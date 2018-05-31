О сепаратизме

Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15

alyak написав: патриот но придуманной вами страны патриот но придуманной вами страны

Чому націоналізм?

Навіщо залишатися українцем, жити в Україні?

Тому що тут сито жити? – Ні, за грошима краще їхати до Польщі, Канади чи навіть (поки що) Росії.

Щоб разом з Україною приєднатися до благополуччя ЄС та отримати «автоматичний шенген» й інші права та вольності? – Однак, перспективи цього чим далі тим більш сумні, отже знов – задля цього раціональніше отримати правдами-кривдами «карту поляка» та переїхати далі на захід.

Бо тільки в Україні можна залишитися етнічним українцем та зберегти українську мову та культуру? – Так і в Канаді з цим більш-менш.

Отже, життя в Україні як свідомий вільний вибір не можна пояснити мотивами більшої зарплатні, жирнішої ковбаси, збереження культури чи добробуту власних дітей. Для того, щоб українцю хотіти зараз жити в Україні, він повинен любити цю землю, цих людей та добровільно пов’язати своє майбутнє з ними, не сподіваючись на відплату та гешефт за лояльність/свою любов – тобто він має бути українським націоналістом.

Начнём с того, что все страны «придуманные». Объективно, есть некоторые территории, и почему жителю Ковеля должен быть милее Херсон чем более близкий (географически и ландшафтно) Люблин – это сугубо в голове. Всегда можно найти аргументы как «за», так и «против». Люди сами создают смыслы.Суть, коротко, в том, что людей в рамках одной нации (в социально-политическом смысле, а не этнонациональном) объединяет принятие определённой мифологии – обычно её называют «национальной идеей»: что есть некая страна с её народом, её «национальной» историей, ценностями, традициями и прочим, что даёт ощущение этим людям некой общности. Это может быть и «подданство», и «цивилизационная общность», и религиозная, и идейная (коммунистический интернационал), и т.п.Так вот. Вы топите за то, что нужно статус-кво с различными «мифологиями» (национал-украинской, советстко-украинской, общесоветской и пр) сохранять и никому ничего не навязывать, но – вопрос – а что тогда будет этих людей объединять? Зачем им нужно будет жить в одной стране? М.б. лучше разойтись таки?Задумайтесь.В общем, идея такая: национализм нужен как цемент нации, только он должен быть не примитивным этно-трайбалистским (с «москалями на ножах», «смолоскипами» и впадением в глубокую архаику с лубочными хатками-шароварами), а более умеренным и «гражданским».Иначе зачем здесь оставаться жить? Рациональных мотивов нет, но человек – преимущественно иррациональное существо. Советую для расширения кругозора почитать социологические труды Вильфредо Парето (например, «Компендиум по общей социологии»), скажем так, сильно «расширяет горизонты».