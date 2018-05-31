|
|
|
О сепаратизме
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:12
sal написав: Перес де Куэльяр написав:
сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину
Ой, сколько американских флагов сожгли, не счесть.
Громадяни США свої прапори не палять...
Коли араби/негри/москалі - палять американські прапори , то вони не можуть бути американськими сепаратистами , і є ворогами Америки.
Тому вчіться читати - той хто палить прапор своєї Держави, той по відношенню до неї є сепаратистом
А той хто палить прапор чужої держави - той ворогом цієї держави.
Так що палії Українських Державних Прапорів -Ви хто сепаратисти чи вороги ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19348
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 1788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:49
Перес де Куэльяр написав: alyak написав:
Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра.
.
Не згоден з вами ,бо гадаю що сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину з больноі голови на здорову.
нет конечно , если человеку 20 раз сказать что он бы*** которому нет места в стране , а затем следуют 100 аргументов высосаные из пальца ( я уже объяснял что страна состоит из оккупированных частей польши , венгрии , бессарабии , крыма и бывших частей российской империи - у них разная история , и разная культура , для большой страны это норм ) , то это сепаратизм .
можно забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра ...
-
alyak
-
-
- Повідомлень: 2628
- З нами з: 12.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 689 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:04
подобные разговоры и аргументы из разряда раша пропаганда - власть в украине захватили националисты.
но когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.
а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам.
Вы где националистов увидели? Или аляк считает этих руководителей националистами? Интересно чьими...
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 3029
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 431 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:07
alyak написав:
забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра .
Не надо говорить вообще о каких-либо заборах внутри страны. Это и есть сепаратизм.
А сжигание флагов и др. порча имущества - это хулиганство и вандализм.
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2525
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:09
mephala написав:
когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.
а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам.
Откуда взялся этот пс? кто такие и куда пропали? яроши
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2525
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 351 раз.
- Подякували: 210 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:27
yanyura написав:
Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.
В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы?
Ну що Ви пишете не знаючи реалій ?
Переважна більшість населення там українці . Тих же угорців ніби багато - але вони скупчені на обмеженій території і їх аж раптом % 10-12 . Це з загального населення трошки більше мільйона ... Є ще мізерна кількість "русинів" - це фактично такі собі російськомовні специфічно українці ( ну так я формулюю ) - які просто істрорично склалися з русофілів в давні часи Австро-Угорщини і трохи далі ...
І що радикали шумлять кимсь накручені чи фінансовані - то це таке ...
Уточнив - угорців на Закарпатті 156 тисяч . Це Берегове , Виноградів та Ужгород з районами ...
-
Puente
-
-
- Повідомлень: 1396
- З нами з: 12.08.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, alyak
|