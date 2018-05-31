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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 11:12
sal написав: Перес де Куэльяр написав:
сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину
Ой, сколько американских флагов сожгли, не счесть.
Громадяни США свої прапори не палять...
Коли араби/негри/москалі - палять американські прапори , то вони не можуть бути американськими сепаратистами , і є ворогами Америки.
Тому вчіться читати - той хто палить прапор своєї Держави, той по відношенню до неї є сепаратистом
А той хто палить прапор чужої держави - той ворогом цієї держави.
Так що палії Українських Державних Прапорів -Ви хто сепаратисти чи вороги ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 12:49
Перес де Куэльяр написав: alyak написав:
Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра.
.
Не згоден з вами ,бо гадаю що сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину з больноі голови на здорову.
нет конечно , если человеку 20 раз сказать что он бы*** которому нет места в стране , а затем следуют 100 аргументов высосаные из пальца ( я уже объяснял что страна состоит из оккупированных частей польши , венгрии , бессарабии , крыма и бывших частей российской империи - у них разная история , и разная культура , для большой страны это норм ) , то это сепаратизм .
можно забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра ...
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alyak
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:04
подобные разговоры и аргументы из разряда раша пропаганда - власть в украине захватили националисты.
но когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.
а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам.
Вы где националистов увидели? Или аляк считает этих руководителей националистами? Интересно чьими...
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mephala
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:07
alyak написав:
забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра .
Не надо говорить вообще о каких-либо заборах внутри страны. Это и есть сепаратизм.
А сжигание флагов и др. порча имущества - это хулиганство и вандализм.
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sal
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:09
mephala написав:
когда сравниш результаты голосований за свободу и ПС с тем что толкают эти умники теорий то возникает только один вопрос об уровне IQ этих теоретиков.
а когда еще и глянеш на лица руководителей (так как часто записанное в бумагах не совпадает с лицами) то еще больше возникает вопросов к этим рашапоклонникам.
Откуда взялся этот пс? кто такие и куда пропали? яроши
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sal
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:27
yanyura написав:
Нужно обращать внимание на народ, который там проживает, его язык, традиции и т.д.
В Закарпатье на каком языке общается между собой местное население? Какие там народные традиции? Будем обращать внимание на это, или на то, что они позиционируют себя как украинцы?
Ну що Ви пишете не знаючи реалій ?
Переважна більшість населення там українці . Тих же угорців ніби багато - але вони скупчені на обмеженій території і їх аж раптом % 10-12 . Це з загального населення трошки більше мільйона ... Є ще мізерна кількість "русинів" - це фактично такі собі російськомовні специфічно українці ( ну так я формулюю ) - які просто істрорично склалися з русофілів в давні часи Австро-Угорщини і трохи далі ...
І що радикали шумлять кимсь накручені чи фінансовані - то це таке ...
Уточнив - угорців на Закарпатті 156 тисяч . Це Берегове , Виноградів та Ужгород з районами ...
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 14:38
alyak написав:
нет конечно , если человеку 20 раз сказать что он бы*** которому нет места в стране , а затем следуют 100 аргументов высосаные из пальца ( я уже объяснял что страна состоит из оккупированных частей польши , венгрии , бессарабии , крыма и бывших частей российской империи - у них разная история , и разная культура , для большой страны это норм ) , то это сепаратизм .
можно забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра ...
Висосано з пальця- якраз те що відстоюєте Ви...
Я також можу згадати про дАнбАс який всіх годує , чи про йододифіцитних гуцулів, чи хахлів......
І при цьому пропоную розглянути й іншу сторону
Якщо у Львові маса поляків і Львів це Польща - то чому у Львові не топчуть Українські прапори і не вивішують польські....
Якщо Чернівці з Буковиною це Румунія - то чому там не видно Румунських прапорів ?
Якщо Закарпаття це Чехія/Словаччина - то і там де ці прапори ?
І останнє
Якщо існують повністю Венгерські села в Закарпатті ( а венгри це навіть не словяни , тому там де поляка/чеха/словака зросуміти можна - там венгра/румуна й близько не зрозумієш... ) - і там також відсутні проблеми з прапором/мовою....
І знаєте чим відрізняються ці іншоземні регіони від ОРДЛО ? - відсутністю бойових дій.
А бойові дії там відсутні тому - що педерація далеко....
Тому можна скільки завгодно висмоктувати з пальця історичні факти - але вплив цих фактів ніщо в порівнянні з наявністю держави і імперськими фантомними болями...
Тому ще раз
1 Росія за останні 120 років тільки те й робить що втрачає вплив ( за виключенням періоду в 1939-1978 рік)
2 За останні 40 років російська імперія просрала все що завоювала в 1939-1978 + все що завоювала починаючи з 1654 року.
Це хоч зрозуміло людям з слабким аналітично-історичним апаратом?
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budivelnik
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:13
alyak написав: Перес де Куэльяр написав: alyak написав:
Всем кажется что сепаратист это только тот кто кричит - отделим , высказывает ненависть к государству. На самом деле не совсем так , забор можно ставить как со стороны донецка , так и со стороны днепра.
.
Не згоден з вами ,бо гадаю що сепаратист, це той, хто топче та палить державний прапор ,та ратує за прапор іншоі держави з призивами відділення територіі громадянином якоі є.Одним словом -це зрадник Ви пан помиляєтесь ,та все розмилюєте,намагаєтесь перекласти провину з больноі голови на здорову.
нет конечно , если человеку 20 раз сказать что он бы*** которому нет места в стране , а затем следуют 100 аргументов высосаные из пальца ( я уже объяснял что страна состоит из оккупированных частей польши , венгрии , бессарабии , крыма и бывших частей российской империи - у них разная история , и разная культура , для большой страны это норм ) , то это сепаратизм
можно забор ставить не только со стороны донецка , но и со стороны днепра ...
Не треба плутати сепаратизм з антисимітизмом.Я відповів Вам хто такий сепаратист вище в дописі .Ви мені не цікаві більше,бо не бачу сенсу Вам щось доказувати .Не морочте голову не собі не людям свім словоблудієм..PS Пищіть Украіна з великоі літери ,бо це неповага до держави в якій Ви живете .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в П'ят 01 чер, 2018 15:22, всього редагувалось 2 разів.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:18
budivelnik написав:
Якщо у Львові маса поляків і Львів це Польща - то чому у Львові не топчуть Українські прапори і не вивішують польські....
Подставьте слово крым вместо львов и российские вместо украинских и получите ответ ... в крыму же не топчут российские флаги ? россия ?
Когда армия одной страны заходит на территорию другой = оккупация . На тот момент существовали границы . Дальше можете повторять все то что говорит россия о днр и защите граждан ...
Вопрос не в этом , а в том что история этого региона сильно отличается от истории оккупированного крыма , или российской империи и городов основанных российскими царями . И это надо понимать и если хотеть украину видеть целостной и процветающей то с чем-то мириться , а не воевать и не доказвать что наши шапочки правильные . Все должны ходить в синеньких а не в красненьких . толерантность .
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alyak
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:23
Перес де Куэльяр написав:
Не треба плутати сепаратизм з антисимітизмом.Я відповів Вам хто такий сепаратист вище в дописі .Ви мені не цікаві більше,бо не бачу сенсу Вам щось доказувати .Не морочте голову не собі не людям свім словоблудієм.
Это вы запутались можно не только тянуть но и толкать в другую страну . Когда вы тянете вы явно заметны . когда толкаете - то выглядите часто как патриот , как за все хорошее . Путину достаточно нанимать радикалов и националистов .
Стоит святой тотем с ленточками в лугандоне , на который молились местные , вы пришли и насрали , местные обиделись . Кто вы ? патриот но придуманной вами страны . И найдется масса одноклеточных которые будут вами восхищаться . Пройдет время , смениться 2 поколения , поймет что вы - препядствие для обретения ими имущества и создаст собственное верование и прийдет и насрет на ваш тотем ...
Работать на сепаратизм можно с 2х сторон .
Теперь представьте истенное зло , за путински деньги которому нужно отколоть херсон . Варианты ? два - тянуть и толкать .
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