їй апокаліпсиси