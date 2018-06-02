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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 11121314 Додано: Нед 03 чер, 2018 01:08 Re: О сепаратизме Перес де Куэльяр написав: Слава Украіні!По-друге треба відчувати за що може бути бан ,якщо такого передчуття нема ,то отримуєте ,що отримуєте .По-третє .Або спутали Ви краіну ,що таке дозволяєте собі писати ,фактично несприйнятне для украінського суспільста ,або впертість не дозволяє це визнати Слава Украіні!По-друге треба відчувати за що може бути бан ,якщо такого передчуття нема ,то отримуєте ,що отримуєте .По-третє .Або спутали Ви краіну ,що таке дозволяєте собі писати ,фактично несприйнятне для украінського суспільста ,або впертість не дозволяє це визнати

Ваш режим до виборів ще протримається.

А потім за свої злочини під гаслом "Слава Україні" доведеться нести відповідальність.

Неприйнятним для українського суспільства є як раз прояви націоналізму, що призвели до втрати цілісності країни. Й лише зміна влади може повернути нам Донбас, а от КРИМ МИ ВТРАТИЛИ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ Ваш режим до виборів ще протримається.А потім за свої злочини під гаслом "Слава Україні" доведеться нести відповідальність.Неприйнятним для українського суспільства є як раз прояви націоналізму, що призвели до втрати цілісності країни. Й лише зміна влади може повернути нам Донбас, а от КРИМ МИ ВТРАТИЛИ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13332 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 01:33 Пане ЛАД бiда з Вами , хоча який Ви пан , так собI «гражданин СССР» Хто тут окрiм Вас порiвняв украiнських патрiотiв з фашистами ?Мабуть Ви один , чи нI? На мою думку , що фашисти -це рашисти якI знищують едентичнiсть народiв , та iх культуру. Ви нажаль «пережиток» минулого , навiть не «гiбрид» украiнця. Бiда. Бачу ватка бiситься. Якби украiнськI хлопцI-воiни , якI пройшли пекло на ДонбасI прочитали ,що ви тут пишите , яке «лайно» , то мабуть слiв не пiдбирали. Соромно . Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1311 З нами з: 06.01.17 Подякував: 449 раз. Подякували: 457 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 07:09 Re: О сепаратизме человек прогрессирует, но животные инстинкты к выживанию и другие "грехи" не отменить, поэтому герой наверху остаются не долго и в основном в виде картинок-клише, лайно пожирает их оставляя токмо удобную память и использует её в своих интересах. но "Щоб там не було, якби не було все одно добро закохає зло!" иначе всё бессмысленно... а шо делать? чик Повідомлень: 5564 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3016 раз. Подякували: 469 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 11121314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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