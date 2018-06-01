|
|
|
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 18:57
Re: О сепаратизме
Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?Коли я пишу коротенький допис ,то у вас вже три оповідання на сторінці .У Вас є методички з заготовленими рукописами "як задурманити мізки украінцям ,та перетворити на безідейну масу"??? Пропогуєте ватне лайно тут , деморалізуєте украінську націю в приклад викладаєте "вялічіє сруского міра",що на цей час є ворогом для Украіни .Гадаю ,що у вас нічого не вийде . Побажання вам, закрити цю тему "О сепаратизме" ,яку ви тут підняли ,бо дуже щось відкрито йде пропаганда з вашого боку . Слава Украіні!
Додано: П'ят 01 чер, 2018 20:32
Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:46
ДЛЯ аляка
2014-м РФ пыталась поднять восстание в Украине на антиолигархических, антибарыжных лозунгах. Фактически весь люмпен на Донбассе поднялся именно против окружающего их быта, когда рыги их грабили и загоняли в скотское состояние десятилетиями, а рашка умело этим воспользовалась, обернув тупую ненависть против украинства.
Именно под социально-экономические лозунги враг замаскировал борьбу с украинской нацией. Но в реальности это было именно борьбой с украинством, о чем и проговаривались видные деятели выдуманной недороссии. Например Гиркин: "Для меня Новороссия была первым этапом для освобождения Украины от этой, так называемой, украинской нации" - пожалуйста, прямая речь.
Но для находящихся внутри процесса, рядового пушечного мяса, все выглядело восстанием против бандитов, воров и олигархов.
То же происходит и сейчас.
Все 4 года в Украине россияне формировали идеологию недовольства с элементами террористической. Они взращивали зраду, системно над ней работали и наполняли аргументами. Они подбрасывали компромат на украинскую власть, всякие разоблаченные письма Лолиты и прочий бред. Они разжигали у аудитории эту пролетарскую ненависть к буржуям, барыгам, мальдивам, сейшелам, жыруют, ж ы у власти, липецкая фабрика, апшоры, абырвалг.
И сейчас, как они считают, они подготовили грунт к появлению вооруженных недовольных. Террористов с проукраинским уклоном, которые под зрадной темой перейдут к убийствам "барыг и ж в у власти". А оружием они их обеспечат, как обеспечили дурачье на Донбассе.
Кстати, в Праге на днях некто Ташбаев (даже не гражданин Украины) провел фейковый "Конгресс украинцев", где украинская власть и правоохранительная система признаны нелегитимными и преступными. Среди участников небезызвестный костик гришин, ранее заявлявший, что мирной борьбы больше не будет. То есть проводится легитимация будущих действий.
Все это ничем не отличается от попытки поднять восстание на Донбассе и Крыму. Просто тут у них меньше ватная пятая колонна. А так охлос один и тот же. Охлос вообще везде один и тот же. И не важно в Польше мы, в ВБ, Франции и на каком языке говорим. бы*** несвидомое это те пролетарии всех стран, которые одинаковы и потому соединяются.
Вот почему мы часто видим трогательное единение коб и гордонов с шарием, влащенок с портновым, савченок с медведчуками, зрадофильных акков и ольгинцев, которых уже не отличить друг от друга.
Отсюда общие смихуечки и смищные картинки про Порошенко. Тут же призывы убивать петлюровцев, пардон, мазепинцев, в смысле порошенковцев. Отсюда басни про "миллиард Яценюка" от якута. Отсюда зеленские подающие в суд на государство Украина чтобы защитить крымнашиста играющего в их сериале. Отсюда нападки на Миротворец со стороны денационализированного люмпенария считающего, что украинец это бороться с Порошенко, а раз Миротворец за Порошенко, то надо и с Миротворцем. Отсюда возьмем бабки у курченко на борьбу с Порошенко. И тд. Отсюда радостное подыгрывание Кремлю в атаках на украинские правоохранительные органы и гос.органы с обвинениями в смерти Бабченко.
Сначала они пытались перевести энергию Майдана в захват каким-нибудь правым сектором здания ВР. Потом, когда не получилось, - начали бить по мозгам украинцев кадрами с нашими убитыми военными под Волновахой, сбитым Ил-ом, издевательствами над пленными, Иловайском. И все это оборачивать в направлении "власть сливает патриотов в котлах". Пытались качнуть истерику и на ее волне свергнуть хунту. И это не вышло. Потом пытались спровоцировать "голые-босые идут на Киев". Долго подбирались к сааке, лелеяли амбиции наркоши и взращивали его обидки. И с ним не вышло. А потом просто втупую попытались убить все руководство Украины руками Савченко.
Все эти попытки провалились. И эта провалится, как и все предыдущие.
Джон Смит
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:09
Re: О сепаратизме
Постійно переглядаю матеріали "запоребрика",так ось, можу зробити висновок ,що відношення росіянців до тих, хто зрадив Украіну ,та переіхав проживати напарашу ,як до людей другого сорту ,одним словом -непотріб. Бо зрадив свою Державу , вони зрадять іх теж. Свідомі колаборанти, це розуміють ,що вони чужі ,але вже й неможуть в Украіну повернутися ,бо іх чекає вирок ,та тюремне відрядження ,або навіть суд "Лінча" .Саме від них я більше чую призиви ,що треба знищити Украіну ,та украінців ,та провести "етноцид" переважно росіянцями.Ворог готує таку собі масу "гоблінів"-зрадників для своіх брудних дій на теренах Неньки.Хто цього хоче ,мабуть такі як пан Аляк ,та багато інших "недалекоглядних" посіпак . Робіть висновки зараз товариство ,що чекає ваші родини ,дітей ,який іспит готує нам доля по збереженню нашоі Украіни .Слава Украіні!
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:54
Гений вообще-то чаще всего бывает не понят своими окружающими. Даже думаю, что так происходит всегда. Почему? Да потому что он ломает их представление о мире, о недавних событиях, а также ломает их привычную систему ценностей, которую скорее всего им навязана и критично ими не проверена для себя.
Многие здесь пишущие до сих пор смотрят телевизор!!! из которого вместо настоящих украинцев нам вещают либо агрессивные грузины, азербайджанцы, армяне либо жиды. Так чего же от них можно ожидать? Только нападки и обвинения в том, в чем их самих надо обвинять в первую очередь.
alyak в свое время очень хорошо сделал анализ финансового состояния Украины, когда нам с экранов телевизоров уверенно говорила армянка Тимошенко, что все будет хорошо и доллар снизится до 4-х точно, потому что таких охуительных и эффективных государственных управленцев нет ни в одной стране мира. Все верили и сливали валюту, чтобы получить чудесно дорожающую украинскую валюту в условиях галопирующего роста негативного внешнеторгового сальдо Украины. alyak предупреждал всех этого категорически не делать. Вместо того, чтобы его поблагодарить местные тупари, так и не разобравшись в основах макроэкономики, оскорбляли его здесь. Это произошло по причине того, что он подзабыл о библии и ничтоже сумящиесе метал бисер перед свиньями. История показала, что свиньи естественно оказались не правы. Но неглупые учатся на чужих ошибках, а дураки паталогически только на своих и в лучшем случае.
Поэтому я не удивлен, что истинный патриотизм здесь оскорбляется, призывы к агрессии по отношению к украинцам, живущим в другой области поддерживается. Но при этом здесь никто не вспоминает о том, как в начале конфликта до сих пор неизвестные вооруженные подразделения под видом ВСУ творили зверские преступления по отношению к местному населению будущих ЛНР и ДНР. Как эти же неизвестные подразделения, но уже под видом "ополчения" из тех же ДНР и ЛНР осуществляли обстрелы и диверсии с целью озлобить бойцов ВСУ. Это можно вполне назвать системной работой специальных зарубежных военизированных подразделений, целью которой является разделить народ Украины по территориальному признаку. Их работа велась действительно систематически, но почему-то об этом все молчат, наверное, кому-то выгодно представить всему миру, что это жители Украины вдруг ни с того, ни с сего начали мочить друг друга.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:24
Иначе все дівчинка сепаратист
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 02 чер, 2018 13:45
Тiльки однi з прапором Украiни мочать тих хто цей прапор топтав , та змiнив на iнший. Повернiмось в 14р. Так Ви хотiли , щоб Гiркiни-Стрелкови далi захоплювали мiста Украiни ? А патрiоти , як Ви тлумачите пiд видом ВСУ повиннI були за цiма дiями спостерiгати ? Так виходить ? Чи нI? Пан Буратiно , я писав Вам ранiше , що у вас хибна думка , розглядати потрiбно не наслiдки , а причину. Бо ще трохи i Ви напишите список сєпарiв з ямками де iх зарили , та висловите свою скорботу по цим недоумкам.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Суб 02 чер, 2018 16:23, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 02 чер, 2018 14:52
Re: О сепаратизме
Почему так завуалированно обозначили РФ? Нельзя прямо написать "системной работой специальных российских военизированных подразделений"?
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:12
Наши тоже есть хороши. ахметов вон спонсировал первую фазу конфликта на донбассе, и что претензий у патриотов нет?
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 02 чер, 2018 16:19
Re: О сепаратизме
на самом деле нам не дано знать весь расклад, степень вины тех или иных субъектов и кто на самом деле всё организовал. думаю было много не просчитанных нежданчиков и импровизаций. то шо россия в первую очередь хотела сохранить присутствие чф и организовать нестабильность очевидно. другие тоже постарались исходя из своих интересов, а вот как из этого выбираться х.з. чтобы сплотить страну одного национализма надолго не хватит, нужна серьёзная работа над ашипками и т.д., а этим, мягко говоря, мало занимаются, видимо есть другие шкурные интересы. продолжается шапкозакидательство и пока всё держится на патриотизме, пофигизме, запуганности, дезе, благоприятных ценах на рынке сырья и главное на поддержке штатов - без них расклад был бы совершенно другой... надо сплотить нацию не против кого то, а внутри, как - это тоже очевидно...
а шо делать?
|