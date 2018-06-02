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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:05

Re: О сепаратизме

Сепаратизм это разделение, еще тут многие делят людей на тру украинцев и ватников
,на украинцев и чурок,на украино и на русскоговорящих,............
поэтому проблемы будут только нарастать в будущем при любой власти
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:30

Lion+ живешь в этой стране - уважай обычаи, язык, культуру этой страны и все будет ок. Но если ты начнёшь звать путена и роиисю - тогда держись. Пока вижу, что запоребрики ограничиваются пропагандой на форумах и в комментариях на сайтах.
BIGor
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