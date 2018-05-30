О сепаратизме

Додано: Чет 31 тра, 2018 10:14

Viz написав: alyak написав: Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .

. Ну во первых , одним из лозунгов майдана был "донецкое бы***" ... некоторые отрицают его существование прямо вря в глаза . Но запустила его ЮВТ . Потом вычищался интернет , уже видео с ее словами вы не найдете . Прямое оскорбление по региональному признаку .



Як можна заперечувати клас бид.а. Повноцінний прошарок нашого суспільства... він загальнонаціональний з деякими регіональними особливостями не важливо як вони іменуються - бид.о, рагуль, бичі чи лохи... Київське, Донецьке, Львівське чи Одеське. Його відсоток періодично змінюється. Міграція впливає і не тільки вона. Виїжджають з країни не лише найрозумніші а і воно також. Не буває ідеальних суспільств. І це навіть добре. Так краще видно яким не треба бути. Саме донецьке бид.о і стало "показово правлячим" кланом на територіях, близьких до вас. І це також показує як не потрібно робити. ЮВТ (ніколи не був її прихильником) його не запускала. Дончани з мого кола спілкування іноді так само і називають... Як можна заперечувати клас бид.а. Повноцінний прошарок нашого суспільства... він загальнонаціональний з деякими регіональними особливостями не важливо як вони іменуються - бид.о, рагуль, бичі чи лохи... Київське, Донецьке, Львівське чи Одеське. Його відсоток періодично змінюється. Міграція впливає і не тільки вона. Виїжджають з країни не лише найрозумніші а і воно також. Не буває ідеальних суспільств. І це навіть добре. Так краще видно яким не треба бути. Саме донецьке бид.о і стало "показово правлячим" кланом на територіях, близьких до вас. І це також показує як не потрібно робити. ЮВТ (ніколи не був її прихильником) його не запускала. Дончани з мого кола спілкування іноді так само і називають...

В германии за такие руссуждения вы сели бы в тюрьму . У нас - можно . У нас гадюшник . Запомните НЕЛЬЗЯ , НИКОГДА , часть СВОЕЙ страны называть "бы***" , оскорблять унижать . Точно так же по рассовым признакам , цвету кожи , и т.д. и т.п. С этого начинается развал и война . Это и есть сепаратизм . Просто даже выражений таких не должно быть . Даже в воздухе не витать .да и"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.ущерб от национализма в украине уже оценивается как равным ущербу от коррупции . задумайтесь .