О сепаратизме

Аляк, а может это не с окружающими вас людьми что-о не так, а с вами?
Мне кажется, что вы чувствуете отвращение ко всему украинскому.
Для вас чужды "садок вишневий коло хати" и сердце не сжимается от "ніч яка місячна".
И вы ощущаете себя лишним в этой всей украинской движухе. Как образованный человек вы осознаете, что это ксенофобия и плохо. Но вы же можете быть плохим человеком? Значит плохие другие - украинофилы.
Вот все не так с "украинофилами".
А с "руссофилами" все в порядке, судя по отсутствию критики в их сторону. Когда люди говорят, что в конфликте виновны двое - это не наш вариант. Это все злобные украинофилы надругались над русофилами. Руссофилия - это естественно, это даже не обсуждается. А украинофилия - зло, источник всех украинских проблем.
Задумайтесь над своими чувствами. Ибо притягивание за уши реальности к вашему антиукраинскому мировозрению портит имидж разумного человека.