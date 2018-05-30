О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 6789 Додано: Чет 31 тра, 2018 16:17 чик написав: ЛАД

та ДС поставил + мне, шо посоветовал всем патриотам свалить с его ветки сюда... тапоставил + мне, шо посоветовал всем патриотам свалить с его ветки сюда...

Вы не посмотрели ссылку - там не на Ваш пост, а на пост серого. Если это не ошибка, то многое становится понятным. Вы не посмотрели ссылку - там не на Ваш пост, а на пост. Если это не ошибка, то многое становится понятным. ЛАД 2 Повідомлень: 9480 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2999 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 16:17 Re: антураж ulanusa1 написав: Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".

Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку. Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку.

Во время всех провокационных событий обязательно подымался вопрос русского языка. Во время всех провокационных событий обязательно подымался вопрос русского языка. sal Повідомлень: 2514 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 16:19 Re: язык ulanusa1 написав: Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.

Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы? Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы?

Для крымчан родина - Крым. Они там и живут. Для крымчан родина - Крым. Они там и живут. sal Повідомлень: 2514 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 16:42 sal написав: ulanusa1 написав: Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж. Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.

У нас нет войны. Есть нарушение закона. Начатое с организации и спонсирования "майдана". У нас нет войны. Есть нарушение закона. Начатое с организации и спонсирования "майдана".



Ну что ж поделать, если у Украины в соседях придуpкувaтый президент, который решил начать войну в Украине. И там не только было "организация и спонсирования "майдана", там и военное вторжение и спонсирование террористов и сбитие пассажирского самолета... Ну что ж поделать, если у Украины в соседях придуpкувaтый президент, который решил начать войну в Украине. И там не только было "организация и спонсирования "майдана", там и военное вторжение и спонсирование террористов и сбитие пассажирского самолета... Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде... Sommer Повідомлень: 2012 З нами з: 07.04.17 Подякував: 154 раз. Подякували: 321 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 16:48 Fedor написав: yanyura

Если Вас интересует история Закарпатья, то нужно обращать внимание на население.

С кем себя идентифицируют жители Закарпатья не знаю. Если Вас интересует история Закарпатья, то нужно обращать внимание на население.С кем себя идентифицируют жители Закарпатья не знаю.

Прошу прощения, что когда писал про Закарпатье, не понял, что ваше

Fedor написав: Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д. Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.

относилось не ко всей Украине, а исключительно к одной области - Львовской. Прошу прощения, что когда писал про Закарпатье, не понял, что вашеотносилось не ко всей Украине, а исключительно к одной области - Львовской. yanyura Повідомлень: 3619 З нами з: 09.01.09 Подякував: 855 раз. Подякували: 684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 16:53 Yuri_T написав: ЛАД написав: Yuri_T

.....

видимо, да.

странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.

даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...

А можно всё же не обвинения, а аргументы?

Где Вы увидели "сепарские вбросы"?

И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против "рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за кого Вы. Не будете ли так любезны утоснить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?

А можно всё же не обвинения, а аргументы?Где Вы увидели "сепарские вбросы"?И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы"рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказаликого Вы. Не будете ли так любезны утоснить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?

1. сепарские вбросы я увидел в начальных сообщениях учетки alyak на этой ветке.

достаточно четко сказал? или вам нужны комментарии к комментариям? 1. сепарские вбросы я увидел в начальных сообщениях учетки alyak на этой ветке.достаточно четко сказал? или вам нужны комментарии к комментариям?

Комментарии нужны не к комментариям, а к посту alyak"а. Я там "сепарских вбросов" не увидел.

2. вы пошли уже по третьему кругу. ответ был дан. не устраивает? ок. продолжим логический ряд. за Михаила Афанасьевича Булгакова.

Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу. Комментарии нужны не к комментариям, а к посту"а. Я там "сепарских вбросов" не увидел.Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу. ЛАД 2 Повідомлень: 9480 З нами з: 31.08.10 Подякував: 2999 раз. Подякували: 2773 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 17:13 ЛАД Доброго вечора пане ЛАД . Слава Украіні! Потім про сєпарів. Ось лице ватки як Вам ? . Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1285 З нами з: 06.01.17 Подякував: 437 раз. Подякували: 450 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 тра, 2018 17:42 ЛАД написав: Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу. Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу.

Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.

хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников. Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12851 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1719 раз. Подякували: 3468 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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