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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Чет 31 тра, 2018 16:17
чик написав:ЛАД
та ДС
поставил + мне, шо посоветовал всем патриотам свалить с его ветки сюда...
Вы не посмотрели ссылку - там не на Ваш пост, а на пост серого
. Если это не ошибка, то многое становится понятным.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:17
ulanusa1 написав:
Тезис 2. "Во власти националисты и они отпугивают восточное население".
Не согласен. Да, любые (ультра)националистические идеи доказали свою несостоятельность и нежизнеспособность в истории. В сегодняшнем мире диверсифицированные народы, рассы, взгляды имеют больше шансов на процветание. Я думаю, наша власть это понимает. В то же время, с точки зрения государственной безопасности, любая концентрация граждан иностранного государства (или просто нац.меньшинств) в пределах определенной территории приводит к частичной или полной потере контроля. Отсюда стремление научить хотя бы молодежь хотя бы украинскому языку.
Во время всех провокационных событий обязательно подымался вопрос русского языка.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:19
ulanusa1 написав:
Тезис 3. "Поезд дружбы" заставил людей изменить родине". Не согласен.
Да, популистические и националистические лозунги продолжают работать на недалеких людях, которые склонны "болеть" за своих бесплатно. Но, 1. у нас свобода слова и все пользуются этим как могут, 2. пользы от этих недалеких никакой, они чаще всего пассивны по жизни, 3. в Крыму месяц работала российская армия по захвату ключевых объектов инфораструктуры - при чем тут поезда дружбы?
Для крымчан родина - Крым. Они там и живут.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:42
sal написав: ulanusa1 написав:
Тезис 1. "Мы сами виноваты в том, что у нас война - нужно было быть толерантнее". Не согласен - у нас нет войны на национальной почве, т.к. русскоговорящие воюют по обе стороны. Война финансируется другим государством, т.е. одна из воюющих сторон воюет исключительно за деньги. Если бы воевали русские против украинцев - граница АТО прошла бы за Днепром. А так - это война роисси за сохранение своего имперского влияния и национальный фон в ней только антураж.
У нас нет войны. Есть нарушение закона. Начатое с организации и спонсирования "майдана".
Ну что ж поделать, если у Украины в соседях придуpкувaтый президент, который решил начать войну в Украине. И там не только было "организация и спонсирования "майдана", там и военное вторжение и спонсирование террористов и сбитие пассажирского самолета...
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:48
Fedor написав:yanyura
Если Вас интересует история Закарпатья, то нужно обращать внимание на население.
С кем себя идентифицируют жители Закарпатья не знаю.
Прошу прощения, что когда писал про Закарпатье, не понял, что ваше
Fedor написав:
Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.
относилось не ко всей Украине, а исключительно к одной области - Львовской.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 16:53
Yuri_T написав: ЛАД написав:
Yuri_T
.....
видимо, да.
странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы.
даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...
А можно всё же не обвинения, а аргументы?
Где Вы увидели "сепарские вбросы"?
И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против
"рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за
кого Вы. Не будете ли так любезны утоснить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?
1. сепарские вбросы я увидел в начальных сообщениях учетки alyak на этой ветке.
достаточно четко сказал? или вам нужны комментарии к комментариям?
Комментарии нужны не к комментариям, а к посту alyak
"а. Я там "сепарских вбросов" не увидел.
2. вы пошли уже по третьему кругу. ответ был дан. не устраивает? ок. продолжим логический ряд. за Михаила Афанасьевича Булгакова.
Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу.
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:13
ЛАД Доброго вечора пане ЛАД . Слава Украіні! Потім про сєпарів. Ось лице ватки як Вам ?.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Чет 31 тра, 2018 17:42
ЛАД написав:
Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу.
Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.
хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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