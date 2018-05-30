О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 3456 Додано: Чет 31 тра, 2018 12:09 Рыба-сом Все верно, только стоит добавить, что большинство населения, проживающего на териториях вокруг Львова было украинским. См. данные перепеси населения Австро-Венгрии. Fedor Повідомлень: 60 З нами з: 11.09.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 12:11 alyak, всё Вы правильно пишете.

Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.

На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках.

Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.

Вы пишете о вопросах нашей внутр. политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.

Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и понять Вас.

На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".

О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят.



сірий

Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о сепаратизме и о жизни в целом.

Простите, а можно вопрос?

А почему Вы ещё не на фронте и даже не в военкомате?

Или других посылать приятнее?



Yuri_T

budivelnik писал(а):

Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?

видимо, да.

странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.

даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей... видимо, да.странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...

А можно всё же не обвинения, а аргументы?

Где Вы увидели "сепарские вбросы"?

И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против "рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за кого Вы. Не будете ли так любезны утоснить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?



ДС, простите, Вы не ошиблись, когда поставили + за

Просто интересно. , всё Вы правильно пишете.Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках.Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.Вы пишете о вопросах нашейполитики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и понять Вас.На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят.Простите, а можно вопрос?А почемуещё не на фронте и даже не в военкомате?Или других посылать приятнее?А можно всё же не обвинения, а аргументы?Где Вы увидели "сепарские вбросы"?И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы"рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказаликого Вы. Не будете ли так любезны утоснить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?ДС, простите, Вы не ошиблись, когда поставили + за https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4370576#p4370576 Просто интересно. ЛАД 2 Повідомлень: 9478 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2998 раз. Подякували: 2772 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 12:25 Re: О сепаратизме Навіть дивно зараз знову таке починати читати ... Якесь загострення пішло чергове - вибори наближаються ? - але ж ще цілий рік попереду ... Чомусь думав , що за 4 роки у нас все-таки всі пройшли самоідентифікацію - а виявляється це не так ! Ще є хтось - який не зовсім розуміє - хто ж він такий в сучасному світі . Типу "людина світу" чи як ? Хтось намагається ототожнювати все погане , що у нас є - з країною , хоча бульшість цього поганого виходить від людей незалежно від їх ідентифікації - просто від людини як біологічного створіння . Україна реально велика - і різна - хоча мені , наприклад , незрозуміло як себе уявляють зараз росіяни етнічні , які є в той же час патріотами України . Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) . Такі проблеми багато де є реально - просто чомусь їх не освітлюють наші "рупори" інформації . Наприклад німці етнічні в Австрії - до 2 Світової і зараз - мають різне сприйняття сусідів ... Puente Повідомлень: 1394 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 12:29 ЛАД

та ДС поставил + мне, шо посоветовал всем патриотам свалить с его ветки сюда... а шо делать? чик Повідомлень: 5553 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3013 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 12:39 Re: О сепаратизме Puente написав: Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) . Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) .

вы где живёте ? для вас открытие, что практически во всех городах юговостока, в том числе и столице, население общается в основном на русском и шо делать с этим нонсенсом ? вы где живёте ? для вас открытие, что практически во всех городах юговостока, в том числе и столице, население общается в основном на русском и шо делать с этим нонсенсом ? а шо делать? чик Повідомлень: 5553 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3013 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 12:44 Re: О сепаратизме Ну і ще пару слів про загальну історію . Яке зараз намагаються якось аналізувати - особливо про достатньо давню . Судячи з усього - різноманітні критики намагаються притягнути сучасний погляд на події давніх часів - при чому або жахаючись , або вигукуючи - як же так можна було , чи навіть - несуттєво насправді ... Історія пройшла , і люди - які її робили чи хоча б тоді жили - жили там і тоді . І все ! Коліївщину згадали якось - то нам треба жахатися , чи як ? Чому ж не жахаються великими революціями у всьому світі постійно ? Історія людства - кривава та безжальна . Дехто вміє з цієї історії збирати дивіденти . Ми не навчилися ... Ще тут почати для повного букету згадувати Унію ... Puente Повідомлень: 1394 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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