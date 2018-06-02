это точно.
благодаря начатой на ветке ДС и продолжающейся здесь дискуссии подтвердились давние смутные сомнения по некоторым форумчанам.
уже хорошо. позволит в будущем более четко воспринимать их сообщения.
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:28
это точно.
благодаря начатой на ветке ДС и продолжающейся здесь дискуссии подтвердились давние смутные сомнения по некоторым форумчанам.
уже хорошо. позволит в будущем более четко воспринимать их сообщения.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:29
Репост:
Я так понимаю пошел новый тренд: клоны "Правитисльства Украины":
Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.
(это для понимания тех, кто сумел прослушать весь комментарий Юрія Кармазіна в части - о количестве Украинцев во власти на сегодня.)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:40
не вижу связи.
зы. пусть лучше кармазин расскажет о своих депутатских запросах за деньги. для кого делались и с какой целью использовались.
на поток был поставлен бизнес у избранника.
у этих политических бл..дей один сплошной диссонанс.
тяните их сюда побольше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:49
Re: О сепаратизме
Йде ,таке собі, захострення за рік до виборів .А що потім ,перед самими виборами влади ? Невже знову ,майдан ,барикади ,чи що на вашу думку ?Украінці будуть відстоювати свою державу ,запам"ятайте це .Звертаюсь до "ватного" середовища.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:10
Классических сепаратистов ни одного не встречал. Зато на форуме и в частности в этой ветке скрытые сепаратисты налетели на alyaka за то, что он указал на ошибки официальной пропаганды. Ведь любой политик, озвучивающий негативное мнение о своем народе или его части априори является сепаратистом. Но если разобраться, то среди этих политиков-сепаратистов нет ни одного украинца. Вместо них на государственных должностях одни жиды, армяне, азербайджанцы и грузины.
Недавно было видео из Киева, когда молодой воинственный грузин очень смело ударил пожилого украинского мужчину на рынке (вложившись в удар с какой-то дегенеративной ненавистью) и новая полиция как-то по де*** отреагировала на это подлое преступление. В Грузии, например, этот молодой человек был бы показательно и с большим презрением наказан местным населением судом Линча. Это точно известно. Пожилых людей там принято уважать, все грузины это знают, но в нашей стране они ведут себя как будто без головы совсем. Самое время им показать их истинное место в пищевой цепочке.
Слава Богу, что в стране нашлись молодые люди, которые пытались отомстить за пожилого мужчину. Но тут полиция вдруг активизировалась и навалилась всем, что имеет, на справедливых и благородно поступивших мстителей. Чудеса справедливости и особенностей защиты украинского гражданства на территории Украины. С такой полицией и внешних врагов не нужно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:17
buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм .Останні два підтримую.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:21
А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.
Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:26
А что в данном контексте плохого? Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:35
Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем.
Додано: Нед 03 чер, 2018 16:44
Одно и тоже талдычите засланные казачки. У вас заела пластинка или просто методички одинаковые? Все "местные" россияне и кремле-боты пишут что Украина виновата в том, что российская федерация оккупировала Донбасс и Крым. И себа и ты и романтик, все пишете одно и тоже каждый день. Понятно, что со стороны российской федерации идет информ война против нас и таких как вас ботов надо банить пожизненно в нашем информ. пространстве.
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