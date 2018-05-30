О сепаратизме

Додано: Чет 31 тра, 2018 15:32

Жалко минус нельзя поставить.

Уважаю как экономиста, но в теме национальностей и политики "смешались в кучу кони, люди".

"-" Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.

"-" Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".

Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку.

"-" Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.

Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы?

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