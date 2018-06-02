О сепаратизме

Додано: Нед 03 чер, 2018 10:11

budivelnik

Ещё раз - с РФ всё понятно, сегодня это наш открытый враг, с кот. надо бороться.

"Польща/Румунія/Угорщина/Словаччина" - во-первых, на сегодня слабоваты, чтобы пытаться военным путём "отхватить у нас кусочек", во-вторых, в сегодняшней международной обстановке это як то кажуть, не на часі. Хотя Румыния у нас хороший кусок отсудила (ещё при Ющенко).

"Всюди де присутня росія-там присутній міжетнічні конфлікти по мовній/релігійній/національній ознаці" - уже писал, не считаю перечисленные признаки причинами нашего конфликта.

Справедливости ради стоит признать, что конфликты на нац почве в перечисленных Вами регионах - "Грузія-Осетія/Абхазія,Арменія-Азейрбаджан(Карабах) - были очень давно, просто при Советской власти они сдерживались угрозой подавляющей военной силы.

"Молдова-Придністровя, Україна - ОРДЛО" - совсем другая ситуация. О Молдове писать не буду - можно далеко уйти от темы, О нас - не буду повторяться.

О великом уме "Захарченка з компанією" я вроде ни слова не писал. Они простые марионетки, кот. сменили предыдущих, и так же легко, при необходимости, их поменяют на следующих.



Повторю - вина РФ понятна, с агрессией России надо бороться. Тут нечего обсуждать, разве что методы борьбы.

А вот разобраться в собственных ошибках, для того, чтобы их по мере возможности исправить и не повторять не мешает.