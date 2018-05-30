О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 5678> Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47 Fedor

А что вы хотите доказать своими картой/таблицами? Что Львов не Польша (Я имею ввиду именно Львов, не Львовскую область, или как она раньше называлась)?

Так вам это не удалось.



По первой карте - "Перепись населения Австро-Венгрии 1851 года". (Здесь и в 3-й смотрю только подчеркнутые вами)

Берем графу "Поляки", рядом с "Ruthenen" - их около 82% от "Ruthenen", а самих "Ruthenen" 50% от общего числа жителей.



По второй карте - "Перепись населения Австро-Венгрии 1910 года. Серым на карте выделены районы, где большинство населения - украинцы.".

Сам Львов выделен коричневым, не серым цветом, т.е. большинство там не украинцы.



По третьей карте - "Перепись населения Австро-Венгрии 1910 года".

"Ruthenisch" около 69% от числа поляков и 40% от общего числа жителей.



А за карту/таблицы искреннее спасибо. yanyura Повідомлень: 3615 З нами з: 09.01.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 13:47 alyak написав: до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона . до 1939 года львов никогда не был в одном образовании с украиной . это была оккупация части польши . примерно как сейчас крыма и лугандона .

а почему не взять другой период?

давайте откатим до 988 года. И представим что в 988 году было не крещение Руси а ее оккупация. И было не татаро-монгольское иго а была война с оккупантам в результате которой Русь была уничтожена и расчленена на части.

Летоисчесление в Руси какое было? 6 тыщ лет? А сколько в учебниках? 500 лет?

Где остальное все делось?

То что нам рассказывают про историю которую мы не слышали от реальных участников - это тоже часть пропаганды. Про казаков как вы хорошо знаете. Были там? Видели? Или пересказываете то что кто то придумал и вам в уши вложил? а почему не взять другой период?давайте откатим до 988 года. И представим что в 988 году было не крещение Руси а ее оккупация. И было не татаро-монгольское иго а была война с оккупантам в результате которой Русь была уничтожена и расчленена на части.Летоисчесление в Руси какое было? 6 тыщ лет? А сколько в учебниках? 500 лет?Где остальное все делось?То что нам рассказывают про историю которую мы не слышали от реальных участников - это тоже часть пропаганды. Про казаков как вы хорошо знаете. Были там? Видели? Или пересказываете то что кто то придумал и вам в уши вложил? mephala Повідомлень: 3025 З нами з: 07.04.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 13:51 yanyura

Якщо Ви вважаєте свої алгоритми вірними - то повинні їх використовувавати всюди...

Якщо згідно карти 100 літньої давності Львів Польща

То Калініград - це Кенігсберг

Якщо 200 літньої

Крим - це татари

Якщо 700 літньої

Москва-монгольщина.....



Тому ще раз

1945 рік , повоєнний розподіл світу закріпив кордони все.Ми або признаємо ці кордони , або третя світова- бо якомусь карлику захотілось в історію попасти , а чучелом чи тушкою - йому все одно.

Кордони України були признані Росією

В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19345 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1785 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 13:53 Re: откатим mephala написав: а почему не взять другой период? а почему не взять другой период?

А почему не взять другой город?

на. тот Львов А почему не взять другой город?на. тот Львов sal Повідомлень: 2502 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 13:55 Re: алгоритмы budivelnik написав: В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України. В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України.

А все ли имеют право голоса? кто когда кого спрашивал и будет спрашивать?.. А все ли имеют право голоса? кто когда кого спрашивал и будет спрашивать?.. sal Повідомлень: 2502 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 14:05 чик написав: Puente написав: Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) . Не кажучи вже про величезну кількість російськомовних українців ( що взагалі якийсь нонсенс) .

вы где живёте ? для вас открытие, что практически во всех городах юговостока, в том числе и столице, население общается в основном на русском и шо делать с этим нонсенсом ? вы где живёте ? для вас открытие, что практически во всех городах юговостока, в том числе и столице, население общается в основном на русском и шо делать с этим нонсенсом ?

повторить пусть СССР - в школах доплата педагогам за преподавание на украинском и высшее образование только на украинском как было в СССР в применении к русскому языку. И через несколько поколений все вернется назад.

Также переписать историю как это делала царская россия и СССР. Канеш те кто знал историю реально будут плеваться но уже третье поколение будет читать это как сказку просто изучая на изусть. Или вы думаете Русь не так уничтожили? Все спалено и переписано. повторить пусть СССР - в школах доплата педагогам за преподавание на украинском и высшее образование только на украинском как было в СССР в применении к русскому языку. И через несколько поколений все вернется назад.Также переписать историю как это делала царская россия и СССР. Канеш те кто знал историю реально будут плеваться но уже третье поколение будет читать это как сказку просто изучая на изусть. Или вы думаете Русь не так уничтожили? Все спалено и переписано. mephala Повідомлень: 3025 З нами з: 07.04.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 14:09 Re: повторить mephala написав: в школах доплата педагогам за преподавание на украинском и высшее образование только на украинском как было в СССР в применении к русскому языку. И через несколько поколений все вернется назад. Также переписать историю в школах доплата педагогам за преподавание на украинском и высшее образование только на украинском как было в СССР в применении к русскому языку. И через несколько поколений все вернется назад. Также переписать историю

Доплачивайте, переписывайте, стройте, сопровождайте. Теоретически легко. Доплачивайте, переписывайте, стройте, сопровождайте. Теоретически легко. sal Повідомлень: 2502 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 14:15 Re: улицы alyak написав: Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя . Хотите поменять названия улиц - все кто убивал мирняк или осуществлял репрессии - ими нельзя называть улицы . Думаю восток поймет . Но тогда и западу прийдется подвинуться - шухевич , упа и т.п. нельзя .

Называйте новые улицы, заводы и пароходы, как хотите. Но учтите, все равно могут быть вопросы. Называйте новые улицы, заводы и пароходы, как хотите. Но учтите, все равно могут быть вопросы. sal Повідомлень: 2502 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 14:18 Re: О сепаратизме sal написав: Доплачивайте, переписывайте, стройте, сопровождайте. Теоретически легко. Доплачивайте, переписывайте, стройте, сопровождайте. Теоретически легко.

В 2013 году «братушки» в дискуссиях о гипотетической войне Украины с РФ вещали (и не блефовали, а были в этом абсолютно уверены), что-де освободительные танки по дороге из цветов докатят за раз как минимум до Днепра, украинская армия («там же люди с советской присягой!») на 95% перейдёт на сторону освободителей (кроме, ессно, немногочисленных галичан), а сопротивление освободителям – если будет – возможно лишь где-то в районе Карпат и Западной Волыни.

Реальность их (если судить по реакции) немножко расстроила.

Кароч, «цэ вжэ працюе». Практически. В 2013 году «братушки» в дискуссиях о гипотетической войне Украины с РФ вещали (и не блефовали, а были в этом абсолютно уверены), что-де освободительные танки по дороге из цветов докатят за раз как минимум до Днепра, украинская армия («там же люди с советской присягой!») на 95% перейдёт на сторону освободителей (кроме, ессно, немногочисленных галичан), а сопротивление освободителям – если будет – возможно лишь где-то в районе Карпат и Западной Волыни.Реальность их (если судить по реакции) немножко расстроила.Кароч, «цэ вжэ працюе». Практически. Делай что должен, и будь что будет. Рыба-сом

Повідомлень: 1096 З нами з: 29.11.16 Подякував: 215 раз. Подякували: 233 раз. Профіль 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 14:20 yanyura По поводу соотношения поляков и украинцев в целом по Галиции: тут нужно понимать что в Австро-Венгрии в состав Галиции входили не только територия современной Украины, а и територия современной Польши, поэтому и такое соотношение. На карте от 1910 года хорошо видно расселение и тех и других.



По поводу непосредственно Львова, и еще некоторых городов - тут важно понимать, что прежде чем оказаться в составе Австро-Венгрии, эта територия около 400 лет была в составе Польши, которая не стеснялась ополячивать жителей этих територий(язык, вера, образование, продвижение по службе и т.д.).

Вы посмотрите на центральную и восточную часть современной Украины, там та же ситуация: города-милионники - рускоязычные, а население сел и районных центров разговаривает на украинском. Fedor Повідомлень: 62 З нами з: 11.09.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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