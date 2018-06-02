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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:29

Перес де Куэльяр
Действуете по принципу: "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."?
Аргументов нет?
Я не отождествляю патриотов с фашистами - это только Ваше буйное воображение. Патриоты бывают с самыми разными политическими взглядами. Но и у "Свободы", и у ПС фашистские взгляды проскальзывали, особенно в начале их деятельности. С постепенным превращением их в более известные и респектабельные организации они начинали открещиваться от таких взглядов и высказываний, но из песни слова не выкинешь.
Вы знаете, что до сих пор амер. оружие не имеем право выдавать батальону
"Азов"?
Я с уважением отношусь к воинам, прошедшим АТО, но, во-первых, надеюсь, Вы не будете доказывать, что там воевали только члены ПС, а, во-вторых, это не мешает критиковать политические взгляды части из них.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:37

Re: О сепаратизме

ЛАД Да, у власти совсем не националисты (фашисты). Они составляют весьма незначительную долю народа...................................................................................... а лидеров и групп с националистическими и фашистскими (или, по крайней мере, фашиствующими) взглядами хватает.
Дааа ," Соловьиный помет "в вашій голові гражданин ЛАД.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 03 чер, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:49

Re: О дискуссии.

  ЛАД написав:"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."


Зачем пачкаться. Люди с определенного уровня культуры и патологии убеждений просто помещаются в игнор. По меньшей мере не стоит цитировать бред.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:00

Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:11

budivelnik
Ещё раз - с РФ всё понятно, сегодня это наш открытый враг, с кот. надо бороться.
"Польща/Румунія/Угорщина/Словаччина" - во-первых, на сегодня слабоваты, чтобы пытаться военным путём "отхватить у нас кусочек", во-вторых, в сегодняшней международной обстановке это як то кажуть, не на часі. Хотя Румыния у нас хороший кусок отсудила (ещё при Ющенко).
"Всюди де присутня росія-там присутній міжетнічні конфлікти по мовній/релігійній/національній ознаці" - уже писал, не считаю перечисленные признаки причинами нашего конфликта.
Справедливости ради стоит признать, что конфликты на нац почве в перечисленных Вами регионах - "Грузія-Осетія/Абхазія,Арменія-Азейрбаджан(Карабах) - были очень давно, просто при Советской власти они сдерживались угрозой подавляющей военной силы.
"Молдова-Придністровя, Україна - ОРДЛО" - совсем другая ситуация. О Молдове писать не буду - можно далеко уйти от темы, О нас - не буду повторяться.
О великом уме "Захарченка з компанією" я вроде ни слова не писал. Они простые марионетки, кот. сменили предыдущих, и так же легко, при необходимости, их поменяют на следующих.

Повторю - вина РФ понятна, с агрессией России надо бороться. Тут нечего обсуждать, разве что методы борьбы.
А вот разобраться в собственных ошибках, для того, чтобы их по мере возможности исправить и не повторять не мешает.
ЛАД
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