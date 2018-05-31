О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 78910 Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:12 sal написав: Перес де Куэльяр написав: сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину Ой, сколько американских флагов сожгли, не счесть. Ой, сколько американских флагов сожгли, не счесть. Громадяни США свої прапори не палять...

Коли араби/негри/москалі - палять американські прапори , то вони не можуть бути американськими сепаратистами , і є ворогами Америки.

Тому вчіться читати - той хто палить прапор своєї Держави, той по відношенню до неї є сепаратистом

А той хто палить прапор чужої держави - той ворогом цієї держави.



Так що палії Українських Державних Прапорів -Ви хто сепаратисти чи вороги ? Громадяни США свої прапори не палять...Коли араби/негри/москалі - палять американські прапори , то вони не можуть бути американськими сепаратистами , і є ворогами Америки.Тому вчіться читати - той хто палить прапор своєї Держави, той по відношенню до неї є сепаратистомА той хто палить прапор чужої держави - той ворогом цієї держави.Так що палії Українських Державних Прапорів -Ви хто сепаратисти чи вороги ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19348 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1788 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:49 Перес де Куэльяр написав: alyak написав: Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра.

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Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра. Не згоден з вами ,бо гадаю що сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину з больноі голови на здорову. Не згоден з вами ,бо гадаю що сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину з больноі голови на здорову.



нет конечно , если человеку 20 раз сказать что он бы*** которому нет места в стране , а затем следуют 100 аргументов высосаные из пальца ( я уже объяснял что страна состоит из оккупированных частей польши , венгрии , бессарабии , крыма и бывших частей российской империи - у них разная история , и разная культура , для большой страны это норм ) , то это сепаратизм .



можно забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра ... нет конечно , если человеку 20 раз сказать что он бы*** которому нет места в стране , а затем следуют 100 аргументов высосаные из пальца ( я уже объяснял что страна состоит из оккупированных частей польши , венгрии , бессарабии , крыма и бывших частей российской империи - у них разная история , и разная культура , для большой страны это норм ) , то это сепаратизм .можно забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2628 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:04 Re: О сепаратизме подобные разговоры и аргументы из разряда раша пропаганда - власть в украине захватили националисты.

но когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.

а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам.

Вы где националистов увидели? Или аляк считает этих руководителей националистами? Интересно чьими... mephala Повідомлень: 3029 З нами з: 07.04.14 Подякував: 22 раз. Подякували: 431 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:07 Re: сказать alyak написав: забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра . забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра .

Не надо говорить вообще о каких-либо заборах внутри страны. Это и есть сепаратизм.

А сжигание флагов и др. порча имущества - это хулиганство и вандализм. Не надо говорить вообще о каких-либо заборах внутри страны. Это и есть сепаратизм.А сжигание флагов и др. порча имущества - это хулиганство и вандализм. sal Повідомлень: 2525 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:09 Re: захват mephala написав: когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.

а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам. когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам.

Откуда взялся этот пс? кто такие и куда пропали? яроши Откуда взялся этот пс? кто такие и куда пропали? яроши sal Повідомлень: 2525 З нами з: 25.03.16 Подякував: 351 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:27 yanyura написав: Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.

В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы? В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы?



Ну що Ви пишете не знаючи реалій ?

Переважна більшість населення там українці . Тих же угорців ніби багато - але вони скупчені на обмеженій території і їх аж раптом % 10-12 . Це з загального населення трошки більше мільйона ... Є ще мізерна кількість "русинів" - це фактично такі собі російськомовні специфічно українці ( ну так я формулюю ) - які просто істрорично склалися з русофілів в давні часи Австро-Угорщини і трохи далі ...

І що радикали шумлять кимсь накручені чи фінансовані - то це таке ...

Уточнив - угорців на Закарпатті 156 тисяч . Це Берегове , Виноградів та Ужгород з районами ... Ну що Ви пишете не знаючи реалій ?Переважна більшість населення там українці . Тих же угорців ніби багато - але вони скупчені на обмеженій території і їх аж раптом % 10-12 . Це з загального населення трошки більше мільйона ... Є ще мізерна кількість "русинів" - це фактично такі собі російськомовні специфічно українці ( ну так я формулюю ) - які просто істрорично склалися з русофілів в давні часи Австро-Угорщини і трохи далі ...І що радикали шумлять кимсь накручені чи фінансовані - то це таке ...Уточнив - угорців на Закарпатті 156 тисяч . Це Берегове , Виноградів та Ужгород з районами ... Puente Повідомлень: 1396 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 179 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 78910 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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