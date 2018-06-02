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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:29
Перес де Куэльяр
Действуете по принципу: "Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."?
Аргументов нет?
Я не отождествляю патриотов с фашистами - это только Ваше буйное воображение. Патриоты бывают с самыми разными политическими взглядами. Но и у "Свободы", и у ПС фашистские взгляды проскальзывали, особенно в начале их деятельности. С постепенным превращением их в более известные и респектабельные организации они начинали открещиваться от таких взглядов и высказываний, но из песни слова не выкинешь.
Вы знаете, что до сих пор амер. оружие не имеем право выдавать батальону
"Азов"?
Я с уважением отношусь к воинам, прошедшим АТО, но, во-первых, надеюсь, Вы не будете доказывать, что там воевали только члены ПС, а, во-вторых, это не мешает критиковать политические взгляды части из них.
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ЛАД
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:37
ЛАД Да, у власти совсем не националисты (фашисты). Они составляют весьма незначительную долю народа...................................................................................... а лидеров и групп с националистическими и фашистскими (или, по крайней мере, фашиствующими) взглядами хватает.
Дааа ," Соловьиный помет "в вашій голові гражданин ЛАД.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 03 чер, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:49
ЛАД написав:
"Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям."
Зачем пачкаться. Люди с определенного уровня культуры и патологии убеждений просто помещаются в игнор. По меньшей мере не стоит цитировать бред.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:00
Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:11
budivelnik
Ещё раз - с РФ всё понятно, сегодня это наш открытый враг, с кот. надо бороться.
"Польща/Румунія/Угорщина/Словаччина" - во-первых, на сегодня слабоваты, чтобы пытаться военным путём "отхватить у нас кусочек", во-вторых, в сегодняшней международной обстановке это як то кажуть, не на часі. Хотя Румыния у нас хороший кусок отсудила (ещё при Ющенко).
"Всюди де присутня росія-там присутній міжетнічні конфлікти по мовній/релігійній/національній ознаці" - уже писал, не считаю перечисленные признаки причинами нашего конфликта.
Справедливости ради стоит признать, что конфликты на нац почве в перечисленных Вами регионах - "Грузія-Осетія/Абхазія,Арменія-Азейрбаджан(Карабах) - были очень давно, просто при Советской власти они сдерживались угрозой подавляющей военной силы.
"Молдова-Придністровя, Україна - ОРДЛО" - совсем другая ситуация. О Молдове писать не буду - можно далеко уйти от темы, О нас - не буду повторяться.
О великом уме "Захарченка з компанією" я вроде ни слова не писал. Они простые марионетки, кот. сменили предыдущих, и так же легко, при необходимости, их поменяют на следующих.
Повторю - вина РФ понятна, с агрессией России надо бороться. Тут нечего обсуждать, разве что методы борьбы.
А вот разобраться в собственных ошибках, для того, чтобы их по мере возможности исправить и не повторять не мешает.
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ЛАД
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:43
budivelnik написав:
Що скажете про розум Захарченка з компанією? А це ж найрозумніші серед всіх ОРДЛОвців - чи в ОРДЛО вибирають собі лідерів по іншим ознакам
Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о необходимости захватить Великобританию, чтобы наступил "золотой век России". Об этом он сказал в интервью телеканалу Царьград ТВ.
"Я сейчас не говорю Киев. На самом деле нужно брать даже не Берлин. Нужно его пройти и взять Британию всю как таковую", — объявил он.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:48
Для Аляка, ЛАДа, ВВС ... та їх прихильникам : «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:53
Василь-Рівне написав:
взять Британию всю как таковую
Человек обозначил источник угрозы себе на континенте. Если не ошибаюсь, вы тоже мечтаете разрушить Кремль. В чем разница?
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 11:11
Василь-Рівне написав:
Для Аляка, ЛАДа, ВВС ... та їх прихильникам : «Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
Немає гідності ,нема свого у цих панів,нема історіі ,та радості за украінських братів .Окупувала іх Украіна ,та поневолила ,бо вважають іі головним лихом в діях ворога .Та ворог наш "москаль столітній",хай щезне разом з ціма "дітьми".[Перес де Куэльяр] Трохи нахлинуло.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 11:49
Як вважаєте ,це майбутня патріотична молодь Украіни?
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