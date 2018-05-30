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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26
yanyura
Или вы допускаете, что один народ (украинцы), добровольно разрешил другому (полякам) построить и заселить на своей територии город, и это все в 13 веке?
Додано: Чет 31 тра, 2018 14:31
Re: О сепаратизме
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:10
Давайте не углубляться в историю, и в историю Галиции в частности. Иначе мы можем до такого договориться, что и главный админ сайта не разберется.
Вот, к примеру, решил я почитать о предках Данили Галицького (укр. Википедия), а там столько кровей намешано...
Викинги (самый первый предок, Рюрик), украинцы (Ольга), шотландцы (Рогніда), шведы (Інгігерда), поляки (Агнешка), византийцы (Єфросинія/Анна)...
То же самое можно сказать и о жителях Львова и Галиции, да и всей Украины - за прошедшие века столько завоевателей по ней прошли и каждый считал своим долгом насиловать местных женщин, а потом рождались дети...
По вашим ссылкам - я рассматривал только то, что было выделено лично вами красным, в другие графы не лез.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:13
Re: О сепаратизме
это уже делается, в кино давно не хожу - непривычно и не всё понимаю. младшего отдавал в единственную в районе русскоязычную школу, а с 5того класса всё буде на украинском. ну и не хай, он в этой стране родился и пока здесь живёт (надеюсь удастся отправить в австралию). посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится...
а шо делать?
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:17
yanyura
Изучать историю територии, опираясь на родословную ее правителей, на мой взгляд не правильно. Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.
А не знание истории - приводит вот к таким конфузам, Львов, а значит и вся западная Украина, - это Польша.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:30
не факт. дети адаптивны.
потом с радостью и удовольствием будет книги на украинском читать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32
Re: О сепаратизме
Жалко минус нельзя поставить.
Уважаю как экономиста, но в теме национальностей и политики "смешались в кучу кони, люди".
"-" Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.
"-" Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".
Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку.
"-" Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.
Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы?
Play smart
Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48
Re: О сепаратизме
Если это в мой адрес, то мимо. Я не говорил, что Львов, а тем более Западная Украина, - это Польша, я только анализировал поданные лично вами материалы.
По
В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы?
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