alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .
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alyak
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:29
alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .
***offtop
alyak
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в П'ят 01 чер, 2018 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:39
Re: О сепаратизме
Если кто не понимает .
Представьте что вам поставлена четкая задача - херсонская область должна уйти под соседнее гоударство . Считайте это производственным заданием . Или решением уравнения . Или шахматной задачей . Т.е. ничего личного - задача .
У вас есть 2 пути - 1. если вы тупой вы начинаете вывешивать флаги РФ . Получаете по роже . Вас задерживает полиция .
или 2. Вы начинаете выдавливать херсонцев из их жизненного пространства . Вопрос или / или сам станет . Вы начинаете заходить в магазины и издеваться над продавцами , показывая что так можно , снимаете это , размножаете чтоб создать негатив . Приходите к человеку домой , вывешиваете на его балконе украинский флаг , когда он будет несогласен бьете его в лицо и опять размножаете и т.д. Можете кричать - уезжайте и указывайте куда .
Собственно все . Сложно для понимания ?
В случае с донбасом можно убеждать что мол там выжженая земля и она нам не нужна .
всегда есть способы толкать .
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:50
Re: О сепаратизме
умного и счастливого "толкать" сложно. остальное --следствие
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:54
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:59
Re: О сепаратизме
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:02
200% , но мы не пытаемся становиться умными и счастливыми , а что маемо то маемо .
при желании можно счастливого сделать несчастным осуществляя хулиганские действия ...
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:11
Re: О сепаратизме
Странно что удалилось сообщение с высказыванием европейского лидера . продублирую . если это не нравиться кому-то вы можете пойти под посольство германии и устроить митинг .
"Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины и выступаем против агрессивного изоляционистского национализма... С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто… с обоими феноменами приходится бороться и Украине. Оба - коррупция и национализм - по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было достигнуто на Майдане", - пояснил президент Германии.
точно так же кто забыл о том почему у нас терки с польшей
украинцы вырезали 100 тыс мирных поляков .
думаю с польского переведете , чтоб не давать вам источники которые любят причислять к российской пропаганде .
не любит наш народ смотреть правде в лицо .
Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:15
Re: О сепаратизме
Начнём с того, что все страны «придуманные». Объективно, есть некоторые территории, и почему жителю Ковеля должен быть милее Херсон чем более близкий (географически и ландшафтно) Люблин – это сугубо в голове. Всегда можно найти аргументы как «за», так и «против». Люди сами создают смыслы.
Суть, коротко, в том, что людей в рамках одной нации (в социально-политическом смысле, а не этнонациональном) объединяет принятие определённой мифологии – обычно её называют «национальной идеей»: что есть некая страна с её народом, её «национальной» историей, ценностями, традициями и прочим, что даёт ощущение этим людям некой общности. Это может быть и «подданство», и «цивилизационная общность», и религиозная, и идейная (коммунистический интернационал), и т.п.
Так вот. Вы топите за то, что нужно статус-кво с различными «мифологиями» (национал-украинской, советстко-украинской, общесоветской и пр) сохранять и никому ничего не навязывать, но – вопрос – а что тогда будет этих людей объединять? Зачем им нужно будет жить в одной стране? М.б. лучше разойтись таки?
Задумайтесь.
В общем, идея такая: национализм нужен как цемент нации, только он должен быть не примитивным этно-трайбалистским (с «москалями на ножах», «смолоскипами» и впадением в глубокую архаику с лубочными хатками-шароварами), а более умеренным и «гражданским».
Иначе зачем здесь оставаться жить? Рациональных мотивов нет, но человек – преимущественно иррациональное существо. Советую для расширения кругозора почитать социологические труды Вильфредо Парето (например, «Компендиум по общей социологии»), скажем так, сильно «расширяет горизонты».
Делай что должен, и будь что будет.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 17:44
Ще раз
1 Хто на думку альяка і компанії русофілів є націоналістами і де перебуває основна більшість цих націоналістів?
Відповідь проста до втрати пульсу - Західна Україна
2 Де проживає найбільше етнічно різних груп (поляків,румунів, чехів, угорців )? - відповідь також елементарна - на Західній Україні..
І тепер питання яке підірве ватний мозок
Де зараз проходять бойові дії - в місцях скупчення націоналістів і різних не-українців на Західній Україні ?
Чи в місцях постійного перебування не стоячих на колінах носіїв російського міру?
Як так сталось , що чомусь націоналісти виявляється так зашугали кримчан і ОРДЛОВців знаходячись за тисячу км від останніх - що останні перелякались і стали зрадниками...
В той час ці самі націоналісти і пальцем не зачепили не-українців на Західній Україні?
Альяк-Ви ж розповідаєте що Західна Україна це лоскут з різних національностей силою приєднаних до імперії....
Чому ж тоді ці силою приєднані в засос живуть з ярими націоналістами?
А корінні донбасяни- чомусь самі з своїми на території ОРДЛО воюють?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:02
Я не говорю, что идея хороша. Но она появилась. Национальная идея борьбы с РФ.
С такой же идеей "советский народ" круглосуточно за еду годами делал снаряды и строил заводы.
Германию и Францию после Второй Мировой заразили идеей содружества - союз равных. Америка - "носители демократии" (хотя они далеко не так хорошо в демократичности, как в это верят).
Китай тоже метит на мировой господство.
Израиль "богоизбранный".
Идея управляет массами. Плохая она или хорошая. Отсутствие идеи массы разваливает, как это и случилось с Украиной. ... И как это разваливает ЕС, когда единство уже никого не возбуждает.
Европейцы дураки, на самом деле. Они могли бы сейчас сплотиться перед ликом России. Но они не понимают, что ЕС - это империя. Потому и строят СП-2, т.к. деньги важнее политики. Это тактически хорошо для них, но стратегически они проиграют.
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