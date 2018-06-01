Форуми / Архіви / Макропосиденьки в alyakа / О сепаратизме О сепаратизме + Додати

тему Відповісти

на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 9101112 Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57 Re: О сепаратизме Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?Коли я пишу коротенький допис ,то у вас вже три оповідання на сторінці .У Вас є методички з заготовленими рукописами "як задурманити мізки украінцям ,та перетворити на безідейну масу"??? Пропогуєте ватне лайно тут , деморалізуєте украінську націю в приклад викладаєте "вялічіє сруского міра",що на цей час є ворогом для Украіни .Гадаю ,що у вас нічого не вийде . Побажання вам, закрити цю тему "О сепаратизме" ,яку ви тут підняли ,бо дуже щось відкрито йде пропаганда з вашого боку . Слава Украіні! Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1305 З нами з: 06.01.17 Подякував: 449 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:32 Перес де Куэльяр написав: Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ? Слава Украіні! Трохи подумав ,та перечитав панаа.Виникло питання .Панехто ви є і яке у вас завдання ? Слава Украіні!

Пересе - Олексій відома людина на теренах не тільки цього фінансового форуму.

Олексій такий же сепаратист,як О_О - дівчинка. Пересе - Олексій відома людина на теренах не тільки цього фінансового форуму.Олексій такий же сепаратист,як О_О - дівчинка. tea Повідомлень: 14198 З нами з: 15.11.08 Подякував: 144 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:46 ДЛЯ аляка 2014-м РФ пыталась поднять восстание в Украине на антиолигархических, антибарыжных лозунгах. Фактически весь люмпен на Донбассе поднялся именно против окружающего их быта, когда рыги их грабили и загоняли в скотское состояние десятилетиями, а рашка умело этим воспользовалась, обернув тупую ненависть против украинства.



Именно под социально-экономические лозунги враг замаскировал борьбу с украинской нацией. Но в реальности это было именно борьбой с украинством, о чем и проговаривались видные деятели выдуманной недороссии. Например Гиркин: "Для меня Новороссия была первым этапом для освобождения Украины от этой, так называемой, украинской нации" - пожалуйста, прямая речь.



Но для находящихся внутри процесса, рядового пушечного мяса, все выглядело восстанием против бандитов, воров и олигархов.



То же происходит и сейчас.



Все 4 года в Украине россияне формировали идеологию недовольства с элементами террористической. Они взращивали зраду, системно над ней работали и наполняли аргументами. Они подбрасывали компромат на украинскую власть, всякие разоблаченные письма Лолиты и прочий бред. Они разжигали у аудитории эту пролетарскую ненависть к буржуям, барыгам, мальдивам, сейшелам, жыруют, ж ы у власти, липецкая фабрика, апшоры, абырвалг.



И сейчас, как они считают, они подготовили грунт к появлению вооруженных недовольных. Террористов с проукраинским уклоном, которые под зрадной темой перейдут к убийствам "барыг и ж в у власти". А оружием они их обеспечат, как обеспечили дурачье на Донбассе.



Кстати, в Праге на днях некто Ташбаев (даже не гражданин Украины) провел фейковый "Конгресс украинцев", где украинская власть и правоохранительная система признаны нелегитимными и преступными. Среди участников небезызвестный костик гришин, ранее заявлявший, что мирной борьбы больше не будет. То есть проводится легитимация будущих действий.



Все это ничем не отличается от попытки поднять восстание на Донбассе и Крыму. Просто тут у них меньше ватная пятая колонна. А так охлос один и тот же. Охлос вообще везде один и тот же. И не важно в Польше мы, в ВБ, Франции и на каком языке говорим. бы*** несвидомое это те пролетарии всех стран, которые одинаковы и потому соединяются.



Вот почему мы часто видим трогательное единение коб и гордонов с шарием, влащенок с портновым, савченок с медведчуками, зрадофильных акков и ольгинцев, которых уже не отличить друг от друга.



Отсюда общие смихуечки и смищные картинки про Порошенко. Тут же призывы убивать петлюровцев, пардон, мазепинцев, в смысле порошенковцев. Отсюда басни про "миллиард Яценюка" от якута. Отсюда зеленские подающие в суд на государство Украина чтобы защитить крымнашиста играющего в их сериале. Отсюда нападки на Миротворец со стороны денационализированного люмпенария считающего, что украинец это бороться с Порошенко, а раз Миротворец за Порошенко, то надо и с Миротворцем. Отсюда возьмем бабки у курченко на борьбу с Порошенко. И тд. Отсюда радостное подыгрывание Кремлю в атаках на украинские правоохранительные органы и гос.органы с обвинениями в смерти Бабченко.



Сначала они пытались перевести энергию Майдана в захват каким-нибудь правым сектором здания ВР. Потом, когда не получилось, - начали бить по мозгам украинцев кадрами с нашими убитыми военными под Волновахой, сбитым Ил-ом, издевательствами над пленными, Иловайском. И все это оборачивать в направлении "власть сливает патриотов в котлах". Пытались качнуть истерику и на ее волне свергнуть хунту. И это не вышло. Потом пытались спровоцировать "голые-босые идут на Киев". Долго подбирались к сааке, лелеяли амбиции наркоши и взращивали его обидки. И с ним не вышло. А потом просто втупую попытались убить все руководство Украины руками Савченко.

Все эти попытки провалились. И эта провалится, как и все предыдущие.

Джон Смит

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені. Василь-Рівне

Повідомлень: 4744 З нами з: 07.04.12 Подякував: 3654 раз. Подякували: 1677 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 12:09 Re: О сепаратизме Постійно переглядаю матеріали "запоребрика",так ось, можу зробити висновок ,що відношення росіянців до тих, хто зрадив Украіну ,та переіхав проживати напарашу ,як до людей другого сорту ,одним словом -непотріб. Бо зрадив свою Державу , вони зрадять іх теж. Свідомі колаборанти, це розуміють ,що вони чужі ,але вже й неможуть в Украіну повернутися ,бо іх чекає вирок ,та тюремне відрядження ,або навіть суд "Лінча" .Саме від них я більше чую призиви ,що треба знищити Украіну ,та украінців ,та провести "етноцид" переважно росіянцями.Ворог готує таку собі масу "гоблінів"-зрадників для своіх брудних дій на теренах Неньки.Хто цього хоче ,мабуть такі як пан Аляк ,та багато інших "недалекоглядних" посіпак . Робіть висновки зараз товариство ,що чекає ваші родини ,дітей ,який іспит готує нам доля по збереженню нашоі Украіни .Слава Украіні! Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1305 З нами з: 06.01.17 Подякував: 449 раз. Подякували: 455 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, alyak Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_