Восстановлю свой пост кроме вопроса, кот. я задал ДС и за кот., как я понял, меня забанили.alyak
, всё Вы правильно пишете. Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.
На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках. Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.
Вы пишете о вопросах нашей внутр.
политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.
Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и
понять Вас.
На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".
О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят. сірий
Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о
сепаратизме и о жизни в целом.
Простите, а можно вопрос?
А почему Вы
ещё не на фронте и даже не в военкомате?
Или других посылать приятнее?Yuri_T
budivelnik писал(а):
Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже
наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?
видимо, да. странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы. даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...
А можно всё же не обвинения, а аргументы?
Где Вы увидели "сепарские вбросы"?
И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против
"рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за
кого Вы. Не будете ли так любезны уточнить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?