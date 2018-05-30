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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 5678 Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26 yanyura Или вы допускаете, что один народ (украинцы), добровольно разрешил другому (полякам) построить и заселить на своей територии город, и это все в 13 веке? Fedor Повідомлень: 63 З нами з: 11.09.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 14:31 Re: О сепаратизме budivelnik написав: В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України. В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України.

И их фамилии регулярно публикует "Forbes Украина"! И их фамилии регулярно публикует "Forbes Украина"! yanyura Повідомлень: 3618 З нами з: 09.01.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 15:10 Fedor написав: Или вы допускаете, что один народ (украинцы), добровольно разрешил другому (полякам) построить и заселить на своей територии город, и это все в 13 веке? Или вы допускаете, что один народ (украинцы), добровольно разрешил другому (полякам) построить и заселить на своей територии город, и это все в 13 веке?

Давайте не углубляться в историю, и в историю Галиции в частности. Иначе мы можем до такого договориться, что и главный админ сайта не разберется.



Вот, к примеру, решил я почитать о предках Данили Галицького (укр. Википедия), а там столько кровей намешано...

Викинги (самый первый предок, Рюрик), украинцы (Ольга), шотландцы (Рогніда), шведы (Інгігерда), поляки (Агнешка), византийцы (Єфросинія/Анна)...



То же самое можно сказать и о жителях Львова и Галиции, да и всей Украины - за прошедшие века столько завоевателей по ней прошли и каждый считал своим долгом насиловать местных женщин, а потом рождались дети...



По вашим ссылкам - я рассматривал только то, что было выделено лично вами красным, в другие графы не лез. Давайте не углубляться в историю, и в историю Галиции в частности. Иначе мы можем до такого договориться, что и главный админ сайта не разберется.Вот, к примеру, решил я почитать о предках Данили Галицького (укр. Википедия), а там столько кровей намешано...Викинги (самый первый предок, Рюрик), украинцы (Ольга), шотландцы (Рогніда), шведы (Інгігерда), поляки (Агнешка), византийцы (Єфросинія/Анна)...То же самое можно сказать и о жителях Львова и Галиции, да и всей Украины - за прошедшие века столько завоевателей по ней прошли и каждый считал своим долгом насиловать местных женщин, а потом рождались дети...По вашим ссылкам - я рассматривал только то, что было выделено лично вами красным, в другие графы не лез. yanyura Повідомлень: 3618 З нами з: 09.01.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 15:13 Re: О сепаратизме mephala написав: повторить пусть СССР повторить пусть СССР

это уже делается, в кино давно не хожу - непривычно и не всё понимаю. младшего отдавал в единственную в районе русскоязычную школу, а с 5того класса всё буде на украинском. ну и не хай, он в этой стране родился и пока здесь живёт (надеюсь удастся отправить в австралию). посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится... это уже делается, в кино давно не хожу - непривычно и не всё понимаю. младшего отдавал в единственную в районе русскоязычную школу, а с 5того класса всё буде на украинском. ну и не хай, он в этой стране родился и пока здесь живёт (надеюсь удастся отправить в австралию). посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится... а шо делать? чик Повідомлень: 5555 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3013 раз. Подякували: 468 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 15:17 yanyura Изучать историю територии, опираясь на родословную ее правителей, на мой взгляд не правильно. Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.



А не знание истории - приводит вот к таким конфузам, Львов, а значит и вся западная Украина, - это Польша. Fedor Повідомлень: 63 З нами з: 11.09.08 Подякував: 53 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 15:30 чик написав: посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится... посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится...

не факт. дети адаптивны.

потом с радостью и удовольствием будет книги на украинском читать не факт. дети адаптивны.потом с радостью и удовольствием будет книги на украинском читать Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12849 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1719 раз. Подякували: 3467 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32 Re: О сепаратизме Жалко минус нельзя поставить.

Уважаю как экономиста, но в теме национальностей и политики "смешались в кучу кони, люди".

"-" Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.

"-" Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".

Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку.

"-" Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.

Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы? Play smart ulanusa1

Повідомлень: 1501 З нами з: 08.09.13 Подякував: 758 раз. Подякували: 513 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48 Re: О сепаратизме Fedor написав: А не знание истории - приводит вот к таким конфузам, Львов, а значит и вся западная Украина, - это Польша. А не знание истории - приводит вот к таким конфузам, Львов, а значит и вся западная Украина, - это Польша.

Если это в мой адрес, то мимо. Я не говорил, что Львов, а тем более Западная Украина, - это Польша, я только анализировал поданные лично вами материалы.



По

Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.

В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы? Если это в мой адрес, то мимо. Я не говорил, что Львов, а тем более Западная Украина, - это Польша, я только анализировал поданныематериалы.ПоВ Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы? yanyura Повідомлень: 3618 З нами з: 09.01.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 5678 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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