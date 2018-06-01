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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:47
Аляк, а может это не с окружающими вас людьми что-о не так, а с вами?
Мне кажется, что вы чувствуете отвращение ко всему украинскому.
Для вас чужды "садок вишневий коло хати" и сердце не сжимается от "ніч яка місячна".
И вы ощущаете себя лишним в этой всей украинской движухе. Как образованный человек вы осознаете, что это ксенофобия и плохо. Но вы же можете быть плохим человеком? Значит плохие другие - украинофилы.
Вот все не так с "украинофилами".
А с "руссофилами" все в порядке, судя по отсутствию критики в их сторону. Когда люди говорят, что в конфликте виновны двое - это не наш вариант. Это все злобные украинофилы надругались над русофилами. Руссофилия - это естественно, это даже не обсуждается. А украинофилия - зло, источник всех украинских проблем.
Задумайтесь над своими чувствами. Ибо притягивание за уши реальности к вашему антиукраинскому мировозрению портит имидж разумного человека.
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myshapiton
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57
Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?Коли я пишу коротенький допис ,то у вас вже три оповідання на сторінці .У Вас є методички з заготовленими рукописами "як задурманити мізки украінцям ,та перетворити на безідейну масу"??? Пропогуєте ватне лайно тут , деморалізуєте украінську націю в приклад викладаєте "вялічіє сруского міра",що на цей час є ворогом для Украіни .Гадаю ,що у вас нічого не вийде . Побажання вам, закрити цю тему "О сепаратизме" ,яку ви тут підняли ,бо дуже щось відкрито йде пропаганда з вашого боку . Слава Украіні!
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:32
Перес де Куэльяр написав:
Трохи подумав ,та перечитав пана alyak
а.Виникло питання .Пане alyak
хто ви є і яке у вас завдання ? Слава Украіні!
Пересе - Олексій відома людина на теренах не тільки цього фінансового форуму.
Олексій такий же сепаратист,як О_О - дівчинка.
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tea
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Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:46
2014-м РФ пыталась поднять восстание в Украине на антиолигархических, антибарыжных лозунгах. Фактически весь люмпен на Донбассе поднялся именно против окружающего их быта, когда рыги их грабили и загоняли в скотское состояние десятилетиями, а рашка умело этим воспользовалась, обернув тупую ненависть против украинства.
Именно под социально-экономические лозунги враг замаскировал борьбу с украинской нацией. Но в реальности это было именно борьбой с украинством, о чем и проговаривались видные деятели выдуманной недороссии. Например Гиркин: "Для меня Новороссия была первым этапом для освобождения Украины от этой, так называемой, украинской нации" - пожалуйста, прямая речь.
Но для находящихся внутри процесса, рядового пушечного мяса, все выглядело восстанием против бандитов, воров и олигархов.
То же происходит и сейчас.
Все 4 года в Украине россияне формировали идеологию недовольства с элементами террористической. Они взращивали зраду, системно над ней работали и наполняли аргументами. Они подбрасывали компромат на украинскую власть, всякие разоблаченные письма Лолиты и прочий бред. Они разжигали у аудитории эту пролетарскую ненависть к буржуям, барыгам, мальдивам, сейшелам, жыруют, ж ы у власти, липецкая фабрика, апшоры, абырвалг.
И сейчас, как они считают, они подготовили грунт к появлению вооруженных недовольных. Террористов с проукраинским уклоном, которые под зрадной темой перейдут к убийствам "барыг и ж в у власти". А оружием они их обеспечат, как обеспечили дурачье на Донбассе.
Кстати, в Праге на днях некто Ташбаев (даже не гражданин Украины) провел фейковый "Конгресс украинцев", где украинская власть и правоохранительная система признаны нелегитимными и преступными. Среди участников небезызвестный костик гришин, ранее заявлявший, что мирной борьбы больше не будет. То есть проводится легитимация будущих действий.
Все это ничем не отличается от попытки поднять восстание на Донбассе и Крыму. Просто тут у них меньше ватная пятая колонна. А так охлос один и тот же. Охлос вообще везде один и тот же. И не важно в Польше мы, в ВБ, Франции и на каком языке говорим. бы*** несвидомое это те пролетарии всех стран, которые одинаковы и потому соединяются.
Вот почему мы часто видим трогательное единение коб и гордонов с шарием, влащенок с портновым, савченок с медведчуками, зрадофильных акков и ольгинцев, которых уже не отличить друг от друга.
Отсюда общие смихуечки и смищные картинки про Порошенко. Тут же призывы убивать петлюровцев, пардон, мазепинцев, в смысле порошенковцев. Отсюда басни про "миллиард Яценюка" от якута. Отсюда зеленские подающие в суд на государство Украина чтобы защитить крымнашиста играющего в их сериале. Отсюда нападки на Миротворец со стороны денационализированного люмпенария считающего, что украинец это бороться с Порошенко, а раз Миротворец за Порошенко, то надо и с Миротворцем. Отсюда возьмем бабки у курченко на борьбу с Порошенко. И тд. Отсюда радостное подыгрывание Кремлю в атаках на украинские правоохранительные органы и гос.органы с обвинениями в смерти Бабченко.
Сначала они пытались перевести энергию Майдана в захват каким-нибудь правым сектором здания ВР. Потом, когда не получилось, - начали бить по мозгам украинцев кадрами с нашими убитыми военными под Волновахой, сбитым Ил-ом, издевательствами над пленными, Иловайском. И все это оборачивать в направлении "власть сливает патриотов в котлах". Пытались качнуть истерику и на ее волне свергнуть хунту. И это не вышло. Потом пытались спровоцировать "голые-босые идут на Киев". Долго подбирались к сааке, лелеяли амбиции наркоши и взращивали его обидки. И с ним не вышло. А потом просто втупую попытались убить все руководство Украины руками Савченко.
Все эти попытки провалились. И эта провалится, как и все предыдущие.
Джон Смит
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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