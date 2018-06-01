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Макропосиденьки в alyakа
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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:47

Аляк, а может это не с окружающими вас людьми что-о не так, а с вами?

Мне кажется, что вы чувствуете отвращение ко всему украинскому.
Для вас чужды "садок вишневий коло хати" и сердце не сжимается от "ніч яка місячна".
И вы ощущаете себя лишним в этой всей украинской движухе. Как образованный человек вы осознаете, что это ксенофобия и плохо. Но вы же можете быть плохим человеком? Значит плохие другие - украинофилы.

Вот все не так с "украинофилами".

А с "руссофилами" все в порядке, судя по отсутствию критики в их сторону. Когда люди говорят, что в конфликте виновны двое - это не наш вариант. Это все злобные украинофилы надругались над русофилами. Руссофилия - это естественно, это даже не обсуждается. А украинофилия - зло, источник всех украинских проблем.

Задумайтесь над своими чувствами. Ибо притягивание за уши реальности к вашему антиукраинскому мировозрению портит имидж разумного человека.
myshapiton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57

Re: О сепаратизме

Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?Коли я пишу коротенький допис ,то у вас вже три оповідання на сторінці .У Вас є методички з заготовленими рукописами "як задурманити мізки украінцям ,та перетворити на безідейну масу"??? Пропогуєте ватне лайно тут , деморалізуєте украінську націю в приклад викладаєте "вялічіє сруского міра",що на цей час є ворогом для Украіни .Гадаю ,що у вас нічого не вийде . Побажання вам, закрити цю тему "О сепаратизме" ,яку ви тут підняли ,бо дуже щось відкрито йде пропаганда з вашого боку . Слава Украіні!
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:32

  Перес де Куэльяр написав:Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ? Слава Украіні!

Пересе - Олексій відома людина на теренах не тільки цього фінансового форуму.
Олексій такий же сепаратист,як О_О - дівчинка. :mrgreen:
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