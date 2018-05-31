alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .
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alyak
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:29
alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .
***offtop
alyak
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 01 чер, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:39
Re: О сепаратизме
Если кто не понимает .
Представьте что вам поставлена четкая задача - херсонская область должна уйти под соседнее гоударство . Считайте это производственным заданием . Или решением уравнения . Или шахматной задачей . Т.е. ничего личного - задача .
У вас есть 2 пути - 1. если вы тупой вы начинаете вывешивать флаги РФ . Получаете по роже . Вас задерживает полиция .
или 2. Вы начинаете выдавливать херсонцев из их жизненного пространства . Вопрос или / или сам станет . Вы начинаете заходить в магазины и издеваться над продавцами , показывая что так можно , снимаете это , размножаете чтоб создать негатив . Приходите к человеку домой , вывешиваете на его балконе украинский флаг , когда он будет несогласен бьете его в лицо и опять размножаете и т.д. Можете кричать - уезжайте и указывайте куда .
Собственно все . Сложно для понимания ?
В случае с донбасом можно убеждать что мол там выжженая земля и она нам не нужна .
всегда есть способы толкать .
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:50
Re: О сепаратизме
умного и счастливого "толкать" сложно. остальное --следствие
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:54
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:59
Re: О сепаратизме
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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