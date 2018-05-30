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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:10

  budivelnik написав:1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.


Это были результаты конфликтов ? войн ?

теперь вы понимаете что козачество и львов были на разных сторонах баталий ? что это противостояние длиться 500 лет как минимум ?

посмотрите на карту выборов , он ТОЧНО повторяет территории из которых штопали современную украину . Потому что эти общности имеют РАЗНУЮ историю и разные видения этой истории . И до сих пор не могут успокоиться и найти скрепы - показывает карта выборов .

И если страна не найдет скрепы , не поймет что на такой территории легко умещаются 26 европейских стран , каждая из которых имеет свой язык и причины почему она когда-то отделилась , то может произойти дальнейшая эррозия страны .

На сегодня чтоб развалить страну путину достаточно финансировать националистов , они сами доведут дело в 500 летнем противостоянии .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:14

  Viz написав:
  alyak написав:Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .
.


Як можна заперечувати клас бид.а. Повноцінний прошарок нашого суспільства... він загальнонаціональний з деякими регіональними особливостями не важливо як вони іменуються - бид.о, рагуль, бичі чи лохи... Київське, Донецьке, Львівське чи Одеське. Його відсоток періодично змінюється. Міграція впливає і не тільки вона. Виїжджають з країни не лише найрозумніші а і воно також. Не буває ідеальних суспільств. І це навіть добре. Так краще видно яким не треба бути. Саме донецьке бид.о і стало "показово правлячим" кланом на територіях, близьких до вас. І це також показує як не потрібно робити. ЮВТ (ніколи не був її прихильником) його не запускала. Дончани з мого кола спілкування іноді так само і називають...


В германии за такие руссуждения вы сели бы в тюрьму . У нас - можно . У нас гадюшник . Запомните НЕЛЬЗЯ , НИКОГДА , часть СВОЕЙ страны называть "бы***" , оскорблять унижать . Точно так же по рассовым признакам , цвету кожи , и т.д. и т.п. С этого начинается развал и война . Это и есть сепаратизм . Просто даже выражений таких не должно быть . Даже в воздухе не витать .


да и

https://censor.net.ua/news/3068707/shta ... ionalizmom

"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.



ущерб от национализма в украине уже оценивается как равным ущербу от коррупции . задумайтесь .
alyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:27

Re: оба

  alyak написав:коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.
ущерб от национализма в украине уже оценивается как равным ущербу от коррупции.

Сомнительны "достижения" майдана.
и кто он такой этот "майдан"
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 10:52

alyak

Називаю речі чи явища своїми іменами - і хороші і погані (хоча це відносно). Простіше наркомана називати саме наркоманом а спортсмена спортсменом ніж плохой человек и хороший человек. Жодних частин країни не ображаю, не притесняю, не щемлю... чи як там. В тюрму вас в цьому "гадюшнику" за створення теми о сепаратизме точно не посядють.
Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш і прогнозуєш їй апокаліпсиси :(
Viz
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:04

Re: О сепаратизме

  Viz написав:Шкода мені людей, які тут мучаться в "гадюшнику" це трагедія - жити в країні яку ненавидиш. :(

трагедия в том, шо меньшинство пытается сделать из страны гадюшник, в котором большинству хреново жить...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:20

Львов это Польша?

Перепись населения Австро-Венгрии 1851 годаЗображення
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:23

  alyak написав:
  budivelnik написав:1 Козаків вішали в Польщі так само як і в Москві чи Стамбулі.


Это были результаты конфликтов ? войн ?

теперь вы понимаете что козачество и львов были на разных сторонах баталий ? что это противостояние длиться 500 лет как минимум ?

посмотрите на карту выборов , он ТОЧНО повторяет территории из которых штопали современную украину . Потому что эти общности имеют РАЗНУЮ историю и разные видения этой истории . И до сих пор не могут успокоиться и найти скрепы - показывает карта выборов .

И если страна не найдет скрепы , не поймет что на такой территории легко умещаются 26 европейских стран , каждая из которых имеет свой язык и причины почему она когда-то отделилась , то может произойти дальнейшая эррозия страны .

На сегодня чтоб развалить страну путину достаточно финансировать националистов , они сами доведут дело в 500 летнем противостоянии .


Почитавши Вашу писанину, чесно скажу - зайшов у Ваш профіль подивитися на вік, думав почалися вікові зміни. Не хочеться розвивати історичні ексурси, скажу тільки одне - Ви не зовсім праві в їх трактуванні, як і в баченні сучасної України львівянами.
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:40

Перепись населения Австро-Венгрии 1910 года. Серым на карте выделены районы, где большинство населения - украинцы.Зображення
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:41

Львов это Польша?

Перепись населения Австро-Венгрии 1910 годаЗображення
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 11:46

Пятиминутка исторического ликбеза

  alyak написав:Козаков не вешали во львове ?

Вы не в курсе, что «Львов-1939» и нынешний Львов – это совершенно разные города?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B0%D0%B4
Что с момента завоевания поляками в 14 веке и до послевоенных «добровольных обменов населением» ПНР/УССР это был абсолютно польский город, где украинцев на 1939 год было меньше чем евреев?
Что «тот Львов» зимой 1918-1919 года вёл уличные бои между поляками и украинцами, и в результате польское большинство таки победило? Гугланите «орлента львовске» для общего развития хотя бы.
В общем, потомки "тех львовян" сейчас обитают где-то в Опольском или Поморском воеводствах.
ЗЫ Киев столетней давности и нынешний – это кагбэ тоже разные города:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... _%D1%80._2

С чем с Вами можно согласиться, так это с тем, что политики с начала 2000-х ради достижений в электоральной борьбе спекулировали усиленно на региональных отличиях в стиле «наши/ненаши» и де-факто создали «линию Субтельного», деление «оранжопу/ПіСУАР», откуда до «Новососсии» уже полшага. Без них у Пути и Ко результаты были бы более скромными.
Делай что должен, и будь что будет.
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