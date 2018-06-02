Форуми / Архіви / Макропосиденьки в alyakа / О сепаратизме О сепаратизме + Додати

тему Відповісти

на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 10111213 Додано: Суб 02 чер, 2018 21:19 Yuri_T написав: ЛАД написав: Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу. Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу.

Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.

хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников. Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников.

Ответ красноречивый.

Я вроде не настаивал, чтобы Вы признали, что поддерживаете Фарион или кого-то ещё, А просил уточнить Вашу позицию - за кого (за что) Вы.

Когда Вы меня спрашивали о моей "гражданской позиции", я Вас к "единомышленникам" не отправлял. А Вы почему-то от ответа упорно уходите. Конечно, Ваше право, но ... Ответ красноречивый.Я вроде не настаивал, чтобы Вы признали, что поддерживаете Фарион или кого-то ещё, А просил уточнитьпозицию -Вы.Когда Вы меня спрашивали о моей "гражданской позиции", я Вас к "единомышленникам" не отправлял. А Вы почему-то от ответа упорно уходите. Конечно, Ваше право, но ... ЛАД 2 Повідомлень: 9491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3005 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 21:39 Перес де Куэльяр написав: alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .



***offtop



alyak Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .

Генсек, Вы уже админ?

Как-то часто после таких Ваших постов действительно следует бан.

Поздравляю!

Но к Вам один вопрос. У Вас никогда не возникает сомнений, что, возможно, правы не Вы, а Ваш оппонент? Генсек, Вы уже админ?Как-то часто после таких Ваших постов действительно следует бан.Поздравляю!Но к Вам один вопрос. У Вас никогда не возникает сомнений, что, возможно, правы не Вы, а Ваш оппонент? ЛАД 2 Повідомлень: 9491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3005 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 02 чер, 2018 21:57



alyak, всё Вы правильно пишете. Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.

На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках. Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.

Вы пишете о вопросах нашей внутр. политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.

Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и

понять Вас.

На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".

О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят.



сірий

Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о

сепаратизме и о жизни в целом.

Простите, а можно вопрос?

А почему Вы ещё не на фронте и даже не в военкомате?

Или других посылать приятнее?



Yuri_T



budivelnik писал(а):

Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже

наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?

видимо, да. странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы. даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей... видимо, да. странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы. даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...

А можно всё же не обвинения, а аргументы?

Где Вы увидели "сепарские вбросы"?

И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против "рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за кого Вы. Не будете ли так любезны уточнить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то? Восстановлю свой пост кроме вопроса, кот. я задал ДС и за кот., как я понял, меня забанили., всё Вы правильно пишете. Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках. Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.Вы пишете о вопросах нашейполитики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься ипонять Вас.На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят.Простите, а можно вопрос?А почемуещё не на фронте и даже не в военкомате?Или других посылать приятнее?А можно всё же не обвинения, а аргументы?Где Вы увидели "сепарские вбросы"?И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы"рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказаликого Вы. Не будете ли так любезны уточнить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то? ЛАД 2 Повідомлень: 9491 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3005 раз. Подякували: 2776 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 10111213 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Перес де Куэльяр,

Модератори: ТупУм, alyak Зараз переглядають цей форум: Vuch ЛАД і 1 гістьМодератори: Ірина_