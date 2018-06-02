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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:19

  Yuri_T написав:
  ЛАД написав:Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу.

Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.
хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников.

Ответ красноречивый. :)
Я вроде не настаивал, чтобы Вы признали, что поддерживаете Фарион или кого-то ещё, А просил уточнить Вашу позицию - за кого (за что) Вы.
Когда Вы меня спрашивали о моей "гражданской позиции", я Вас к "единомышленникам" не отправлял. А Вы почему-то от ответа упорно уходите. Конечно, Ваше право, но ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:39

  Перес де Куэльяр написав:alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .

***offtop

alyak

Генсек, Вы уже админ?
Как-то часто после таких Ваших постов действительно следует бан.
Поздравляю!
Но к Вам один вопрос. У Вас никогда не возникает сомнений, что, возможно, правы не Вы, а Ваш оппонент?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:57

Восстановлю свой пост кроме вопроса, кот. я задал ДС и за кот., как я понял, меня забанили.

alyak, всё Вы правильно пишете. Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.
На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках. Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.
Вы пишете о вопросах нашей внутр. политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.
Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и
понять Вас.
На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".
О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят.

сірий
Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о
сепаратизме и о жизни в целом.

Простите, а можно вопрос?
А почему Вы ещё не на фронте и даже не в военкомате?
Или других посылать приятнее?

Yuri_T

budivelnik писал(а):
Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже
наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?

видимо, да. странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы. даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...

А можно всё же не обвинения, а аргументы?
Где Вы увидели "сепарские вбросы"?
И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против "рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за кого Вы. Не будете ли так любезны уточнить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?
ЛАД
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