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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:19
Yuri_T написав: ЛАД написав:
Не знаю, причём тут Михаил Афанасьевич Булгаков, но ответа Вашего не увидел ни разу.
Михаил Афанасьевич Булгаков здесь ровно к тому же, к чему в ваших неуместных вопросах Фарион.
хотите ответов на ваши провокации? не дождетесь. ищите себе собеседников из числа ваших единомышленников.
Ответ красноречивый.
Я вроде не настаивал, чтобы Вы признали, что поддерживаете Фарион или кого-то ещё, А просил уточнить Вашу
позицию - за кого (за что)
Вы.
Когда Вы меня спрашивали о моей "гражданской позиции", я Вас к "единомышленникам" не отправлял. А Вы почему-то от ответа упорно уходите. Конечно, Ваше право, но ...
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ЛАД
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:39
Перес де Куэльяр написав:alyak
Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .***offtop
alyak
Генсек, Вы уже админ?
Как-то часто после таких Ваших постов действительно следует бан.
Поздравляю!
Но к Вам один вопрос. У Вас никогда не возникает сомнений, что, возможно, правы не Вы, а Ваш оппонент?
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ЛАД
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:57
Восстановлю свой пост кроме вопроса, кот. я задал ДС и за кот., как я понял, меня забанили.alyak
, всё Вы правильно пишете. Примерно то же я всё время пишу в контексте у ДС. Правда, многое регулярно трут.
На отклики на этой ветке не обращайте внимание. Просто адекватные люди это понимают, и лень тратить время на повторение того же, что Вы написали, а те, кто здесь на Вас набросились, похоже, решили исполнять роль "блюстителей нравственности" на всех ветках. Удивляюсь, что не забросали жалобами и не удалили самый первый пост и всю ветку.
Вы пишете о вопросах нашей внутр.
политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.
Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и
понять Вас.
На попытки напомнить о том, что вопросы языка поднимались почти всю историю перед каждыми выборами, причём обеими сторонами, напомнить о воинственных призывах Юли (и не только) "огородить Донбасс забором", о совершенно не нужном на Майдане разжигании антирусских (даже не антироссийских, а именно антирусских - "хто не скаче, той москаль", "москаляку на гилляку" и т.п.) настроений отвечают - "такого не было", "вы всё придумываете", "такая же сказка, как "распятые мальчики".
О том, как такие призыв должны были воспринимать на Донбассе или в том же Крыму, даже задуматься не хотят. сірий
Тебя в военкомате заждались, поезжай на ноль, а потом будешь рассуждать о
сепаратизме и о жизни в целом.
Простите, а можно вопрос?
А почему Вы
ещё не на фронте и даже не в военкомате?
Или других посылать приятнее?Yuri_T
budivelnik писал(а):
Що ви хочите ще? Щоб під впливом міфічних ідей расійського міра вже
наші діти ліпили коників з гімна,кричали Чечня-круто і приймали мусульманство?
видимо, да. странно, что уже в конце мая начинаются сепарские вбросы. даже через учетки вполне адекватных, в прошлом, людей...
А можно всё же не обвинения, а аргументы?
Где Вы увидели "сепарские вбросы"?
И второе. В контакте я писал, что уже понял - Вы против
"рыгов", но и против "нынешних". Но вы так и не сказали за
кого Вы. Не будете ли так любезны уточнить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?
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ЛАД
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:14
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав:alyak
Шановний ,якщо Ви не перестанете нести "смуту" Вас забанять .***offtop
alyak
Генсек, Вы уже админ?
Как-то часто после таких Ваших постов действительно следует бан.
Поздравляю!
Но к Вам один вопрос. У Вас никогда не возникает сомнений, что, возможно, правы не Вы, а Ваш оппонент?
По-перше ,доброго вечора пане ЛАД і Слава Украіні!По-друге треба відчувати за що може бути бан ,якщо такого передчуття нема ,то отримуєте ,що отримуєте .По-третє .Або спутали Ви краіну ,що таке дозволяєте собі писати ,фактично несприйнятне для украінського суспільста ,або впертість не дозволяє це визнати .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Суб 02 чер, 2018 22:59, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:29
ЛАД написав:
Вы пишете о вопросах нашей внутр. политики и идеологии, об опасности того, что происходило и происходит с точки зрения усиления сепаратизма, о рисках такой политики для Украины, а Вас обвиняют в "сепарских вбросах" и призывах к украинцам капитулировать перед РФ.
Люди не могут (а точнее и скорее, не хотят) хоть на минуту задуматься и
понять Вас.
Не можемо зрозуміти ми - чи не можете зрозуміти Ви ?
1 Нас звинувачують у не здатності зрозуміти опонента.
Але якраз там де опонент не один у вигляді агресивної проімперської росії - а пяток (румуни ,чехи,словаки,поляки,угорці) - ми якраз і навчились жити в злагоді
2 Як би це не дивно звучало - але якраз ті ж чехи/словаки/поляки/угорці - не скористались нашою слабістю і не відхопили собі по шматочку , а навпаки дали можливість нам перекинути свої залишки військ з Західного кордону на Східний.
Зараз у нас на Заході війська практично відсутні.
А тепер поясніть
Чому наші мовні/релігіні/національні вороги , для України виявились товаришами, а ті хто називали себе братським народом - відтяпали у нас все що змогли , а що не змогли - тепер кошмарять...
Чи ви хочете заявити що дівчинку в Українській частині Донецької області вбили не донецькі з проросійської частини ? тобто не свої?
От і виходить - ми в столітньому протистоянні з іновірцями але сусідами - навчились їх розуміти( а вони нас) і поважати
Росія нічого не навчилась , бо в неї тільки один інструмент - сила.
Але хтось згадає де древня держава яка культвувала тільки силу - СПАРТА ?
Немає - те саме чекає і росію.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 02 чер, 2018 22:33
ЛАД написав:
Не будете ли так любезны уточнить - за ПС, С14, Фарион, ещё кого-то?
1 Нагадайте мені яке відношення до влади має ПС, Фаріон чи С14 ?
2 Якщо ці сило навіть нами(без голосів ОРДЛО і Криму) не обрані до Парламенту - то чого ж боїтесь Ви ?
3 За що і проти кого воюють сепаратисти в ОРДЛО ?
Що хочуть цих 2 млн осіб?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Суб 02 чер, 2018 23:27
поменяйте дети памперсы, вы хоть шо то слышали о геополитике и других мансах или токмо сми и тернет ? гляньте свежее худкино Точка невозврата / High Wire Act - это ешо попса для туповатых, а на самом деле всё куда проще и сложнее - парадокс... может хоть немного поймёте всю неоднозначность происходящего в этом мире. вами=нами всегда манипулируют, во все времена...
а шо делать?
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