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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 13141516>
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:30

  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 13:33

  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

1. Отсутствие в стране методов решения вопросов.
2. Полный экономический, политический негилизм.
3. Беспросветная власть криминала
.................................................................
Это к примеру, как видит процессы прокурор, с цифрами, количеством УКРАИНЦЕВ в правящих кругах, экономическими перспективами, историей сепаратизма, и пр.:
https://youtu.be/b3lfdik2z4s

Рекомендую просмотреть всё.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 13:44

  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

голосовавшие за рыгов - типичный пример стокгольмского синдрома.
идентификация с агрессором.
это не психиатрическое заболевание, кстати.
впервые описано в конце 30-х годов прошлого столетия.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:32

  Yuri_T написав:
  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

голосовавшие за рыгов - типичный пример стокгольмского синдрома.
идентификация с агрессором.
это не психиатрическое заболевание, кстати.
впервые описано в конце 30-х годов прошлого столетия.

А порошенко не рыг?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:37

  ребе Нок написав:А порошенко не рыг?

может быть и рыг.
но не образца 2009-2013г.г., имхо
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:41

видал.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Нед 03 чер, 2018 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:43

Re: О сепаратизме

  Перес де Куэльяр написав:Трохи подумав ,та перечитав пана alyakа.Виникло питання .Пане alyak хто ви є і яке у вас завдання ?


Можливо цей:
В начале прошлого года на нескольких популярных экономических форумах появились сообщения о приближающемся финансовом апокалипсисе. Автор этих постов под псевдонимом «alyak» доказывал, почему неизбежен крах фондового рынка, обвал курса до 10 грн./$, большие проблемы в экономике. Год назад над ним смеялись и оскорбляли, сейчас - сама жизнь доказала правильность его суждений.
Поразительно, что alyak — не финансовый аналитик, хотя и работал в нескольких банках и был руководителем крупного предприятия. Сейчас он владелец небольшого бизнеса в Днепропетровске. Макроэкономика — всего лишь одно из его увлечений. https://www.obozrevatel.com/news/2009/4/27/300090.htm


А взагалі ця дискусія чіткіше показала хто чим дише, для кого "чинна влада" у всьому винний фашистсько-націоналістичний режим.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:44

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:
  ребе Нок написав:А порошенко не рыг?

может быть и рыг.
но не образца 2009-2013г.г., имхо
Певно перша мутація "рига" в "гібрид" украінця.

Гибридный рыг.
Гибрид "патриота" и "агента питуна" :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:52

Гибридный рыг :lol:
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:20

Василь-Рівне
О, так Вы петлюровец! :)
Но у него, кстати, было и такое:
Он призывал «не отделять судьбы России от судьбы Украины. Если Россия потерпит поражение, следствие этой катастрофы отразится и на Украине»[8]
(из Вики).
А вообще, своей цитатой Вы подтверждаете мысли alyak"а.
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