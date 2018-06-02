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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:30

  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 13:33

  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

1. Отсутствие в стране методов решения вопросов.
2. Полный экономический, политический негилизм.
3. Беспросветная власть криминала
.................................................................
Это к примеру, как видит процессы прокурор, с цифрами, количеством УКРАИНЦЕВ в правящих кругах, экономическими перспективами, историей сепаратизма, и пр.:
https://youtu.be/b3lfdik2z4s

Рекомендую просмотреть всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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