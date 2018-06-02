О сепаратизме

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:30
Додано: Нед 03 чер, 2018 13:33
1. Отсутствие в стране методов решения вопросов.
2. Полный экономический, политический негилизм.
3. Беспросветная власть криминала
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Это к примеру, как видит процессы прокурор, с цифрами, количеством УКРАИНЦЕВ в правящих кругах, экономическими перспективами, историей сепаратизма, и пр.:
Рекомендую просмотреть всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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