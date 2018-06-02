RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Архіви
/
Макропосиденьки в alyakа
/
О сепаратизме

О сепаратизме
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:28

  Ой+ написав:А взагалі ця дискусія чіткіше показала хто чим дише...

это точно.
благодаря начатой на ветке ДС и продолжающейся здесь дискуссии подтвердились давние смутные сомнения по некоторым форумчанам.
уже хорошо. позволит в будущем более четко воспринимать их сообщения.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12860
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 3477 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:29

  Yuri_T написав:
  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

голосовавшие за рыгов - типичный пример стокгольмского синдрома.
идентификация с агрессором.
это не психиатрическое заболевание, кстати.
впервые описано в конце 30-х годов прошлого столетия.

Репост:
Я так понимаю пошел новый тренд: клоны "Правитисльства Украины":
Внимание! В Украине обнаружилась опасная секта
02.06.2018 http://onlineua.club/eduard/vnimanie-v- ... -sekta.htm
В Ривне действует незарегистрированная официально секта «Коло слухачів», лидер которой называет себя Иисусом Христом. При этом он требует от адептов деньги и запрещает медикаментозное лечение. Как пишут «Факты», из-за нее распадаются семьи, а успешные бизнесмены становятся банкротами, рассказали бывшие участники секты.


«На лекциях проповедник Петр О. называл себя Иисусом Христом в четвертом воплощении. За несколько лет все мое имущество — земля, автомобиль, дома, квартира — стали собственностью его семьи. Когда я отказался его финансировать, жена ушла от меня и забрала детей. Она считает: все, что мы заработали за двадцать лет, принадлежит О., поскольку он — сын Божий. Лекции проходили в поликлинике в присутствии заместителя главврача, его родственников и ряда известных в городе людей, — рассказал на пресс-конференции Анатолий Ясковец, в прошлом успешный бизнесмен, потерявший за четыре года участия в секте все.

Отмечается, что в секте — около ста групп, в которые входят по несколько человек. Петр О. якобы называет православие вредной выдумкой, а деньги, золото — злом, поэтому все золото надо отдавать ему.

Так, проводились обряды уничтожения Путина, а также «яхів і руських в Україні».

Нечистью также считается медицина. А все, кроме его последователей («плюсов»), в том числе и родственники сектантов, не поддерживающие их учение, считаются «минусами» — разновидностью нечисти, с которой надо прервать все отношения.


Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.
(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5544
З нами з: 20.09.12
Подякував: 572 раз.
Подякували: 758 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:40

  Kudrjavuy написав:Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.

не вижу связи.

зы. пусть лучше кармазин расскажет о своих депутатских запросах за деньги. для кого делались и с какой целью использовались.
на поток был поставлен бизнес у избранника.
у этих политических бл..дей один сплошной диссонанс.
тяните их сюда побольше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12860
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 3477 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:49

Re: О сепаратизме

Йде ,таке собі, захострення за рік до виборів .А що потім ,перед самими виборами влади ? Невже знову ,майдан ,барикади ,чи що на вашу думку ?Украінці будуть відстоювати свою державу ,запам"ятайте це .Звертаюсь до "ватного" середовища.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 06.01.17
Подякував: 455 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:10

  Kudrjavuy написав:Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.
(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.)


Классических сепаратистов ни одного не встречал. Зато на форуме и в частности в этой ветке скрытые сепаратисты налетели на alyaka за то, что он указал на ошибки официальной пропаганды. Ведь любой политик, озвучивающий негативное мнение о своем народе или его части априори является сепаратистом. Но если разобраться, то среди этих политиков-сепаратистов нет ни одного украинца. Вместо них на государственных должностях одни жиды, армяне, азербайджанцы и грузины.

Недавно было видео из Киева, когда молодой воинственный грузин очень смело ударил пожилого украинского мужчину на рынке (вложившись в удар с какой-то дегенеративной ненавистью) и новая полиция как-то по де*** отреагировала на это подлое преступление. В Грузии, например, этот молодой человек был бы показательно и с большим презрением наказан местным населением судом Линча. Это точно известно. Пожилых людей там принято уважать, все грузины это знают, но в нашей стране они ведут себя как будто без головы совсем. Самое время им показать их истинное место в пищевой цепочке.

Слава Богу, что в стране нашлись молодые люди, которые пытались отомстить за пожилого мужчину. Но тут полиция вдруг активизировалась и навалилась всем, что имеет, на справедливых и благородно поступивших мстителей. Чудеса справедливости и особенностей защиты украинского гражданства на территории Украины. С такой полицией и внешних врагов не нужно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:17

buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм .Останні два підтримую.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 06.01.17
Подякував: 455 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:21

  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.

Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:26

  Перес де Куэльяр написав:buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.

А что в данном контексте плохого? Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 875
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1453 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:35

  buratinyo написав:
  Перес де Куэльяр написав:buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.

А что в данном контексте плохого? Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей.
Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 06.01.17
Подякував: 455 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:44

  buratinyo написав:
  BIGor написав:
  BBC написав:Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.

Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно.

Одно и тоже талдычите засланные казачки. У вас заела пластинка или просто методички одинаковые? Все "местные" россияне и кремле-боты пишут что Украина виновата в том, что российская федерация оккупировала Донбасс и Крым. И себа и ты и романтик, все пишете одно и тоже каждый день. Понятно, что со стороны российской федерации идет информ война против нас и таких как вас ботов надо банить пожизненно в нашем информ. пространстве.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2428
З нами з: 19.09.10
Подякував: 360 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, alyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.