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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:09

Рыба-сом

Все верно, только стоит добавить, что большинство населения, проживающего на териториях вокруг Львова было украинским. См. данные перепеси населения Австро-Венгрии.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:11

alyak, всё Вы правильно пишете.
Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.
На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках.
Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.
Вы пишете о вопросах нашей внутр. политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.
Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и понять Вас.
На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".
О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят.

сірий
Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о сепаратизме и о жизни в целом.

Простите, а можно вопрос?
А почему Вы ещё не на фронте и даже не в военкомате?
Или других посылать приятнее?

Yuri_T
budivelnik писал(а):
Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?

видимо, да.
странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.
даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...

А можно всё же не обвинения, а аргументы?
Где Вы увидели "сепарские вбросы"?
И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против "рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за кого Вы. Не будете ли так любезны утоснить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?

ДС, простите, Вы не ошиблись, когда поставили + за https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4370576#p4370576?
Просто интересно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:25

Re: О сепаратизме

Навіть дивно зараз знову таке починати читати ... Якесь загострення пішло чергове - вибори наближаються ? - але ж ще цілий рік попереду ... Чомусь думав , що за 4 роки у нас все-таки всі пройшли самоідентифікацію - а виявляється це не так ! Ще є хтось - який не зовсім розуміє - хто ж він такий в сучасному світі . Типу "людина світу" чи як ? Хтось намагається ототожнювати все погане , що у нас є - з країною , хоча бульшість цього поганого виходить від людей незалежно від їх ідентифікації - просто від людини як біологічного створіння . Україна реально велика - і різна - хоча мені , наприклад , незрозуміло як себе уявляють зараз росіяни етнічні , які є в той же час патріотами України . Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) . Такі проблеми багато де є реально - просто чомусь їх не освітлюють наші "рупори" інформації . Наприклад німці етнічні в Австрії - до 2 Світової і зараз - мають різне сприйняття сусідів ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:29

ЛАД
та ДС поставил + мне, шо посоветовал всем патриотам свалить с его ветки сюда...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:39

Re: О сепаратизме

  Puente написав:Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) .

вы где живёте ? для вас открытие, что практически во всех городах юговостока, в том числе и столице, население общается в основном на русском и шо делать с этим нонсенсом ?
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 12:44

Re: О сепаратизме

Ну і ще пару слів про загальну історію . Яке зараз намагаються якось аналізувати - особливо про достатньо давню . Судячи з усього - різноманітні критики намагаються притягнути сучасний погляд на події давніх часів - при чому або жахаючись , або вигукуючи - як же так можна було , чи навіть - несуттєво насправді ... Історія пройшла , і люди - які її робили чи хоча б тоді жили - жили там і тоді . І все ! Коліївщину згадали якось - то нам треба жахатися , чи як ? Чому ж не жахаються великими революціями у всьому світі постійно ? Історія людства - кривава та безжальна . Дехто вміє з цієї історії збирати дивіденти . Ми не навчилися ... Ще тут почати для повного букету згадувати Унію ...
Puente
 
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