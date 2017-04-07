О сепаратизме

BIGor написав:Lion+ живешь в этой стране - уважай обычаи, язык, культуру этой страны и все будет ок. Но если ты начнёшь звать путена и роиисю - тогда держись. Пока вижу, что запоребрики ограничиваются пропагандой на форумах и в комментариях на сайтах.
какой части страны ? Вы пишете по русски , вы не уважаете ивано-франковск , но я у меня соседи говорят по русски ... лозунги хороши пока не доходит до практики ...
В мене склалась така думка , що пан Аляк все добре розумi€, та влаштову€ тут свого роду гiлку-ринг для «собачiх боiв» на актуальних темах сьогодення , щоб трохи випускали пар форумчани .Бо переконання в його постах не спостерiга€ться , так дратують викладки ,але за змiстом вони пустI напiв ватнI без натхнення , майже чужI .Можливо оцiню€ та щось вирахову€.
Проект Закону 07.04.2017 ... Стаття 7. Особливості статусу адміністративно-територіальних утворень на території Кримського півострова
1.Автономна Республіка Крим є національно – територіальною автономією кримськотатарського народу, створеної у межах території Кримського півострову ... 3. Статус адміністративно-територіальних одиниць, які утворюються на території/ або з включенням території Кримського півострова, може бути змінений лише за умови згоди з боку представницьких органів кримськотатарського народу. ... Стаття 11. Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді України
Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді України реалізується через утворення на території Кримського півострова єдиного загальнокримського кримськотатарського виборчого округу ... Стаття 12. Представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим
Гарантоване представництво кримськотатарського народу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим забезпечується шляхом утворення загальнокримського кримськотатарського виборчого округу ... РОЗДІЛ ІІІ ПРЕДСТАВНИЦТВО КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ ... Стаття 15. Реєстр виборців кримськотатарського народу Право обирати народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих органів самоврядування на території Автономної Республіки Крим у кримськотатарських виборчих округах мають усі громадяни України виборчого віку та внесені до Реєстру виборців кримськотатарського народу.
Реєстр виборців кримськотатарського народу є складовою Державного реєстру виборців.
До Реєстру виборців кримськотатарського народу вносяться кримські татари та члени їх сімей незалежно від національності, які мають право голосу відповідно до чинного законодавства України, є громадянами України і проживають на території України або за її межами. ...
yanyura написав:Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.
судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали. любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии". авек плезир почитаю.
yanyura ага, все виноваты кроме твоей любимой россии. Как же легко вычислять вас россиянчегов. У вас тексты одинакового пропагандистского наклона - вините во всем Украину, а свою родину россию даже не упоминаете.