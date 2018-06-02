О сепаратизме

BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим. Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.
Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.
1. Отсутствие в стране методов решения вопросов. 2. Полный экономический, политический негилизм. 3. Беспросветная власть криминала ................................................................. Это к примеру, как видит процессы прокурор, с цифрами, количеством УКРАИНЦЕВ в правящих кругах, экономическими перспективами, историей сепаратизма, и пр.: https://youtu.be/b3lfdik2z4s
Рекомендую просмотреть всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Перес де Куэльяр написав:Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?
Можливо цей:
В начале прошлого года на нескольких популярных экономических форумах появились сообщения о приближающемся финансовом апокалипсисе. Автор этих постов под псевдонимом «alyak» доказывал, почему неизбежен крах фондового рынка, обвал курса до 10 грн./$, большие проблемы в экономике. Год назад над ним смеялись и оскорбляли, сейчас - сама жизнь доказала правильность его суждений. Поразительно, что alyak — не финансовый аналитик, хотя и работал в нескольких банках и был руководителем крупного предприятия. Сейчас он владелец небольшого бизнеса в Днепропетровске. Макроэкономика — всего лишь одно из его увлечений. https://www.obozrevatel.com/news/2009/4/27/300090.htm
А взагалі ця дискусія чіткіше показала хто чим дише, для кого "чинна влада" у всьому винний фашистсько-націоналістичний режим.