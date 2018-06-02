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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 01:08

Re: О сепаратизме

  Перес де Куэльяр написав:Слава Украіні!По-друге треба відчувати за що може бути бан ,якщо такого передчуття нема ,то отримуєте ,що отримуєте .По-третє .Або спутали Ви краіну ,що таке дозволяєте собі писати ,фактично несприйнятне для украінського суспільста ,або впертість не дозволяє це визнати

Ваш режим до виборів ще протримається.
А потім за свої злочини під гаслом "Слава Україні" доведеться нести відповідальність.
Неприйнятним для українського суспільства є як раз прояви націоналізму, що призвели до втрати цілісності країни. Й лише зміна влади може повернути нам Донбас, а от КРИМ МИ ВТРАТИЛИ НА ДЕСЯТИЛІТТЯ :(
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 01:33

Пане ЛАД бiда з Вами , хоча який Ви пан , так собI «гражданин СССР» Хто тут окрiм Вас порiвняв украiнських патрiотiв з фашистами ?Мабуть Ви один , чи нI? На мою думку , що фашисти -це рашисти якI знищують едентичнiсть народiв , та iх культуру. Ви нажаль «пережиток» минулого , навiть не «гiбрид» украiнця. Бiда. Бачу ватка бiситься. Якби украiнськI хлопцI-воiни , якI пройшли пекло на ДонбасI прочитали ,що ви тут пишите , яке «лайно» , то мабуть слiв не пiдбирали. Соромно .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 07:09

Re: О сепаратизме

человек прогрессирует, но животные инстинкты к выживанию и другие "грехи" не отменить, поэтому герой наверху остаются не долго и в основном в виде картинок-клише, лайно пожирает их оставляя токмо удобную память и использует её в своих интересах. но "Щоб там не було, якби не було все одно добро закохає зло!" иначе всё бессмысленно...
а шо делать?
чик
 
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