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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 04 чер, 2018 01:09
yanyura написав:
Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.
судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.
любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".
авек плезир почитаю.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 04 чер, 2018 06:19
yanyura ага, все виноваты кроме твоей любимой россии. Как же легко вычислять вас россиянчегов. У вас тексты одинакового пропагандистского наклона - вините во всем Украину, а свою родину россию даже не упоминаете.
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BIGor
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Додано: Пон 04 чер, 2018 08:00
Yuri_T написав: yanyura написав:
Мое мнение - в том, что произошло в стране одинаково виновны и те, кто кричал "москаляку на гілляку", "Кто не скаче, той москаль", и те, кто "Бандеровцы идут", "Путин приди, защити". Но в первую очередь власть, которая не сделала абсолютно ничего, чтобы объединить страну, напротив делала все, чтобы разъединить страну.
судя по дате регистрации, в 2010г., когда через 2 месяца после восхождения на престол уголовник подписал с ху..лом Харьковский сговор, вы здесь уже писали/читали.
любопытно было бы увидеть ссылки на ваши посты того времени, с детальным анализом произошедшего. подобного нынешнему. где вы тоже осмеливались "мыслить", а тем более писать отличное от "линии партии".
авек плезир почитаю.
На самом деле те, кто топит за "срусский мир" в Украине они ущербны ,рабское мышление на примитиве ,так как причины никогда не рассматривают ,потому что не позволяет умственная генетическая недоразвитость
их устраивает жизнь в "дерьме" без всяких цивилизационных изменений ,живут прошлым и никто из них никогда не говорит о будущем .Задайте простой вопрос человеку :"Яке у вас культурне надбання і чого ви прагните в майбутньому?",ответ вам покажет ,кто перед вами ,своего рода идентификация украинца .Вот к примеру . Какого склада ума должен быть человек ,что бы голосовать за "дваждыЗэка"? ,такого как и сам этот д..бил,так ведь .Почему мы не можем принять их лидеров , потому что им предложить нечего обществу , кроме как каждому рабу по рабочему месту , для собственного обогащения и никакого человеческого развития. Это тупик и многие украинцы это понимают . Не вижу смысла ,что то доказывать -бестолку ,не поймут .Только сила их принуждает быть покорными ,но не слово.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Пон 04 чер, 2018 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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Перес де Куэльяр
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Додано: Пон 04 чер, 2018 10:25
tea написав: Перес де Куэльяр написав:
Трохи подумав ,та перечитав пана alyak
а.Виникло питання .Пане alyak
хто ви є і яке у вас завдання ? Слава Украіні!
Пересе - Олексій відома людина на теренах не тільки цього фінансового форуму.
Олексій такий же сепаратист,як О_О - дівчинка.
он не сепаратист. он украинофоб.
помню как его карежило от переименования Днепропетровска в Дніпро.
как же у него пригорало что его город назвали средним родом.
но у него элементарно не хватало моска понять что по украински так и звучит и никто не называл его город средним родом пока я не ткнул его в вики.
так что спорить и что то доказывать этому челу бесполезно. его аж выворачивает от всего украинского. интересно как давно его предки манкуртами стали. обычно украинцы отказавшиеся от своей исторической памяти и есть самыми агрессивными ко всем проявлениям восстановления украинской идентичности и требуют что бы все осталось по русски.
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mephala
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:19
[quote="4379315:mephala"][/quote]
Жителі України донедавна ділились на 3 категорії:ті,хто голосував на "помаранчеву" частину політикума,ті,хто голосував за "блакитну" частину політикума,але вони не кликали сюди Путіна і ті,хто голосував за "блакитну" частину,але в складні часи почали кликати сюди Путіна.
Ті,хто голосував за опоблок,але не кликали путіна,вони й далі залишаються громадянами України,але в силу різних обставин не сприймають "помаранчевої" частини політикума.
От як з ними бути?Сказати їм "чемодан-вокзал-Росія" начебто й недоречно,бо вони не згадують в своїх повідомленнях Росію.Назвати їх сепаратистами теж не можна,бо вони не закликають,наприклад,відділити Харків і приєднати до Росії.
На найближчих виборах ці виборці підуть голосувати за Опоблок,за "За життя",за "Відродження".
Треба лише констатувати,що є така частина виборців в Україні і доведеться ще довго переконувати їх в тому,щоб,можливо,вони змінили погляди.
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tea
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:30
Попробую ответить всем в одном посте.BBC
Крым может вернуться в Украину только после смерти Путина, и то только если его преемник будет в этом заинтересован. Для Путина возврат Крыма и политическая смерть (Россия + поддерживающие ее страны), и чисто физическая (КГБ + ВПК). Весь Крым и не был нужен, только Севастополь (место жительства перед уходом на пенсию офицеров ВМС) и Балаклава (подземная база подводных лодок), но т.к. по отдельности их взять было нельзя, был взят весь Крым в целом.Yuri_T
По дате регистрации вы ошиблись на год, но это не принципиально, т.к. первые года два я писал, в основном, на ветке "Беспредел ООО "Кредит Коллекшн Групп" (Беспредел ООО "Кредит Коллекшн Групп"
). Там и были развернутые посты, с детальным анализом, с критикой, но частного (в масштабе страны) случая.
О том же - "Разделяй и властвуй" писал еще "Добавлено: Сб 13 мар, 2010 16:17" (Новое правительство: команда профессионалов или пощечина ...
)
"О нынешней власти" - "Добавлено: Чт 02 фев, 2012 14:43" (ПР обратилась Генпрокуратуру и СБУ с жалобой на хакеров
)
А в целом я редко пишу "развернутые" посты, т.к. длинные мало кто читает полностью, вдумываясь в каждую фразу. Это не лично про вас, такова природа человека читать многословие "по диагонали".
К примеру, в огромном посте Адам Смит, получившем 46+ (Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
) никто не обратил внимания на Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
.BIGor
, Перес де Куэльяр
Спасибо, вы полностью подтвердили моё
Поэтому и ширятся ряды "охотников на ведьм", типа "Миротворца" и "TrolleyBust", объявляющих без суда и следствия врагами Украины всех тех, кто осмеливается мыслить, а тем более писать отличное от "линии партии".
Хотя того поста уже и не существует.
По удалению постов - я не оспаривал, не оспариваю и не буду оспаривать удаление постов модераторами, это их обязанность, т.к. все мы бываем не всегда сдержанны в своих постах.
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yanyura
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:32
tea написав:
Ті,хто голосував за опоблок,але не кликали путіна,вони й далі залишаються громадянами України,але в силу різних обставин не сприймають "помаранчевої" частини політикума.
Мене наприклад не хвилює які думки і політичні вподобання хто має....
Мене хвилює адекватність поведінки
В США дві партії , як правило одна набирає 51% , друга 49% - але ж це не говорить що в 49% відразу перетворюються в ізгоїв....
49% мають на своїх територіях , вибраних своїх керівників.... і якщо керівництво на території покаже гірші результати ніж керівництво на інших територіях - це і є тим аргументом,який повинен спонукати на зміну політичним вподобанням
Але коли люди кожен раз голосують за тих самих і ці ті самі роблять їх життя тільки гіршим - то чого я повинен за них переживати ?
ПС
Все ж елементарно
Хочеш зрозуміти де тебе дурять , а де ні - подивись на дії керівництва
Помаранчеве крило всюди заявляє що перспектива тільки в Євросоюзі і їх діти в Євросоюзі
Голубе крило - заявляє що надія тільки на росію , а дітей відправляє в ЄвроСоюз
Новороси - взагалі сплять і бачать себе в росії , але при цьому діти наприклад Лаврова - взагалі мають американське громадянство , дочка пуйла- голландське, але при цьому верхівка росії будує православний мір в росії....
Питання для тих в кого ще залишились зачатки логіки
За кого треба голосувати?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 04 чер, 2018 13:33, всього редагувалось 1 раз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 04 чер, 2018 13:32
tea
а вы не задавались вопросом почему у "помаранчевых" нет части которая бегает с флагами европы или америки и не кричит меркель или трамп приди?
почему только у "голубых" есть этот контингент?
а та часть что не понимает "помаранча" для начала нужно выяснить что именно им не понятно. а то я уже наслушался украинофобских речей от автора темы. они и в мордор не хотят и все украинское ненавидят.
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mephala
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