О сепаратизме

Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:39

Если кто не понимает .



Представьте что вам поставлена четкая задача - херсонская область должна уйти под соседнее гоударство . Считайте это производственным заданием . Или решением уравнения . Или шахматной задачей . Т.е. ничего личного - задача .



У вас есть 2 пути - 1. если вы тупой вы начинаете вывешивать флаги РФ . Получаете по роже . Вас задерживает полиция .



или 2. Вы начинаете выдавливать херсонцев из их жизненного пространства . Вопрос или / или сам станет . Вы начинаете заходить в магазины и издеваться над продавцами , показывая что так можно , снимаете это , размножаете чтоб создать негатив . Приходите к человеку домой , вывешиваете на его балконе украинский флаг , когда он будет несогласен бьете его в лицо и опять размножаете и т.д. Можете кричать - уезжайте и указывайте куда .



Собственно все . Сложно для понимания ?



В случае с донбасом можно убеждать что мол там выжженая земля и она нам не нужна .



всегда есть способы толкать .