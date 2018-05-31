О сепаратизме

Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:23

Перес де Куэльяр написав: Не треба плутати сепаратизм з антисимітизмом.Я відповів Вам хто такий сепаратист вище в дописі .Ви мені не цікаві більше,бо не бачу сенсу Вам щось доказувати .Не морочте голову не собі не людям свім словоблудієм. Не треба плутати сепаратизм з антисимітизмом.Я відповів Вам хто такий сепаратист вище в дописі .Ви мені не цікаві більше,бо не бачу сенсу Вам щось доказувати .Не морочте голову не собі не людям свім словоблудієм.

Это вы запутались можно не только тянуть но и толкать в другую страну . Когда вы тянете вы явно заметны . когда толкаете - то выглядите часто как патриот , как за все хорошее . Путину достаточно нанимать радикалов и националистов .Стоит святой тотем с ленточками в лугандоне , на который молились местные , вы пришли и насрали , местные обиделись . Кто вы ? патриот но придуманной вами страны . И найдется масса одноклеточных которые будут вами восхищаться . Пройдет время , смениться 2 поколения , поймет что вы - препядствие для обретения ими имущества и создаст собственное верование и прийдет и насрет на ваш тотем ...Работать на сепаратизм можно с 2х сторон .Теперь представьте истенное зло , за путински деньги которому нужно отколоть херсон . Варианты ? два - тянуть и толкать .