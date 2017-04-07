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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 14151617 Додано: Нед 03 чер, 2018 21:01 alyak написав: BIGor написав: Lion+ живешь в этой стране - уважай обычаи, язык, культуру этой страны и все будет ок. Но если ты начнёшь звать путена и роиисю - тогда держись. Пока вижу, что запоребрики ограничиваются пропагандой на форумах и в комментариях на сайтах. живешь в этой стране - уважай обычаи, язык, культуру этой страны и все будет ок. Но если ты начнёшь звать путена и роиисю - тогда держись. Пока вижу, что запоребрики ограничиваются пропагандой на форумах и в комментариях на сайтах.



какой части страны ? Вы пишете по русски , вы не уважаете ивано-франковск , но я у меня соседи говорят по русски ... лозунги хороши пока не доходит до практики ... какой части страны ? Вы пишете по русски , вы не уважаете ивано-франковск , но я у меня соседи говорят по русски ... лозунги хороши пока не доходит до практики ...

У нас не части страны, если Вы прогуливали школу, то я напомню: Украина - унитарная страна. Почитать можете тут: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%BD%D0%B0 У нас не части страны, если Вы прогуливали школу, то я напомню: Украина - унитарная страна. Почитать можете тут: BIGor

Повідомлень: 2435 З нами з: 19.09.10 Подякував: 362 раз. Подякували: 464 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 22:08 Re: О сепаратизме В мене склалась така думка , що пан Аляк все добре розумi€, та влаштову€ тут свого роду гiлку-ринг для «собачiх боiв» на актуальних темах сьогодення , щоб трохи випускали пар форумчани .Бо переконання в його постах не спостерiга€ться , так дратують викладки ,але за змiстом вони пустI напiв ватнI без натхнення , майже чужI .Можливо оцiню€ та щось вирахову€. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1323 З нами з: 06.01.17 Подякував: 456 раз. Подякували: 463 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 22:29 "Разделяй и властвуй!" продолжает свое победное шествие.



Кто развалил СССР? Гонка вооружений? Нехватка продовольствия? Низкие экспортные цены на газ и нефть? Нет. Союз развалили три человека, которым не захотелось оставаться вечно вторыми, захотелось стать первыми в своих уже странах. И остальные верхи 9 республик (Прибалтика уже ушла) их молча поддержали, т.к. они тоже становились первыми.



Если бы не патологическая жадность Януковича, возможно он был бы Президентом и второй срок. Но он замахнулся на имущество остальных олигархов и тут уже те не выдержали. Был срочно организован Майдан. Откуда взялась инфраструктура Майдана? Закуплена на пожертвования в военторгах? Порошенко в одном из своих интервью сказал, что он обеспечивал Майдан дровами и питанием, кто-то подвозил шины, кто-то палатки, кто-то организовал реальную охрану (невмешательство милиции). Все закончилось бегством Януковича. Майдан стал уже не нужен, но он никак не хотел расходиться. И тут, совершенно неожиданно (как рояль в кустах) началось на Донбассе. Под пламенные речи были организованы добробаты из числа наиболее активных сторонников Майдана и отправлены в Донбасс, где опять же число случайно (опять рояль) угодили в котлы и благополучно сгинули в них. Ну а оставшихся на Майдане объявили бомжами и алкоголиками и коммунальщики (под охраной и содействии милиции) за одни сутки ликвидировали всё, что напоминало об уже бывшем Майдане.



Вопрос: почему вдруг тогда на Донбассе началось массовое тиражирование "Донбасс кормит всю Украину", слов Тимошенко о Донбассе, о "бандеровцах", отправляющих "поезда дружбы" туда, о том, что всех заставят говорить только на мове, призывов "Путин приди, защити"? Не потому ли, что тамошние "вторые" тоже захотели стать "первыми"? Одного только хмурого взгляда Ахметова с сотоварищи в первые дни хватило бы для того, чтобы все это мгновенно прекратилось. Но это не было сделано, а потом ситуация стала бесконтрольной и Путин действительно пришел.



А еще раньше об уже идущих "поездах дружбы" с "бандеровцами" кричали в Крыму, но Аксенов и Ко тоже (по примеру Беловежской пущи) хотели быть первыми, почему и не только препятствовали, но и сами подавали пример, призывая крымчан сплотиться перед угрозой с "севера", благодарили "зеленых людей" и Россию за поддержку. И благодаря этому стали "первыми", но всего лишь "говорящими головами".



К чему это я? В Украине как раньше применялось "Разделяй и властвуй", так и применяется сейчас. Для Западной Украины во всем виновны только Крым и Донбасс, для Донбасса, соотв., только Западная Украина. Ну а так как это уже как бы и устарело, виновны те, кто не сплачивается плотными рядами вокруг нынешней власти и не следует слепо тому, что она говорит. Поэтому и ширятся ряды "охотников на ведьм", типа "Миротворца" и "TrolleyBust", объявляющих без суда и следствия врагами Украины всех тех, кто осмеливается мыслить, а тем более писать отличное от "линии партии".



В нормальных странах ищут то, что может объединить всех граждан страны, в Украине - то, что может разъединить граждан.

В тех же США и белокожий, и афроамериканец, и латиноамериканец, и выходец из Ю-В. Азии с гордостью заявляют о том, что они жители Америки, приехав в другую страну они чувствуют себя свободно, зная, что если с ними что-то случится, вся мощь США станет на их защиту. А граждане Украины? Увидят они защиту своей неньки?



Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.



"Разделяй и властвуй!" yanyura Повідомлень: 3625 З нами з: 09.01.09 Подякував: 856 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 22:55



Читаем

Проект Закону про статус кримськотатарського народу в Україні

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=61537

Авторы - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=61537



Проект Закону 07.04.2017

...

Стаття 7. Особливості статусу адміністративно-територіальних утворень на території Кримського півострова



1.Автономна Республіка Крим є національно – територіальною автономією кримськотатарського народу, створеної у межах території Кримського півострову

...

3. Статус адміністративно-територіальних одиниць, які утворюються на території/ або з включенням території Кримського півострова, може бути змінений лише за умови згоди з боку представницьких органів кримськотатарського народу.

...

Стаття 11. Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді України



Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді України реалізується через утворення на території Кримського півострова єдиного загальнокримського кримськотатарського виборчого округу

...

Стаття 12. Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим



Гарантоване представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом утворення загальнокримського кримськотатарськог о виборчого округу

...

РОЗДІЛ ІІІ

ПРЕДСТАВНИЦТВО КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ

...

Стаття 15. Реєстр виборців кримськотатарського народу

Право обирати народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих органів самоврядування на території Автономної Республіки Крим у кримськотатарських виборчих округах мають усі громадяни України виборчого віку та внесені до Реєстру виборців кримськотатарського народу.



Реєстр виборців кримськотатарського народу є складовою Державного реєстру виборців.



До Реєстру виборців кримськотатарського народу вносяться кримські татари та члени їх сімей незалежно від національності, які мають право голосу відповідно до чинного законодавства України, є громадянами України і проживають на території України або за її межами.

...

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 401=420263

Т.е. все остальные граждане Крыма любой национальности, кроме крымскотатарской, лишаются права голосовать на выборах депутатов ВРУ и ВР АРК.



Всего 2 вопроса:

Является ли это сепаратизмом?

Захотят ли жители Крыма после принятия такого Закона вернуться в состав Украины? И еще о том, что должно разделить страну.ЧитаемТ.е. все остальные граждане Крыма любой национальности, кроме крымскотатарской, лишаются права голосовать на выборах депутатов ВРУ и ВР АРК.Всего 2 вопроса:Является ли это сепаратизмом?Захотят ли жители Крыма после принятия такого Закона вернуться в состав Украины? yanyura Повідомлень: 3625 З нами з: 09.01.09 Подякував: 856 раз. Подякували: 685 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 чер, 2018 23:16 Re: О сепаратизме yanyura написав: Захотят ли жители Крыма после принятия такого Закона вернуться в состав Украины? Захотят ли жители Крыма после принятия такого Закона вернуться в состав Украины?

Як ви оцінюєте часові рамки повернення Криму?

Мета Закону - гарантувати місце очільникам меджлісу у Верховній раді України. Як ви оцінюєте часові рамки повернення Криму?Мета Закону - гарантувати місце очільникам меджлісу у Верховній раді України. Щось мені з ТАС "щастить" BBC

Повідомлень: 13333 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1023 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 01:09 yanyura написав: Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну. Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.

судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.

любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".

авек плезир почитаю. судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".авек плезир почитаю. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 12865 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1723 раз. Подякували: 3481 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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