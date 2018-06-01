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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57
Re: О сепаратизме
Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?Коли я пишу коротенький допис ,то у вас вже три оповідання на сторінці .У Вас є методички з заготовленими рукописами "як задурманити мізки украінцям ,та перетворити на безідейну масу"??? Пропогуєте ватне лайно тут , деморалізуєте украінську націю в приклад викладаєте "вялічіє сруского міра",що на цей час є ворогом для Украіни .Гадаю ,що у вас нічого не вийде . Побажання вам, закрити цю тему "О сепаратизме" ,яку ви тут підняли ,бо дуже щось відкрито йде пропаганда з вашого боку . Слава Украіні!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:32
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:46
ДЛЯ аляка
2014-м РФ пыталась поднять восстание в Украине на антиолигархических, антибарыжных лозунгах. Фактически весь люмпен на Донбассе поднялся именно против окружающего их быта, когда рыги их грабили и загоняли в скотское состояние десятилетиями, а рашка умело этим воспользовалась, обернув тупую ненависть против украинства.
Именно под социально-экономические лозунги враг замаскировал борьбу с украинской нацией. Но в реальности это было именно борьбой с украинством, о чем и проговаривались видные деятели выдуманной недороссии. Например Гиркин: "Для меня Новороссия была первым этапом для освобождения Украины от этой, так называемой, украинской нации" - пожалуйста, прямая речь.
Но для находящихся внутри процесса, рядового пушечного мяса, все выглядело восстанием против бандитов, воров и олигархов.
То же происходит и сейчас.
Все 4 года в Украине россияне формировали идеологию недовольства с элементами террористической. Они взращивали зраду, системно над ней работали и наполняли аргументами. Они подбрасывали компромат на украинскую власть, всякие разоблаченные письма Лолиты и прочий бред. Они разжигали у аудитории эту пролетарскую ненависть к буржуям, барыгам, мальдивам, сейшелам, жыруют, ж ы у власти, липецкая фабрика, апшоры, абырвалг.
И сейчас, как они считают, они подготовили грунт к появлению вооруженных недовольных. Террористов с проукраинским уклоном, которые под зрадной темой перейдут к убийствам "барыг и ж в у власти". А оружием они их обеспечат, как обеспечили дурачье на Донбассе.
Кстати, в Праге на днях некто Ташбаев (даже не гражданин Украины) провел фейковый "Конгресс украинцев", где украинская власть и правоохранительная система признаны нелегитимными и преступными. Среди участников небезызвестный костик гришин, ранее заявлявший, что мирной борьбы больше не будет. То есть проводится легитимация будущих действий.
Все это ничем не отличается от попытки поднять восстание на Донбассе и Крыму. Просто тут у них меньше ватная пятая колонна. А так охлос один и тот же. Охлос вообще везде один и тот же. И не важно в Польше мы, в ВБ, Франции и на каком языке говорим. бы*** несвидомое это те пролетарии всех стран, которые одинаковы и потому соединяются.
Вот почему мы часто видим трогательное единение коб и гордонов с шарием, влащенок с портновым, савченок с медведчуками, зрадофильных акков и ольгинцев, которых уже не отличить друг от друга.
Отсюда общие смихуечки и смищные картинки про Порошенко. Тут же призывы убивать петлюровцев, пардон, мазепинцев, в смысле порошенковцев. Отсюда басни про "миллиард Яценюка" от якута. Отсюда зеленские подающие в суд на государство Украина чтобы защитить крымнашиста играющего в их сериале. Отсюда нападки на Миротворец со стороны денационализированного люмпенария считающего, что украинец это бороться с Порошенко, а раз Миротворец за Порошенко, то надо и с Миротворцем. Отсюда возьмем бабки у курченко на борьбу с Порошенко. И тд. Отсюда радостное подыгрывание Кремлю в атаках на украинские правоохранительные органы и гос.органы с обвинениями в смерти Бабченко.
Сначала они пытались перевести энергию Майдана в захват каким-нибудь правым сектором здания ВР. Потом, когда не получилось, - начали бить по мозгам украинцев кадрами с нашими убитыми военными под Волновахой, сбитым Ил-ом, издевательствами над пленными, Иловайском. И все это оборачивать в направлении "власть сливает патриотов в котлах". Пытались качнуть истерику и на ее волне свергнуть хунту. И это не вышло. Потом пытались спровоцировать "голые-босые идут на Киев". Долго подбирались к сааке, лелеяли амбиции наркоши и взращивали его обидки. И с ним не вышло. А потом просто втупую попытались убить все руководство Украины руками Савченко.
Все эти попытки провалились. И эта провалится, как и все предыдущие.
Джон Смит
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:09
Re: О сепаратизме
Постійно переглядаю матеріали "запоребрика",так ось, можу зробити висновок ,що відношення росіянців до тих, хто зрадив Украіну ,та переіхав проживати напарашу ,як до людей другого сорту ,одним словом -непотріб. Бо зрадив свою Державу , вони зрадять іх теж. Свідомі колаборанти, це розуміють ,що вони чужі ,але вже й неможуть в Украіну повернутися ,бо іх чекає вирок ,та тюремне відрядження ,або навіть суд "Лінча" .Саме від них я більше чую призиви ,що треба знищити Украіну ,та украінців ,та провести "етноцид" переважно росіянцями.Ворог готує таку собі масу "гоблінів"-зрадників для своіх брудних дій на теренах Неньки.Хто цього хоче ,мабуть такі як пан Аляк ,та багато інших "недалекоглядних" посіпак . Робіть висновки зараз товариство ,що чекає ваші родини ,дітей ,який іспит готує нам доля по збереженню нашоі Украіни .Слава Украіні!
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