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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47
Fedor
А что вы хотите доказать своими картой/таблицами? Что Львов не Польша (Я имею ввиду именно Львов, не Львовскую область, или как она раньше называлась)?
Так вам это не удалось.
По первой карте - "Перепись населения Австро-Венгрии 1851 года". (Здесь и в 3-й смотрю только подчеркнутые вами)
Берем графу "Поляки", рядом с "Ruthenen" - их около 82% от "Ruthenen", а самих "Ruthenen" 50% от общего числа жителей.
По второй карте - "Перепись населения Австро-Венгрии 1910 года. Серым на карте выделены районы, где большинство населения - украинцы.".
Сам Львов выделен коричневым, не серым цветом, т.е. большинство там не украинцы.
По третьей карте - "Перепись населения Австро-Венгрии 1910 года".
"Ruthenisch" около 69% от числа поляков и 40% от общего числа жителей.
А за карту/таблицы искреннее спасибо.
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yanyura
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47
alyak написав:
до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона .
а почему не взять другой период?
давайте откатим до 988 года. И представим что в 988 году было не крещение Руси а ее оккупация. И было не татаро-монгольское иго а была война с оккупантам в результате которой Русь была уничтожена и расчленена на части.
Летоисчесление в Руси какое было? 6 тыщ лет? А сколько в учебниках? 500 лет?
Где остальное все делось?
То что нам рассказывают про историю которую мы не слышали от реальных участников - это тоже часть пропаганды. Про казаков как вы хорошо знаете. Были там? Видели? Или пересказываете то что кто то придумал и вам в уши вложил?
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mephala
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:51
yanyura
Якщо Ви вважаєте свої алгоритми вірними - то повинні їх використовувавати всюди...
Якщо згідно карти 100 літньої давності Львів Польща
То Калініград - це Кенігсберг
Якщо 200 літньої
Крим - це татари
Якщо 700 літньої
Москва-монгольщина.....
Тому ще раз
1945 рік , повоєнний розподіл світу закріпив кордони все.Ми або признаємо ці кордони , або третя світова- бо якомусь карлику захотілось в історію попасти , а чучелом чи тушкою - йому все одно.
Кордони України були признані Росією
В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:53
mephala написав:
а почему не взять другой период?
А почему не взять другой город?
на. тот Львов
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 13:55
budivelnik написав:
В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України.
А все ли имеют право голоса? кто когда кого спрашивал и будет спрашивать?..
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:05
чик написав: Puente написав:
Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) .
вы где живёте ? для вас открытие, что практически во всех городах юговостока, в том числе и столице, население общается в основном на русском и шо делать с этим нонсенсом ?
повторить пусть СССР - в школах доплата педагогам за преподавание на украинском и высшее образование только на украинском как было в СССР в применении к русскому языку. И через несколько поколений все вернется назад.
Также переписать историю как это делала царская россия и СССР. Канеш те кто знал историю реально будут плеваться но уже третье поколение будет читать это как сказку просто изучая на изусть. Или вы думаете Русь не так уничтожили? Все спалено и переписано.
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mephala
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:09
mephala написав:
в школах доплата педагогам за преподавание на украинском и высшее образование только на украинском как было в СССР в применении к русскому языку. И через несколько поколений все вернется назад. Также переписать историю
Доплачивайте, переписывайте, стройте, сопровождайте. Теоретически легко.
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:15
alyak написав:
Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя .
Называйте новые улицы, заводы и пароходы, как хотите. Но учтите, все равно могут быть вопросы.
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sal
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:18
sal написав:
Доплачивайте, переписывайте, стройте, сопровождайте. Теоретически легко.
В 2013 году «братушки» в дискуссиях о гипотетической войне Украины с РФ вещали (и не блефовали, а были в этом абсолютно уверены), что-де освободительные танки по дороге из цветов докатят за раз как минимум до Днепра, украинская армия («там же люди с советской присягой!») на 95% перейдёт на сторону освободителей (кроме, ессно, немногочисленных галичан), а сопротивление освободителям – если будет – возможно лишь где-то в районе Карпат и Западной Волыни.
Реальность их (если судить по реакции) немножко расстроила.
Кароч, «цэ вжэ працюе». Практически.
Делай что должен, и будь что будет.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 14:20
По поводу соотношения поляков и украинцев в целом по Галиции: тут нужно понимать что в Австро-Венгрии в состав Галиции входили не только територия современной Украины, а и територия современной Польши, поэтому и такое соотношение. На карте от 1910 года хорошо видно расселение и тех и других.
По поводу непосредственно Львова, и еще некоторых городов - тут важно понимать, что прежде чем оказаться в составе Австро-Венгрии, эта територия около 400 лет была в составе Польши, которая не стеснялась ополячивать жителей этих територий(язык, вера, образование, продвижение по службе и т.д.).
Вы посмотрите на центральную и восточную часть современной Украины, там та же ситуация: города-милионники - рускоязычные, а население сел и районных центров разговаривает на украинском.
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