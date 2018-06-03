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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 04 чер, 2018 01:09
yanyura написав:
Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.
судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.
любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".
авек плезир почитаю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 04 чер, 2018 06:19
yanyura ага, все виноваты кроме твоей любимой россии. Как же легко вычислять вас россиянчегов. У вас тексты одинакового пропагандистского наклона - вините во всем Украину, а свою родину россию даже не упоминаете.
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BIGor
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Додано: Пон 04 чер, 2018 08:00
Yuri_T написав: yanyura написав:
Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.
судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.
любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".
авек плезир почитаю.
На самом деле те, кто топит за "срусский мир" в Украине они ущербны ,рабское мышление на примитиве ,так как причины никогда не рассматривают ,потому что не позволяет умственная генетическая недоразвитость
их устраивает жизнь в "дерьме" без всяких цивилизационных изменений ,живут прошлым и никто из них никогда не говорит о будущем .Задайте простой вопрос человеку :"Яке у вас культурне надбання і чого ви прагните в майбутньому?",ответ вам покажет ,кто перед вами ,своего рода идентификация украинца .Вот к примеру . Какого склада ума должен быть человек ,что бы голосовать за "дваждыЗэка"? ,такого как и сам этот д..бил,так ведь .Почему мы не можем принять их лидеров , потому что им предложить нечего обществу , кроме как каждому рабу по рабочему месту , для собственного обогащения и никакого человеческого развития. Это тупик и многие украинцы это понимают . Не вижу смысла ,что то доказывать -бестолку ,не поймут .Только сила их принуждает быть покорными ,но не слово.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 04 чер, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 04 чер, 2018 10:25
tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Трохи подумав ,та перечитав пана alyak
а.Виникло питання .Пане alyak
хто ви є і яке у вас завдання ? Слава Украіні!
Пересе - Олексій відома людина на теренах не тільки цього фінансового форуму.
Олексій такий же сепаратист,як О_О - дівчинка.
он не сепаратист. он украинофоб.
помню как его карежило от переименования Днепропетровска в Дніпро.
как же у него пригорало что его город назвали средним родом.
но у него элементарно не хватало моска понять что по украински так и звучит и никто не называл его город средним родом пока я не ткнул его в вики.
так что спорить и что то доказывать этому челу бесполезно. его аж выворачивает от всего украинского. интересно как давно его предки манкуртами стали. обычно украинцы отказавшиеся от своей исторической памяти и есть самыми агрессивными ко всем проявлениям восстановления украинской идентичности и требуют что бы все осталось по русски.
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mephala
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