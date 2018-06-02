Форуми / Архіви / Макропосиденьки в alyakа / О сепаратизме О сепаратизме + Додати

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 13141516 Додано: Нед 03 чер, 2018 15:28 Ой+ написав: А взагалі ця дискусія чіткіше показала хто чим дише... А взагалі ця дискусія чіткіше показала хто чим дише...

это точно.

благодаря начатой на ветке ДС и продолжающейся здесь дискуссии подтвердились давние смутные сомнения по некоторым форумчанам.

уже хорошо. позволит в будущем более четко воспринимать их сообщения. это точно.благодаря начатой на ветке ДС и продолжающейся здесь дискуссии подтвердились давние смутные сомнения по некоторым форумчанам.уже хорошо. позволит в будущем более четко воспринимать их сообщения. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12860 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1721 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 15:29 Yuri_T написав: BIGor написав: BBC написав: Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.

Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни. Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым. Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

голосовавшие за рыгов - типичный пример стокгольмского синдрома.

идентификация с агрессором.

это не психиатрическое заболевание, кстати.

впервые описано в конце 30-х годов прошлого столетия. голосовавшие за рыгов - типичный пример стокгольмского синдрома.идентификация с агрессором.это не психиатрическое заболевание, кстати.впервые описано в конце 30-х годов прошлого столетия.

Репост:

Я так понимаю пошел новый тренд: клоны "Правитисльства Украины":



02.06.2018 http://onlineua.club/eduard/vnimanie-v- ... -sekta.htm

В Ривне действует незарегистрированная официально секта «Коло слухачів», лидер которой называет себя Иисусом Христом. При этом он требует от адептов деньги и запрещает медикаментозное лечение. Как пишут «Факты», из-за нее распадаются семьи, а успешные бизнесмены становятся банкротами, рассказали бывшие участники секты.





«На лекциях проповедник Петр О. называл себя Иисусом Христом в четвертом воплощении. За несколько лет все мое имущество — земля, автомобиль, дома, квартира — стали собственностью его семьи. Когда я отказался его финансировать, жена ушла от меня и забрала детей. Она считает: все, что мы заработали за двадцать лет, принадлежит О., поскольку он — сын Божий. Лекции проходили в поликлинике в присутствии заместителя главврача, его родственников и ряда известных в городе людей, — рассказал на пресс-конференции Анатолий Ясковец, в прошлом успешный бизнесмен, потерявший за четыре года участия в секте все.



Отмечается, что в секте — около ста групп, в которые входят по несколько человек. Петр О. якобы называет православие вредной выдумкой, а деньги, золото — злом, поэтому все золото надо отдавать ему.



Так, проводились обряды уничтожения Путина, а также «яхів і руських в Україні».



Нечистью также считается медицина. А все, кроме его последователей («плюсов»), в том числе и родственники сектантов, не поддерживающие их учение, считаются «минусами» — разновидностью нечисти, с которой надо прервать все отношения. Внимание! В Украине обнаружилась опасная секта02.06.2018В Ривне действует незарегистрированная официально секта «Коло слухачів», лидер которой называет себя Иисусом Христом. При этом он требует от адептов деньги и запрещает медикаментозное лечение. Как пишут «Факты», из-за нее распадаются семьи, а успешные бизнесмены становятся банкротами, рассказали бывшие участники секты.«На лекциях проповедник Петр О. называл себя Иисусом Христом в четвертом воплощении. За несколько лет все мое имущество — земля, автомобиль, дома, квартира — стали собственностью его семьи. Когда я отказался его финансировать, жена ушла от меня и забрала детей. Она считает: все, что мы заработали за двадцать лет, принадлежит О., поскольку он — сын Божий. Лекции проходили в поликлинике в присутствии заместителя главврача, его родственников и ряда известных в городе людей, — рассказал на пресс-конференции Анатолий Ясковец, в прошлом успешный бизнесмен, потерявший за четыре года участия в секте все.Отмечается, что в секте — около ста групп, в которые входят по несколько человек. Петр О. якобы называет православие вредной выдумкой, а деньги, золото — злом, поэтому все золото надо отдавать ему.Так, проводились обряды уничтожения Путина, а также «яхів і руських в Україні».Нечистью также считается медицина. А все, кроме его последователей («плюсов»), в том числе и родственники сектантов, не поддерживающие их учение, считаются «минусами» — разновидностью нечисти, с которой надо прервать все отношения.



Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.

(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.) Репост:Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.) Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 5544 З нами з: 20.09.12 Подякував: 572 раз. Подякували: 758 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 15:40 Kudrjavuy написав: Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе. Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.

не вижу связи.



зы. пусть лучше кармазин расскажет о своих депутатских запросах за деньги. для кого делались и с какой целью использовались.

на поток был поставлен бизнес у избранника.

у этих политических бл..дей один сплошной диссонанс.

тяните их сюда побольше. не вижу связи.зы. пусть лучше кармазин расскажет о своих депутатских запросах за деньги. для кого делались и с какой целью использовались.на поток был поставлен бизнес у избранника.у этих политических бл..дей один сплошной диссонанс.тяните их сюда побольше. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12860 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1721 раз. Подякували: 3477 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 15:49 Re: О сепаратизме Йде ,таке собі, захострення за рік до виборів .А що потім ,перед самими виборами влади ? Невже знову ,майдан ,барикади ,чи що на вашу думку ?Украінці будуть відстоювати свою державу ,запам"ятайте це .Звертаюсь до "ватного" середовища. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1320 З нами з: 06.01.17 Подякував: 455 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:10 Kudrjavuy написав: Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.

(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.) Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.)



Классических сепаратистов ни одного не встречал. Зато на форуме и в частности в этой ветке скрытые сепаратисты налетели на alyaka за то, что он указал на ошибки официальной пропаганды. Ведь любой политик, озвучивающий негативное мнение о своем народе или его части априори является сепаратистом. Но если разобраться, то среди этих политиков-сепаратистов нет ни одного украинца. Вместо них на государственных должностях одни жиды, армяне, азербайджанцы и грузины.



Недавно было видео из Киева, когда молодой воинственный грузин очень смело ударил пожилого украинского мужчину на рынке (вложившись в удар с какой-то дегенеративной ненавистью) и новая полиция как-то по де*** отреагировала на это подлое преступление. В Грузии, например, этот молодой человек был бы показательно и с большим презрением наказан местным населением судом Линча. Это точно известно. Пожилых людей там принято уважать, все грузины это знают, но в нашей стране они ведут себя как будто без головы совсем. Самое время им показать их истинное место в пищевой цепочке.



Слава Богу, что в стране нашлись молодые люди, которые пытались отомстить за пожилого мужчину. Но тут полиция вдруг активизировалась и навалилась всем, что имеет, на справедливых и благородно поступивших мстителей. Чудеса справедливости и особенностей защиты украинского гражданства на территории Украины. С такой полицией и внешних врагов не нужно. Классических сепаратистов ни одного не встречал. Зато на форуме и в частности в этой ветке скрытые сепаратисты налетели на alyaka за то, что он указал на ошибки официальной пропаганды. Ведь любой политик, озвучивающий негативное мнение о своем народе или его части априори является сепаратистом. Но если разобраться, то среди этих политиков-сепаратистов нет ни одного украинца. Вместо них на государственных должностях одни жиды, армяне, азербайджанцы и грузины.Недавно было видео из Киева, когда молодой воинственный грузин очень смело ударил пожилого украинского мужчину на рынке (вложившись в удар с какой-то дегенеративной ненавистью) и новая полиция как-то по де*** отреагировала на это подлое преступление. В Грузии, например, этот молодой человек был бы показательно и с большим презрением наказан местным населением судом Линча. Это точно известно. Пожилых людей там принято уважать, все грузины это знают, но в нашей стране они ведут себя как будто без головы совсем. Самое время им показать их истинное место в пищевой цепочке.Слава Богу, что в стране нашлись молодые люди, которые пытались отомстить за пожилого мужчину. Но тут полиция вдруг активизировалась и навалилась всем, что имеет, на справедливых и благородно поступивших мстителей. Чудеса справедливости и особенностей защиты украинского гражданства на территории Украины. С такой полицией и внешних врагов не нужно. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 875 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1453 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:17 buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм .Останні два підтримую. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1320 З нами з: 06.01.17 Подякував: 455 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:21 BIGor написав: BBC написав: Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.

Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни. Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым. Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.



Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно. А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 875 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1453 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:26 Перес де Куэльяр написав: buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм. Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.

А что в данном контексте плохого? Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей. Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 875 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1453 раз. Подякували: 239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:35 buratinyo написав: Перес де Куэльяр написав: buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм. Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.

А что в данном контексте плохого? Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей. Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей. Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем. Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1320 З нами з: 06.01.17 Подякував: 455 раз. Подякували: 461 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 16:44 buratinyo написав: BIGor написав: BBC написав: Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.

Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни. Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.

Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым. Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.

А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.



Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно. А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно.

Одно и тоже талдычите засланные казачки. У вас заела пластинка или просто методички одинаковые? Все "местные" россияне и кремле-боты пишут что Украина виновата в том, что российская федерация оккупировала Донбасс и Крым. И себа и ты и романтик, все пишете одно и тоже каждый день. Понятно, что со стороны российской федерации идет информ война против нас и таких как вас ботов надо банить пожизненно в нашем информ. пространстве. Одно и тоже талдычите засланные казачки. У вас заела пластинка или просто методички одинаковые? Все "местные" россияне и кремле-боты пишут что Украина виновата в том, что российская федерация оккупировала Донбасс и Крым. И себа и ты и романтик, все пишете одно и тоже каждый день. Понятно, что со стороны российской федерации идет информ война против нас и таких как вас ботов надо банить пожизненно в нашем информ. пространстве. BIGor

Повідомлень: 2428 З нами з: 19.09.10 Подякував: 360 раз. Подякували: 459 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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