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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:26

yanyura

Или вы допускаете, что один народ (украинцы), добровольно разрешил другому (полякам) построить и заселить на своей територии город, и это все в 13 веке?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 14:31

Re: О сепаратизме

  budivelnik написав:В кордонах України рішення про майбутнє України можуть приймати тільки мешканці України.

И их фамилии регулярно публикует "Forbes Украина"!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:10

  Fedor написав:Или вы допускаете, что один народ (украинцы), добровольно разрешил другому (полякам) построить и заселить на своей територии город, и это все в 13 веке?

Давайте не углубляться в историю, и в историю Галиции в частности. Иначе мы можем до такого договориться, что и главный админ сайта не разберется.

Вот, к примеру, решил я почитать о предках Данили Галицького (укр. Википедия), а там столько кровей намешано...
Викинги (самый первый предок, Рюрик), украинцы (Ольга), шотландцы (Рогніда), шведы (Інгігерда), поляки (Агнешка), византийцы (Єфросинія/Анна)...

То же самое можно сказать и о жителях Львова и Галиции, да и всей Украины - за прошедшие века столько завоевателей по ней прошли и каждый считал своим долгом насиловать местных женщин, а потом рождались дети...

По вашим ссылкам - я рассматривал только то, что было выделено лично вами красным, в другие графы не лез.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:13

Re: О сепаратизме

  mephala написав:повторить пусть СССР

это уже делается, в кино давно не хожу - непривычно и не всё понимаю. младшего отдавал в единственную в районе русскоязычную школу, а с 5того класса всё буде на украинском. ну и не хай, он в этой стране родился и пока здесь живёт (надеюсь удастся отправить в австралию). посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:17

yanyura

Изучать историю територии, опираясь на родословную ее правителей, на мой взгляд не правильно. Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.

А не знание истории - приводит вот к таким конфузам, Львов, а значит и вся западная Украина, - это Польша.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:30

  чик написав:посмотрим, шо выйдет, но поначалу уровень образования ухудшится...

не факт. дети адаптивны.
потом с радостью и удовольствием будет книги на украинском читать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32

Re: О сепаратизме

Жалко минус нельзя поставить.
Уважаю как экономиста, но в теме национальностей и политики "смешались в кучу кони, люди".
"-" Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.
"-" Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".
Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку.
"-" Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.
Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы?
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 15:48

Re: О сепаратизме

  Fedor написав:А не знание истории - приводит вот к таким конфузам, Львов, а значит и вся западная Украина, - это Польша.

Если это в мой адрес, то мимо. Я не говорил, что Львов, а тем более Западная Украина, - это Польша, я только анализировал поданные лично вами материалы.

По
Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.

В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:06

yanyura
Если Вас интересует история Закарпатья, то нужно обращать внимание на население.
С кем себя идентифицируют жители Закарпатья не знаю.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:13

Re: кони люди

  ulanusa1 написав:Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.

У нас нет войны. Есть нарушение закона. Начатое с организации и спонсирования "майдана".
sal
 
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