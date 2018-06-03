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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 01:09

  yanyura написав:Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.

судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.
любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".
авек плезир почитаю.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:19

yanyura ага, все виноваты кроме твоей любимой россии. Как же легко вычислять вас россиянчегов. У вас тексты одинакового пропагандистского наклона - вините во всем Украину, а свою родину россию даже не упоминаете.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:00

  Yuri_T написав:
  yanyura написав:Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.

судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.
любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".
авек плезир почитаю.
На самом деле те, кто топит за "срусский мир" в Украине они ущербны ,рабское мышление на примитиве ,но причины никогда не рассматривают ,потому что не позволяет умственная генетическая недоразвитость их устраивает жизнь в дерьме без всяких цивилизационных изменений ,живут прошлым и никто из них никогда не говорит о будущем .Вот к примеру . Какого склада ума должен быть человек ,что бы голосовать за "дваждыЗэка"? ,такого как и сам этот д..бил,так ведь .Почему мы не можем принять их лидеров , потому что им предложить нечего , кроме как каждому рабу по рабочему месту , для собственного обогащения и никакого человеческого развития. Это тупик и многие украинцы это понимают . Не вижу смысла ,что то доказывать -бестолку ,не поймут .Только сила их принуждает к покорству ,но не слово.
Перес де Куэльяр
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