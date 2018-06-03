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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:40
Kudrjavuy написав:
Отсюда будет только рост сепаратистских настроений в обществе.
не вижу связи.
зы. пусть лучше кармазин расскажет о своих депутатских запросах за деньги. для кого делались и с какой целью использовались.
на поток был поставлен бизнес у избранника.
у этих политических бл..дей один сплошной диссонанс.
тяните их сюда побольше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:49
Йде ,таке собі, загострення за рік до виборів .А що потім ,перед самими виборами влади? Невже знову ,майдан ,барикади ,чи що на вашу думку? Украінці будуть відстоювати свою державу ,запам"ятайте це назавжди .Звертаюсь до "ватного" середовища.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Нед 03 чер, 2018 19:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:17
buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм .Останні два підтримую.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:35
buratinyo написав:
А что в данном контексте плохого?
Перес де Куэльяр написав:buratinyo
Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.
Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей.
Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 16:44
buratinyo написав: BIGor написав: BBC написав:
Причина сепаратизму - правлячий в Україні політичний режим.
Саме на чинній владі відповідальність за порушення цілісності країни.
Бредишь. Порошенка и Гроймана еще не выбрали, когда уже российская федерация оккупировала Крым.
А Порошенко и Гройсман разве не участвовали в разжигании Майдана? По моему, первые на тракторе речи толкал, как Ленин на бронивике. А результаты то и в том, и в этом случае классические - полная потеря обороноспособности государства в результате уничтожения устоявшихся властных институтов управления изнутри.
Странно, модераторы здесь удаляют сообщения о провокаторах, разжигавших сепаратизм со стороны ДНР и ЛНР в 2014 году. Удивительно.
Одно и тоже талдычите засланные казачки. У вас заела пластинка или просто методички одинаковые? Все "местные" россияне и кремле-боты пишут что Украина виновата в том, что российская федерация оккупировала Донбасс и Крым. И себа и ты и романтик, все пишете одно и тоже каждый день. Понятно, что со стороны российской федерации идет информ война против нас и таких как вас ботов надо банить пожизненно в нашем информ. пространстве.
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BIGor
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:05
Сепаратизм это разделение, еще тут многие делят людей на тру украинцев и ватников
,на украинцев и чурок,на украино и на русскоговорящих,............
поэтому проблемы будут только нарастать в будущем при любой власти
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Lion+
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:30
Lion+ живешь в этой стране - уважай обычаи, язык, культуру этой страны и все будет ок. Но если ты начнёшь звать путена и роиисю - тогда держись. Пока вижу, что запоребрики ограничиваются пропагандой на форумах и в комментариях на сайтах.
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BIGor
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Додано: Нед 03 чер, 2018 18:47
Перес де Куэльяр написав: buratinyo написав:
А что в данном контексте плохого?
Перес де Куэльяр написав:buratinyo
Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.
Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей.
Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем.
Вы не знаете жизни. Вор никогда не станет честным работающим человеком. Предприниматель никогда перестанет думать о том, как увеличить доходность своего бизнеса. Олигарх никогда не станет заботиться о стране в целом пока может пострадать его бизнес.
Украина многонациональная страна. Но это не значит, что в высшем государственном органе управления и исполнительных органах Украины фактически не должно быть украинцев. Это традиционно приводит к геноциду. С чего это украинцы вдруг стали добрыми к иностранцам и приютили их на свою голову? Это что за де*** мазохизм?
Евреи это знают, слишком много поют о антисемитизме и поэтому в Израиле не еврей не может занимать высшие государственные посты. Как думаете, неужели это случайно?
То же самое происходит и в Армении, Грузии, Азербайджане. Я не припомню ни одного государственного деятеля там с украинской фамилией, к примеру.
Но с другой стороны, если ты честный еврей
, грузин, азербайджанец или армянин, понимающий и принимающий местный менталитет и обычаи, то в Украине всегда найдется место для хорошего человека. Охота за умными головами, могущими принести пользу государству Украина, мною приветствуется. Но воры, бандиты, мошенники из других стран нам не нужны также как и собственные. И прежде всего умные головы нужно искать среди своих украинцев, как это делают все успешные страны - Япония, Китай, Корея, Беларусь и прочие.
Кстати, можно и агрессора привести в качестве примера. Но у него не отлажена система продолжения политики при смене власти. А в Украине эта система по ходу совсем отсутствует - дружим то с Россией, то с США. Поэтому и живем так бездарно.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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buratinyo
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Додано: Нед 03 чер, 2018 20:50
BIGor написав:Lion+
живешь в этой стране - уважай обычаи, язык, культуру этой страны и все будет ок. Но если ты начнёшь звать путена и роиисю - тогда держись. Пока вижу, что запоребрики ограничиваются пропагандой на форумах и в комментариях на сайтах.
какой части страны ? Вы пишете по русски , вы не уважаете ивано-франковск , но я у меня соседи говорят по русски ... лозунги хороши пока не доходит до практики ...
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Додано: Нед 03 чер, 2018 20:58
BIGor написав:
...Понятно, что со стороны российской федерации идет информ война против нас и таких как вас ботов надо банить пожизненно в нашем информ. пространстве.
знаю, что модераторы пока не решаются.
с одной стороны, я их понимаю: посещаемость сайта и всё остальное. only business.
с другой стороны, имхо, в топку заслуги бывших угадаек, если каждое их слово теперь это сепарский вброс. не дискуссии ради, а ненависти для.
месяц пройдёт и об этих никах ущербных все забудут.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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