О сепаратизме

Додано: Нед 03 чер, 2018 18:47

Перес де Куэльяр написав: buratinyo написав: Перес де Куэльяр написав: buratinyo Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм. Доброго вечора пан Буратіно .Перший абзац -антисимітизм.

А что в данном контексте плохого? Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей. Украиной должны править трезвые, вдумчивые, сдержанные и скромные украинцы, а не жиды и прочие худшие представители своих национальностей. Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем. Ви помиляєтесь .Украіна багатонаціональна держава і управлінці можуть бути різноі національності ,головне щоб він в душі відчував себе украінцем.

Вы не знаете жизни. Вор никогда не станет честным работающим человеком. Предприниматель никогда перестанет думать о том, как увеличить доходность своего бизнеса. Олигарх никогда не станет заботиться о стране в целом пока может пострадать его бизнес.Украина многонациональная страна. Но это не значит, что в высшем государственном органе управления и исполнительных органах Украины фактически не должно быть украинцев. Это традиционно приводит к геноциду. С чего это украинцы вдруг стали добрыми к иностранцам и приютили их на свою голову? Это что за де*** мазохизм?Евреи это знают, слишком много поют о антисемитизме и поэтому в Израиле не еврей не может занимать высшие государственные посты. Как думаете, неужели это случайно?То же самое происходит и в Армении, Грузии, Азербайджане. Я не припомню ни одного государственного деятеля там с украинской фамилией, к примеру.Но с другой стороны, если ты честный еврей, грузин, азербайджанец или армянин, понимающий и принимающий местный менталитет и обычаи, то в Украине всегда найдется место для хорошего человека. Охота за умными головами, могущими принести пользу государству Украина, мною приветствуется. Но воры, бандиты, мошенники из других стран нам не нужны также как и собственные. И прежде всего умные головы нужно искать среди своих украинцев, как это делают все успешные страны - Япония, Китай, Корея, Беларусь и прочие.Кстати, можно и агрессора привести в качестве примера. Но у него не отлажена система продолжения политики при смене власти. А в Украине эта система по ходу совсем отсутствует - дружим то с Россией, то с США. Поэтому и живем так бездарно.