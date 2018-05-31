RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Архіви
/
Макропосиденьки в alyakа
/
О сепаратизме

О сепаратизме
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:29

alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .

***offtop

alyak
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 01 чер, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1300
З нами з: 06.01.17
Подякував: 445 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:39

Re: О сепаратизме

Если кто не понимает .

Представьте что вам поставлена четкая задача - херсонская область должна уйти под соседнее гоударство . Считайте это производственным заданием . Или решением уравнения . Или шахматной задачей . Т.е. ничего личного - задача .

У вас есть 2 пути - 1. если вы тупой вы начинаете вывешивать флаги РФ . Получаете по роже . Вас задерживает полиция .

или 2. Вы начинаете выдавливать херсонцев из их жизненного пространства . Вопрос или / или сам станет . Вы начинаете заходить в магазины и издеваться над продавцами , показывая что так можно , снимаете это , размножаете чтоб создать негатив . Приходите к человеку домой , вывешиваете на его балконе украинский флаг , когда он будет несогласен бьете его в лицо и опять размножаете и т.д. Можете кричать - уезжайте и указывайте куда .

Собственно все . Сложно для понимания ?

В случае с донбасом можно убеждать что мол там выжженая земля и она нам не нужна .

всегда есть способы толкать .
alyak
 
Повідомлень: 2632
З нами з: 12.02.07
Подякував: 9 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:50

Re: О сепаратизме

умного и счастливого "толкать" сложно. остальное --следствие
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4379
З нами з: 12.08.11
Подякував: 60 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:54

  alyak написав:
  Перес де Куэльяр написав:Не треба плутати сепаратизм з антисимітизмом.Я відповів Вам хто такий сепаратист вище в дописі .Ви мені не цікаві більше,бо не бачу сенсу Вам щось доказувати .Не морочте голову не собі не людям свім словоблудієм.


Это вы запутались можно не только тянуть но и толкать в другую страну . Когда вы тянете вы явно заметны . когда толкаете - то выглядите часто как патриот , как за все хорошее . Путину достаточно нанимать радикалов и националистов .

Стоит святой тотем с ленточками в лугандоне , на который молились местные , вы пришли и насрали , местные обиделись . Кто вы ? патриот но придуманной вами страны . И найдется масса одноклеточных которые будут вами восхищаться . Пройдет время , смениться 2 поколения , поймет что вы - препядствие для обретения ими имущества и создаст собственное верование и прийдет и насрет на ваш тотем ...

Работать на сепаратизм можно с 2х сторон .

Теперь представьте истенное зло , за путински деньги которому нужно отколоть херсон . Варианты ? два - тянуть и толкать .
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1300
З нами з: 06.01.17
Подякував: 445 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:59

Re: О сепаратизме

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 03.12.14
Подякував: 140 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 891011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alyak, tea, Перес де Куэльяр і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, alyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.